Día de la Secretaria en Argentina: por qué se conmemora y las mejores frases para enviar este 4 de septiembre

En esta ocasión, aquellas personas que llevan la agenda son las agasajadas. La fecha busca concientizar sobre la importancia de esta tarea.

Día del Secretario Foto: unsplash

El Día de la Secretaria se conmemora cada 4 de septiembre en la Argentina, con el objetivo de reconocer a las personas que se desempeñan en esta labor, formando parte de un rol esencial para las oficinas, las empresas, los organismos e institutos profesionales de distintos ámbitos.

Son aquellos trabajadores que mantienen todo en orden y funcionando, pero que a veces están invisibilizados. Por este motivo, esta fecha busca también concientizar acerca de la importancia de la equidad en este sector.

Día del Secretario Foto: unsplash

Los inicios de esta efeméride pueden ser difusos, pero existen dos acontecimientos que podrían estar relacionados a su origen. El primero está relacionado con la invención de la máquina de escribir. Este dispositivo fue probado por primera vez a mediados del siglo XIX por Lilian Sholes, hija de Christopher Sholes, su creador.

El segundo acontecimiento asociado con esta fecha tuvo lugar en 1952, cuando la Asociación Nacional de Secretarias de Estados Unidos impulsó la creación de una semana conmemorativa. El objetivo era destacar y valorar el trabajo de quienes integran este sector profesional.

Día de la Secretaria

20 frases que podés enviarle a tu secretaria para celebrar su día