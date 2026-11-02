Plazo fijo: cuánto ganás con $1 millón en 30 días y qué banco paga más en noviembre

Plazo fijo. Foto: NA

El comienzo de noviembre llegó con diferentes alternativas para quienes buscan obtener una ganancia con sus pesos sin exponerse a grandes riesgos. Entre las opciones tradicionales, el plazo fijo a 30 días continúa siendo una de las herramientas más utilizadas por los ahorristas argentinos.

Sin embargo, el rendimiento final puede variar considerablemente según la entidad elegida. Actualmente, las tasas nominales anuales se ubican entre el 16% y el 24%, por lo que comparar las ofertas disponibles antes de depositar el dinero resulta fundamental.

Una inversión de $1 millón durante 30 días puede generar entre $13.150 y $19.726, dependiendo del banco. La diferencia entre ambos extremos supera los $6.500 en apenas un mes.

Cuánto paga un plazo fijo de $1 millón a 30 días

Para estimar la ganancia es necesario observar la Tasa Nominal Anual (TNA) informada por cada institución. Ese porcentaje permite calcular el interés que recibirá el ahorrista una vez finalizado el período establecido.

Los intereses que dan los plazos fijos. Foto: Unsplash.

Con una TNA del 16%, un depósito de $1 millón deja aproximadamente $13.150,68 de interés en 30 días. De esta manera, al vencimiento se recupera un total cercano a $1.013.150,68.

En cambio, con una tasa del 24%, el rendimiento mensual asciende a $19.726,03 y el monto total obtenido alcanza aproximadamente los $1.019.726,03.

Qué banco tradicional paga más en noviembre

Dentro del grupo de las entidades con mayor volumen de depósitos, Banco Provincia aparece con una de las propuestas más atractivas. Su TNA del 21% permite obtener alrededor de $17.260,27 por cada millón invertido durante un mes.

A continuación se encuentra Banco Macro, con una tasa del 19,5% y una ganancia estimada de $16.027,40. Por su parte, Banco Nación ofrece una TNA del 19,25%, equivalente a unos $15.821,92 de interés.

También aparecen Credicoop, con una tasa del 18,5%; Galicia, con 18,25%; e ICBC, con 17,9%. Sus rendimientos aproximados por $1 millón son de $15.205, $15.000 y $14.712, respectivamente.

Entre las tasas más bajas figuran Santander, con 17,5%; BBVA y Banco Ciudad, con 17%; y Banco Patagonia, con una TNA del 16%.

Los bancos que ofrecen tasas de hasta el 24%

Las tasas más elevadas del relevamiento se encuentran en entidades de menor tamaño. Banco Bica, CMF, Crédito Regional Compañía Financiera y Reba ofrecen una TNA del 24%, que permite ganar cerca de $19.726 en 30 días.

Plazo fijo; tasas de interés. Foto: NA (Damián Dopacio)

Muy cerca aparece Meridian, con una tasa del 23,75% y un rendimiento estimado de $19.520. En tanto, Banco Mariva paga 23,5%, mientras que Banco del Sol y Voii ofrecen una TNA del 23%.

Otra alternativa es Banco de Comercio, con una tasa del 22,5% y una ganancia aproximada de $18.493 por cada millón depositado.

Qué revisar antes de constituir el depósito

Aunque buscar la tasa más alta puede mejorar el rendimiento, también es importante revisar las condiciones de cada entidad, los canales habilitados y la posibilidad de operar sin ser cliente.

El plazo fijo tradicional mantiene el dinero inmovilizado hasta el vencimiento, por lo que no permite retirar anticipadamente los fondos. Además, las tasas pueden modificarse durante el mes.

Por ese motivo, antes de confirmar la operación conviene consultar la TNA vigente y calcular el resultado final. Elegir una tasa del 24% en lugar de una del 16% permite sumar más de $6.500 adicionales por cada millón invertido en solo 30 días.