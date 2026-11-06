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Colectivos y subtes: qué bancos y billeteras virtuales ofrecen reintegros de hasta el 100% en noviembre

Estos bancos tienen descuentos de hasta el 100% en el transporte público. Cuáles son los topes de devolución, qué medios de pago se deben utilizar y cómo acceder a cada beneficio.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Colectivo de la línea 29.
Colectivo de la línea 29. Foto: Wikipedia
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Durante noviembre de 2026, bancos y billeteras virtuales mantienen promociones para ahorrar en viajes en colectivos y subtes, con reintegros que llegan hasta el 100% del valor del boleto. Los beneficios están disponibles a través de entidades como Santander, BBVA, Cuenta DNI, Galicia, Naranja X y Banco Macro, aunque cada una establece diferentes porcentajes de devolución, topes mensuales y requisitos para acceder.

Las promociones contemplan descuentos del 20%, 50% y hasta el 100% en el transporte público. Sin embargo, para aprovecharlos no alcanza con tener una cuenta bancaria o una tarjeta: en muchos casos es necesario pagar mediante QR Transporte o tecnología NFC desde el celular, utilizar dinero en cuenta o vincular tarjetas específicas a billeteras digitales.

¿Cómo pagar con descuento el transporte público? Foto: X @159MOQSA

Qué bancos devuelven hasta el 100% del boleto en noviembre

Los clientes de Santander que están suscriptos a Sorpresa Santander pueden obtener un reintegro del 100% en colectivos y subtes habilitados, siempre que generen el QR Transporte desde la aplicación del banco o MODO y paguen con dinero en cuenta.

La promoción tiene un tope de $16.000 mensuales y requiere una suscripción a Sorpresa Santander, cuyo costo informado es de $6.400 por mes.

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Además, Santander ofrece otro beneficio para sus clientes: un 50% de reintegro, con un límite de $8.000 mensuales. Para acceder también hay que utilizar QR Transporte y dinero en cuenta. Quienes generen el código desde la aplicación bancaria deben contar con al menos $1.200 de saldo disponible.

Por su parte, BBVA ofrece un reintegro del 100% para quienes pagan con tarjetas Mastercard de crédito vinculadas a Apple Pay o Google Pay. La operación debe realizarse mediante tecnología NFC, acercando el celular a la terminal de pago. El beneficio tiene un tope de $25.000 por mes y estará vigente hasta el 30 de noviembre.

Cuenta DNI y Galicia: 50% de descuento en transporte público

Los usuarios de Cuenta DNI, la billetera del Banco Provincia, pueden obtener un 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un límite de $8.000 mensuales.

Para acceder deben seleccionar la opción “Pagar viaje con QR” dentro de la aplicación. La promoción está disponible todos los días y no requiere inscripción previa.

En tanto, Banco Galicia ofrece un 50% de devolución en colectivos habilitados, con un tope de $10.000 mensuales. Para obtenerlo hay que pagar mediante NFC desde el celular con tarjetas Visa, Mastercard o débito Galicia. La promoción rige del 1 al 30 de noviembre.

Además, entre el 6 y el 11 de noviembre, Galicia ofrece otro 50% de reintegro en colectivos y subtes, con un límite de $8.000. Se puede pagar con tarjetas Visa de débito, Visa de crédito o Mastercard de crédito, además de MODO, Apple Pay o Google Pay.

Naranja X: cómo ahorrar hasta $30.000 por mes en viajes

Naranja X permite combinar reintegros mediante QR y NFC para alcanzar un ahorro potencial de $30.000 mensuales.

Al pagar con QR Transporte desde la aplicación y utilizar dinero en cuenta, devuelve el 50% del boleto, con un tope de $5.000 por mes. El reintegro se acredita dentro de las 48 horas posteriores a la operación.

También ofrece devoluciones mediante pago con NFC:

  • Visa Débito: hasta $5.000 mensuales.
  • Visa Crédito: hasta $5.000 mensuales.
  • Mastercard: hasta $15.000 mensuales.

La promoción está vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, según las condiciones de cada tarjeta.

Banco Macro: 20% de reintegro en colectivos y subtes

Los clientes de Banco Macro pueden recuperar el 20% de sus gastos en transporte público mediante dos modalidades.

La primera consiste en pagar con QR Transporte desde Macro o MODO y utilizar dinero en cuenta. Tiene un tope de $10.000 mensuales y exige un saldo mínimo de $1.200.

La segunda alternativa es utilizar una tarjeta Visa Macro de débito vinculada a Apple Pay, Google Pay o MODO Contactless. También ofrece un 20% de reintegro, con un límite de $10.000 por tarjeta por mes.

Ambas promociones están vigentes hasta el 31 de diciembre de 2026. El alcance comprende terminales habilitadas del subte porteño y colectivos adheridos en CABA y determinadas provincias.

Paro de colectivos. Foto: NA.
¿Cómo pagar con descuento el transporte público?

Qué hay que tener en cuenta para acceder a los reintegros

Antes de pagar el boleto, conviene revisar las condiciones particulares de cada campaña. Un reintegro del 100% no significa que todos los viajes sean gratuitos durante el mes, ya que las devoluciones están sujetas a límites de dinero.

También es importante comprobar si se exige pagar con QR Transporte o NFC, si hay que utilizar dinero en cuenta, qué líneas están habilitadas y cuándo se acredita el beneficio.

En el caso de Santander, además, hay que contemplar el costo de la suscripción para calcular el ahorro real. Las promociones pueden modificarse o finalizar antes de lo previsto, por lo que se recomienda consultar las condiciones actualizadas en las aplicaciones oficiales de cada entidad.

ColectivosBilletera virtualDescuentosSubtes
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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