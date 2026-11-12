comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Un depósito de $700.000 a 30 días permite obtener distintos rendimientos según el canal elegido para constituir el plazo fijo: qué diferencia hay entre hacerlo por sucursal o de manera electrónica.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Rendimientos del plazo fijo en noviembre 2026.
Rendimientos del plazo fijo en noviembre 2026. Foto: Pexels.
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

El plazo fijo en pesos continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento por su dinero sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, antes de realizar una inversión, es importante comparar las tasas que ofrecen los bancos y las diferencias entre constituir el depósito en una sucursal o hacerlo a través de canales electrónicos.

Según los datos del simulador de plazo fijo, una inversión inicial de $700.000 durante 30 días genera intereses diferentes según la modalidad elegida. La opción electrónica ofrece una ganancia superior a la operación realizada de manera presencial.

Plazo fijo. Foto: Cronista
Montos del plazo fijo para noviembre 2026.

Cuánto se gana con un plazo fijo de $700.000 a 30 días

Quienes depositen $700.000 durante un mes pueden obtener los siguientes resultados, de acuerdo con el canal utilizado:

  • Plazo fijo por sucursal: genera intereses por $8.917,81. Al finalizar los 30 días, el ahorrista recibe un total de $708.917,81.
  • Plazo fijo electrónico: permite obtener $11.075,34 en concepto de intereses. El monto total al vencimiento asciende a $711.075,34.

De esta manera, realizar la operación de forma electrónica representa una diferencia de $2.157,53 adicionales respecto de la alternativa presencial, para el mismo capital y período de inversión. Estos datos se obtuvieron del sitio oficial del Banco Nación de la República Argentina (BCRA).

Contenido Recomendado

Plazo fijo:cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Plazo fijo. Foto: NA

Plazo fijo en dólares:cuánto se puede ganar al invertir USD$5.000 durante un mes según lo que paga cada banco

Plazo fijo en dólares: cuánto se puede ganar al invertir USD$5.000 durante un mes según lo que paga cada banco

Qué tasa de interés ofrece cada modalidad

La diferencia en los rendimientos se explica por las tasas nominales anuales (TNA) que se aplican en cada operación. En el caso del plazo fijo constituido en una sucursal, la TNA es del 15,50%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 16,65%.

Por su parte, la modalidad electrónica ofrece una TNA del 19,25% y una TEA del 21,05%. Estos porcentajes representan un rendimiento superior y explican por qué esta alternativa permite obtener más intereses al finalizar los 30 días.

Al mismo tiempo, antes de constituir un plazo fijo, es importante revisar las condiciones de la operación y comparar las tasas disponibles. La rentabilidad depende del capital depositado, el período elegido y la modalidad de contratación.

Plazo fijo; tasas de interés. Foto: NA (Damián Dopacio)
Rendimientos del plazo fijo.

También hay que considerar que el dinero permanece inmovilizado durante el plazo acordado. En una operación tradicional a 30 días, el capital y los intereses se acreditan una vez cumplido el vencimiento. Por eso, quienes buscan obtener un mayor rendimiento deben prestar atención a las tasas ofrecidas para las operaciones electrónicas, ya que pueden ser diferentes de las disponibles en las sucursales.

Con una inversión de $700.000, la modalidad electrónica resulta más conveniente en este simulador: permite retirar $711.075,34 al cabo de 30 días, frente a los $708.917,81 que se obtienen mediante la operación presencial.

Plazo fijoBancoEconomía argentina
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

    Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

  2. ANSES:cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

    ANSES: cuánto cobrarán los jubilados con moratoria en diciembre de 2026 con aumento y aguinaldo

  3. Información oficial de ANSES:cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

    Información oficial de ANSES: cuándo se cobran las Pensiones No Contributivas en noviembre de 2026 y de cuánto es el aumento y bono

  4. ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos:cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

    ANSES retoma los pagos tras cinco días sin bancos: cuándo cobran jubilados, AUH y pensionados según el DNI

  5. Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

    Se conoce el dato de inflación de octubre: qué número esperan los especialistas
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

El Tribunal del Mar fijó para el 28 de noviembre el anuncio del fallo sobre el petróleo de Malvinas

Delegación argentina en el Tribunal Internacional del Derecho de Mar.

El Gobierno destacó coincidencias entre Javier Milei y el Papa León XIV:“Habló en favor de la propiedad privada y del empresario que arriesga capital”

Milei no pudo contener las lágrimas y quebró en llanto al despedir al Papa León XIV en Ezeiza:“Gracias”

Gustavo Menéndez participó de la misa del Papa León XIV en Luján:“Queda como tarea volvernos a abrazar todos más allá de cualquier diferencia”

Economía

Plazo fijo:cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Se conoce el dato de inflación de octubre:qué número esperan los especialistas

Una multinacional estadounidense cerró su fábrica en Argentina por el avance de las importaciones y dejó a 61 trabajadores sin empleo

El riesgo país volvió a caer y cerró la jornada en 852 puntos, el menor nivel en casi una semana

Internacionales

Huelga general 11-N en España:miles de personas se manifiestan tras una jornada con más de 50 detenidos y disturbios

Un manifestante sostiene un cartel durante una huelga general nacional de 24 horas en la que exige salarios que permitan el acceso a lo que los manifestantes consideran una vivienda digna, en Barcelona, ​​España

Imágenes impactantes:se derrumbó un edificio en Nueva York, hay cuatro heridos y buscan a dos trabajadores desaparecidos

Lo vinculan con el robo a Binance:quién es Park Jin Hyok, el hacker norcoreano detrás de algunos de los ciberataques más grandes de la historia

Misterio y conmoción por la “repentina” muerte del embajador ruso en Estados Unidos