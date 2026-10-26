Plazo fijo en dólares: cuánto se puede ganar al invertir USD$5.000 durante un mes según lo que paga cada banco

Plazo fijo en dólares. Foto: REUTERS

Hay personas que buscan ahorrar y generar algún rendimiento extra más allá del monto guardado que podría quedar estancado si no se hace una inversión. Por eso el plazo fijo en dólares es una buena opción, ya que permite depositar una suma de dinero durante un determinado tiempo que, al finalizar, devuelve el capital inicial junto con los intereses correspondientes. Sin embargo, hay que tener en cuenta algunos factores para que la ganancia no sea reducida: tipo de plazo fijo, tasa de interés, impuestos, canales y costos.

No todas las entidades bancarias ofrecen la misma rentabilidad. La tasa nominal anual (TNA) es uno de los principales indicadores para calcular los intereses de un plazo fijo. Aunque se expresa en términos anuales, permite estimar la ganancia correspondiente al período durante el cual se mantiene el dinero depositado.

Una inversión de USD$5.000 en un plazo de 30 días puede generar distintos resultados de acuerdo al banco elegido. Para saber cuánto se puede obtener con ese capital se consideraron los cálculos de BBVA, Galicia y Nación, además de la información publicada por Santander sobre sus tasas en moneda extranjera.

Banco BBVA

Los clientes de BBVA tienen acceso a una tasa nominal anual del 1,25% para la inversión de USD$5.000 durante 30 días. Al depositar ese dinero, el simulador del banco contempla intereses por USD$5,14. Es decir que una vez finalizado el tiempo, el saldo total obtenido sería de USD$5.005,14.

Banco BBVA. Foto: BBVA

Banco Galicia

Al igual que el BBVA, el banco Galicia también cuenta con una tasa nominal anual del 1,25% para el plazo fijo en dólares. Teniendo en cuenta que el depósito inicial sería de US$5.000, los intereses calculados para un período de 30 días suman US$5,14. Así, al momento del vencimiento, el cliente obtendría US$5.005,14 en su cuenta.

Robo a cajero Banco Galicia de Florida (Google)

Banco Nación

En el caso del banco Nación el resultado depende del canal elegido para realizar el plazo fijo. Para las operaciones electrónicas, el simulador indica una tasa nominal anual del 1,25%. Bajo esas condiciones, un depósito de USD$5.000 genera USD$5,14 en intereses y alcanza un saldo de USD$5.005,14 al finalizar los 30 días.

Para aquellos que hagan la operación en una sucursal, en cambio, la tasa nominal anual es del 0,75%. Con el mismo capital y durante idéntico período, la ganancia estimada se reduce a USD$3,08, por lo que el monto final sería de USD$5.003,08.

Banco Nación. Foto: Banco Nación

Banco Santander

El banco Santander presenta una tasa nominal anual del 0,05% para los depósitos tradicionales en dólares a 30 días, según su tabla de tasas actualizada el 16 de octubre de 2026.

Con una inversión de USD$5.000, los intereses estimados rondan los USD$3,08. Al finalizar el período, el importe total que recibiría el ahorrista sería de aproximadamente USD$5.003,08.