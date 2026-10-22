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Plazo fijo en octubre de 2026: cuánto dinero hay que invertir para ganar $500.000 por mes

Los bancos ofrecen rendimientos de entre el 20% y el 24% anual para las colocaciones en pesos. Cuál es el monto que se necesita inmovilizar a 30 días para obtener un retorno mensual de $500.000 y cómo aprovechar la reinversión al vencimiento.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Intereses de plazo fijo para octubre 2026.
Intereses de plazo fijo para octubre 2026. Foto: Pexels.
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El rendimiento de un plazo fijo tradicional depende de la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera. Según los datos relevados a mediados de octubre de 2026, el promedio de las tasas de 32 bancos se ubicaba en el 20,27% anual, mientras que algunas entidades ofrecían rendimientos de hasta el 24%.

A partir de allí se puede inferir cuál es el interés que se obtiene al invertir un capital determinado y también, a la inversa, calcular cuánto dinero se tiene que colocar a 30 días si se quiere obtener una ganancia determinada.

Cuánto hay que invertir para obtener 500.000 pesos por mes

Con una tasa nominal anual que ronda el 20%, se necesita invertir 30 millones de pesos para obtener una cifra cercana a 500 mil pesos de retorno tras 30 días de colocado el dinero en plazo fijo.

Plazo fijo. Foto: NA
El rendimiento de un plazo fijo tradicional depende de la tasa nominal anual (TNA) que ofrece cada entidad financiera. NA.

De esta manera, si se eligió la opción de acreditación en cuenta, transcurridos 30 días, el inversor podrá contar con total disponibilidad de $30.500.000 en su propia cuenta.

La opción posterior es reinvertir el capital junto con el interés obtenido, por lo que al mes siguiente se podrá ganar un diferencial de dinero aún mayor.

Plazo fijo, dinero. Foto: NA.
Ganancias del plazo fijo.

Qué sucede cuando vence el plazo fijo

  • Una vez transcurridos los 30 días, el ahorrista recibe el capital que depositó junto con la ganancia generada por los intereses. Con el dinero acreditado, puede retirarlo, utilizarlo para otros fines o destinarlo a una nueva inversión.
  • También existe la posibilidad de renovar el plazo fijo e incorporar los intereses al capital original. Esta modalidad permite que el siguiente depósito se constituya por una suma mayor y genere nuevos rendimientos sobre el total acumulado.
  • De todos modos, antes de reinvertir el dinero, conviene verificar la tasa de interés vigente, dado que los bancos pueden modificar sus ofertas y afectar la rentabilidad del próximo período.
Plazo fijoInversiones
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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