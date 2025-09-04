Día de la Secretaria en Argentina: por qué se conmemora y las mejores frases para enviar este 4 de septiembre
El Día de la Secretaria se conmemora cada 4 de septiembre en la Argentina, con el objetivo de reconocer a las personas que se desempeñan en esta labor, formando parte de un rol esencial para las oficinas, las empresas, los organismos e institutos profesionales de distintos ámbitos.
Son aquellos trabajadores que mantienen todo en orden y funcionando, pero que a veces están invisibilizados. Por este motivo, esta fecha busca también concientizar acerca de la importancia de la equidad en este sector.
Los inicios de esta efeméride pueden ser difusos, pero existen dos acontecimientos que podrían estar relacionados a su origen. El primero está relacionado con la invención de la máquina de escribir. Este dispositivo fue probado por primera vez a mediados del siglo XIX por Lilian Sholes, hija de Christopher Sholes, su creador.
El segundo acontecimiento asociado con esta fecha tuvo lugar en 1952, cuando la Asociación Nacional de Secretarias de Estados Unidos impulsó la creación de una semana conmemorativa. El objetivo era destacar y valorar el trabajo de quienes integran este sector profesional.
20 frases que podés enviarle a tu secretaria para celebrar su día
- ¡Feliz Día de la Secretaria! Gracias por tu compromiso, dedicación y profesionalismo cada día.
- Tu eficiencia y calidez hacen que todo funcione mejor. ¡Feliz día!
- Sos el pilar silencioso que sostiene el ritmo de cada jornada. ¡Gracias por tanto!
- Feliz día a quien siempre tiene una solución, una sonrisa y todo bajo control.
- Tu trabajo marca la diferencia todos los días. ¡Muy feliz día, secretaria!
- Gracias por tu constancia, responsabilidad y buen humor. ¡Disfrutá tu día!
- Hoy celebramos a quienes con orden, empatía y precisión hacen todo más fácil. ¡Feliz día!
- Un día no alcanza para agradecer tu enorme labor. ¡Feliz Día de la Secretaria!
- Sos clave en el equipo, ¡y hoy te celebramos como te merecés!
- Feliz día a la mejor secretaria: organizada, resolutiva y siempre atenta a cada detalle.
- Gracias por estar siempre un paso adelante. ¡Feliz Día de la Secretaria!
- El orden, la eficiencia y la cordialidad tienen nombre: el tuyo. ¡Feliz día!
- Sos más que una secretaria: sos el corazón de la oficina. ¡Felicidades!
- Hoy te reconocemos, pero todos los días te valoramos. ¡Gracias por todo!
- Gracias por tu paciencia, tu entrega y tu impecable trabajo. ¡Feliz día!
- Detrás de cada buen equipo hay una gran secretaria. ¡Gracias por ser parte!
- Con tu trabajo hacés que todo fluya. ¡Feliz día, profesional de excelencia!
- Secretarias como vos hacen grande a cualquier organización. ¡Feliz día!
- Tu dedicación inspira y tu labor se valora. ¡Feliz Día de la Secretaria!
- Hoy celebramos tu rol esencial en el día a día. ¡Gracias por tanto!