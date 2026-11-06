Colectivos y subtes: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% en noviembre

Colectivo de la línea 29. Foto: Wikipedia

Durante noviembre de 2026, bancos y billeteras virtuales mantienen promociones para ahorrar en viajes en colectivos y subtes, con reintegros que llegan hasta el 100% del valor del boleto. Los beneficios están disponibles a través de entidades como Santander, BBVA, Cuenta DNI, Galicia, Naranja X y Banco Macro, aunque cada una establece diferentes porcentajes de devolución, topes mensuales y requisitos para acceder.

Las promociones contemplan descuentos del 20%, 50% y hasta el 100% en el transporte público. Sin embargo, para aprovecharlos no alcanza con tener una cuenta bancaria o una tarjeta: en muchos casos es necesario pagar mediante QR Transporte o tecnología NFC desde el celular, utilizar dinero en cuenta o vincular tarjetas específicas a billeteras digitales.

¿Cómo pagar con descuento el transporte público? Foto: X @159MOQSA

Qué bancos devuelven hasta el 100% del boleto en noviembre

Los clientes de Santander que están suscriptos a Sorpresa Santander pueden obtener un reintegro del 100% en colectivos y subtes habilitados, siempre que generen el QR Transporte desde la aplicación del banco o MODO y paguen con dinero en cuenta.

La promoción tiene un tope de $16.000 mensuales y requiere una suscripción a Sorpresa Santander, cuyo costo informado es de $6.400 por mes.

Además, Santander ofrece otro beneficio para sus clientes: un 50% de reintegro, con un límite de $8.000 mensuales. Para acceder también hay que utilizar QR Transporte y dinero en cuenta. Quienes generen el código desde la aplicación bancaria deben contar con al menos $1.200 de saldo disponible.

Por su parte, BBVA ofrece un reintegro del 100% para quienes pagan con tarjetas Mastercard de crédito vinculadas a Apple Pay o Google Pay. La operación debe realizarse mediante tecnología NFC, acercando el celular a la terminal de pago. El beneficio tiene un tope de $25.000 por mes y estará vigente hasta el 30 de noviembre.

Cuenta DNI y Galicia: 50% de descuento en transporte público

Los usuarios de Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia, pueden obtener un 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un límite de $8.000 mensuales.

Para acceder deben seleccionar la opción “Pagar viaje con QR” dentro de la aplicación. La promoción está disponible todos los días y no requiere inscripción previa.

En tanto, Banco Galicia ofrece un 50% de devolución en colectivos habilitados, con un tope de $10.000 mensuales. Para obtenerlo hay que pagar mediante NFC desde el celular con tarjetas Visa, Mastercard o débito Galicia. La promoción rige del 1 al 30 de noviembre.

Además, entre el 6 y el 11 de noviembre, Galicia ofrece otro 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un límite de $8.000. Se puede pagar con tarjetas Visa de débito, Visa de crédito o Mastercard de crédito, además de MODO, Apple Pay o Google Pay.

Naranja X: cómo ahorrar hasta $30.000 por mes en viajes

Naranja X permite combinar reintegros mediante QR y NFC para alcanzar un ahorro potencial de $30.000 mensuales.

Al pagar con QR Transporte desde la aplicación y utilizar dinero en cuenta, devuelve el 50% del boleto, con un tope de $5.000 por mes. El reintegro se acredita dentro de las 48 horas posteriores a la operación.

También ofrece devoluciones mediante pago con NFC:

Visa Débito: hasta $5.000 mensuales .

Visa Crédito: hasta $5.000 mensuales .

Mastercard: hasta $15.000 mensuales.

La promoción está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, según las condiciones de cada tarjeta.

Banco Macro: 20% de reintegro en colectivos y subtes

Los clientes de Banco Macro pueden recuperar el 20% de sus gastos en transporte público mediante dos modalidades.

La primera consiste en pagar con QR Transporte desde Macro o MODO y utilizar dinero en cuenta. Tiene un tope de $10.000 mensuales y exige un saldo mínimo de $1.200.

La segunda alternativa es utilizar una tarjeta Visa Macro de débito vinculada a Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless. También ofrece un 20% de reintegro, con un límite de $10.000 por tarjeta por mes.

Ambas promociones están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. El alcance comprende terminales habilitadas del subte porteño y colectivos adheridos en CABA y determinadas provincias.

¿Cómo pagar con descuento el transporte público?

Qué hay que tener en cuenta para acceder a los reintegros

Antes de pagar el boleto, conviene revisar las condiciones particulares de cada campaña. Un reintegro del 100% no significa que todos los viajes sean gratuitos durante el mes, ya que las devoluciones están sujetas a límites de dinero.

También es importante comprobar si se exige pagar con QR Transporte o NFC, si hay que utilizar dinero en cuenta, qué líneas están habilitadas y cuándo se acredita el beneficio.

En el caso de Santander, además, hay que contemplar el costo de la suscripción para calcular el ahorro real. Las promociones pueden modificarse o finalizar antes de lo previsto, por lo que se recomienda consultar las condiciones actualizadas en las aplicaciones oficiales de cada entidad.