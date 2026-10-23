Plazo fijo: cuánto invertir antes de que termine octubre para ganar $100.000 en noviembre de 2026

Cuánto invertir antes de que termine octubre para ganar $100.000 en noviembre de 2026.

Con apenas nueve días para que termine octubre de 2026, quienes buscan obtener $100.000 de intereses mediante un plazo fijo tradicional todavía pueden constituir una inversión y cobrar el rendimiento durante noviembre. Para alcanzar esa ganancia en 30 días, se necesitan aproximadamente $5.069.444 con una tasa nominal anual (TNA) del 24%, según los cálculos realizados sobre las tasas bancarias relevadas el jueves 22 de octubre. cuyo dinero permanecerá inmovilizado durante 30 días y el monto requerido dependerá del rendimiento que ofrezca cada entidad financiera.

Cuánto dinero hay que invertir antes de que termine octubre para ganar $100.000

El rendimiento de un plazo fijo depende del capital depositado, la tasa nominal anual y la cantidad de días de la colocación. Aunque faltan pocos días para finalizar octubre, el plazo mínimo de inversión sigue siendo de 30 días, según las condiciones establecidas por el Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Con las tasas tomadas como referencia al 22 de octubre, los montos aproximados para conseguir $100.000 de intereses en 30 días son:

Con una tasa anual del 24%: se necesitan $5.069.444 .

Con una tasa anual del 23%: se deben invertir $5.289.855 .

Con una tasa anual del 20,27%: el capital requerido es de $6.002.302 .

Con una tasa anual del 18,75%: hay que depositar $6.488.889 .

Con una tasa anual del 16%: se necesitan $7.604.167.

Intereses de plazo fijo para octubre 2026. Foto: Pexels.

La diferencia resulta significativa: entre una tasa del 24% y otra del 16%, el capital necesario para conseguir la misma ganancia varía en aproximadamente $2,53 millones.

Como ejemplo, si una persona deposita $5.100.000 con una TNA del 24%, recibirá aproximadamente $100.603 de intereses después de 30 días. El total al vencimiento será de $5.200.603. Estas cifras representan rendimientos nominales en pesos y no contemplan el efecto de la inflación sobre el poder adquisitivo.

Qué bancos ofrecen mejores tasas y cuándo se cobra el plazo fijo en noviembre 2026

El comparador oficial del Banco Central permite consultar las tasas que informan las entidades financieras para depósitos tradicionales a 30 días. Entre las referencias disponibles hasta este jueves, Reba ofrece una TNA del 24%, mientras Banco CMF figura con una tasa del 23% en el comparador oficial.

Por su parte, el Banco Nación publica una tasa del 18,75% para colocaciones electrónicas de personas humanas de entre 30 y 59 días.Para una inversión de $5 millones durante 30 días, los intereses estimados serían de:

24% anual: $98.630.

23% anual: $94.521.

20,27% anual: $83.301.

18,75% anual: $77.055.

16% anual: $65.753.

Cuánto dinero hay que depositar en un plazo fijo a 30 días para cobrar $100.000 de intereses durante noviembre.

Los porcentajes pueden modificarse y variar según el monto o la condición de cliente. Por eso, corresponde verificar la oferta definitiva antes de confirmar el depósito.

En cuanto a las fechas, una inversión realizada el jueves 22 por 30 días vencerá el sábado 21 de noviembre. Si el depósito se constituye este viernes 23, el vencimiento será el domingo 22 de noviembre.

En cambio, quien invierta el sábado 31 de octubre a 30 días tendrá como fecha de vencimiento el lunes 30 de noviembre. La posibilidad de constituir o acreditar operaciones durante días no hábiles depende de los canales y condiciones de cada banco.

Qué pasa si se invierte después del 31 de octubre y cómo retirar la ganancia

El cierre de octubre no establece ningún plazo especial para constituir un plazo fijo. La posibilidad de obtener $100.000 de intereses continúa en noviembre, siempre que el capital depositado y la tasa contratada permitan alcanzar ese resultado.

Sin embargo, quien realice la inversión después del 31 de octubre y elija el plazo mínimo de 30 días tendrá su vencimiento en diciembre. Según el Banco Central, el plazo fijo tradicional no admite cancelación anticipada y al finalizar el período, el ahorrista puede recuperar el capital y los intereses, disponer del dinero o renovar la colocación.

Otra alternativa consiste en reinvertir la totalidad de los fondos incluyendo la ganancia obtenida, modalidad que permite generar nuevos intereses sobre un capital mayor, aunque la tasa correspondiente a la renovación puede ser distinta. También es posible constituir un plazo fijo en una entidad financiera de la que no se es cliente utilizando una cuenta en pesos para realizar la operación.

De esta manera, invertir antes del cierre de octubre permite obtener el rendimiento durante noviembre, pero no garantiza una tasa superior ni un beneficio adicional por la fecha elegida. Para conseguir los $100.000 estimados, será necesario confirmar las condiciones del banco al momento de realizar la colocación.