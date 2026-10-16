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Inflación mayorista de septiembre 2026: subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta

El crudo y el gas subieron 15% en el mes y explicaron casi la mitad del índice. En los surtidores, el impacto todavía fue menor.

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Extracción de petróleo. Foto: Unsplash.
La inflación mayorista de septiembre 2026 subió 3,2% y el petróleo presiona sobre el precio de la nafta.
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La inflación mayorista de septiembre 2026 fue de 3,2%, según el Sistema de Índices de Precios Mayoristas que el INDEC difundió este viernes 16 de octubre. El salto, que superó al 2,1% de agosto, estuvo impulsado por el petróleo crudo y el gas, que aumentaron 15% en el mes y aportaron 1,43 puntos porcentuales, cerca del 45% del alza total. En los primeros nueve meses del año, el índice acumuló 22,8% y la variación interanual llegó a 29,2%.

Por qué la suba mayorista superó a la inflación del consumidor

El Índice de precios al consumidor (IPC) marcó 1,9% en el mismo mes. Parte de la diferencia se explica por la composición de cada canasta: el índice mayorista mide solo bienes, a precios de productores e importadores, mientras que el IPC incluye servicios y precios finales. Según el INDEC, los productos nacionales subieron 3,4% y los importados, 0,4%.

Dentro de la producción local, los bienes primarios aumentaron 7,9% y la energía eléctrica, 4,1%. Desde diciembre, el petróleo crudo y el gas acumulan una suba de 77,1% y la electricidad, de 54,5% frente al 18,7% de los productos manufacturados.

Cómo impacta en la Argentina el precio del petróleo
Precio del petróleo Foto: REUTERS

A cuánto llegó al surtidor y qué anticipan las petroleras

En el IPC de septiembre, los combustibles y lubricantes para vehículos subieron 0,8% en el Gran Buenos Aires, según las aperturas regionales del INDEC, muy por debajo del 15% que aumentó el crudo en la etapa mayorista. Los refinados del petróleo, el eslabón intermedio, avanzaron 2,2%.

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Inflación en supermercados.

Esa brecha comenzó a acortarse a fines de mes: el 24 de septiembre, Shell, Axion y Puma aumentaron sus combustibles entre 2,5% y 5% e YPF, que concentra cerca del 55% de las ventas minoristas, aplicó un alza promedio de 1%: la nafta súper pasó de $2.059 a $2.079 por litro en la Ciudad de Buenos Aires.

El presidente de la petrolera, Horacio Marín, advirtió que si el barril se mantiene cerca de los US$100, los precios locales deberán acompañar ese nivel. El crudo internacional sostuvo esos valores durante septiembre por las tensiones entre Estados Unidos e Irán.

Nafta súper o premium Foto: NA

Qué mostraron los otros indicadores y qué puede pasar en los próximos meses

El Índice de Precios Internos Básicos al por Mayor (IPIB), que excluye impuestos, subió 3,4%, y el Índice de Precios Básicos del Productor (IPP), que no incluye importados, 3,8%. Claudio Caprarulo, director de la consultora Analytica, señaló a La Nación que la cadena energética explicó más de la mitad del aumento y que, sin esos rubros, los precios mayoristas habrían subido cerca de 2%.

La energía también pesó en el consumo: en el IPC de septiembre, los precios regulados subieron 2,3%, con aumentos en gas y electricidad, y la división vivienda y servicios públicos fue la de mayor alza, con 3,1%.

El INDEC publicará en noviembre el IPC de octubre, el primer dato que permitirá medir cuánto del aumento mayorista de la energía y de los ajustes en combustibles de fines de septiembre se trasladó a los precios finales.

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