Plazo fijo: cuánto gano si invierto $700.000 a 30 días en noviembre de 2026

Rendimientos del plazo fijo en noviembre 2026. Foto: Pexels.

El plazo fijo en pesos continúa siendo una de las alternativas utilizadas por los ahorristas que buscan obtener un rendimiento por su dinero sin asumir grandes riesgos. Sin embargo, antes de realizar una inversión, es importante comparar las tasas que ofrecen los bancos y las diferencias entre constituir el depósito en una sucursal o hacerlo a través de canales electrónicos.

Según los datos del simulador de plazo fijo, una inversión inicial de $700.000 durante 30 días genera intereses diferentes según la modalidad elegida. La opción electrónica ofrece una ganancia superior a la operación realizada de manera presencial.

Montos del plazo fijo para noviembre 2026.

Cuánto se gana con un plazo fijo de $700.000 a 30 días

Quienes depositen $700.000 durante un mes pueden obtener los siguientes resultados, de acuerdo con el canal utilizado:

Plazo fijo por sucursal : genera intereses por $8.917,81 . Al finalizar los 30 días, el ahorrista recibe un total de $708.917,81 .

Plazo fijo electrónico: permite obtener $11.075,34 en concepto de intereses. El monto total al vencimiento asciende a $711.075,34.

De esta manera, realizar la operación de forma electrónica representa una diferencia de $2.157,53 adicionales respecto de la alternativa presencial, para el mismo capital y período de inversión. Estos datos se obtuvieron del sitio oficial del Banco Nación de la República Argentina (BCRA).

Qué tasa de interés ofrece cada modalidad

La diferencia en los rendimientos se explica por las tasas nominales anuales (TNA) que se aplican en cada operación. En el caso del plazo fijo constituido en una sucursal, la TNA es del 15,50%, mientras que la tasa efectiva anual (TEA) alcanza el 16,65%.

Por su parte, la modalidad electrónica ofrece una TNA del 19,25% y una TEA del 21,05%. Estos porcentajes representan un rendimiento superior y explican por qué esta alternativa permite obtener más intereses al finalizar los 30 días.

Al mismo tiempo, antes de constituir un plazo fijo, es importante revisar las condiciones de la operación y comparar las tasas disponibles. La rentabilidad depende del capital depositado, el período elegido y la modalidad de contratación.

Rendimientos del plazo fijo.

También hay que considerar que el dinero permanece inmovilizado durante el plazo acordado. En una operación tradicional a 30 días, el capital y los intereses se acreditan una vez cumplido el vencimiento. Por eso, quienes buscan obtener un mayor rendimiento deben prestar atención a las tasas ofrecidas para las operaciones electrónicas, ya que pueden ser diferentes de las disponibles en las sucursales.

Con una inversión de $700.000, la modalidad electrónica resulta más conveniente en este simulador: permite retirar $711.075,34 al cabo de 30 días, frente a los $708.917,81 que se obtienen mediante la operación presencial.