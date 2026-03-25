El Gobierno calculó que hubo 100 mil personas en Plaza de Mayo por el Día de la Memoria:

Marcha del 24 de marzo en Plaza de Mayo. Foto: Noticias Argentinas

El Gobierno le bajó el precio al número de convocantes a la marcha del Día de la Memoria de este 24 de marzo a 50 años del inicio de la dictadura militar en Argentina. En un contexto donde la administración de Javier Milei publicó un video en el que volvió a cuestionar la cifra de 30.000 desaparecidos, el Ejecutivo estimó que hubo 100 mil personas.

La conmemoración del Día de la Memoria, a cinco décadas del inicio de la última dictadura militar, estuvo marcada por un fuerte contraste entre la ocupación del espacio público y la inactividad oficial. Mientras diversos organismos de derechos humanos, familiares de desaparecidos y personas que apoyan la causa se concentraron en una Plaza de Mayo custodiada por un amplio operativo policial, la Casa Rosada permaneció cerrada y sin agenda oficial.

A 50 años del inicio de la dictadura militar en Argentina. Foto: Noticias Argentinas

A pesar de la carga simbólica del 50º aniversario, desde el entorno presidencial relativizaron el alcance de la marcha: fuentes del Gabinete evitaron hablar de una movilización masiva. “Siempre los 24 de marzo congregan a mucha gente, pero no hubo más de 100 personas. Hablamos de organizaciones y ciudadanía en general”, deslizó un funcionario a Infobae. En esta misma línea, un vocero legislativo señaló que dada la difusión previa, la asistencia fue menor a la esperada: “Hubo bastante gente, pero no sé si llamarla multitudinaria. Para ser el 50° aniversario y haberla movido como la movieron eran pocos”.

Fiel a su estilo en esta fecha, el presidente Javier Milei optó por no realizar apariciones públicas y permaneció resguardado en la Quinta de Olivos. La misma postura adoptaron sus ministros, quienes evitaron concurrir a sus despachos. Por primera vez en mucho tiempo, la explanada de la Casa de Gobierno no abrió sus puertas dejando el edificio vacío mientras en las zonas aledañas se recordaba a las víctimas del terrorismo de Estado.

La presidenta de Abuelas leyó el documento final en los 50 años del inicio de la dictadura militar en Argentina. Foto: Cuenta de Twitter @omarbacks

“Memoria completa”: el documental que publicó el Gobierno a 50 años del golpe de Estado

La Casa Rosada difundió un video conmemorativo por el 50° aniversario del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976, en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. El material, titulado “Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia completa”, generó polémica al reafirmar la postura oficial de equiparar la violencia ejercida por el Estado con la de las organizaciones guerrilleras durante la década del 70.

El video, que había sido anticipado la noche anterior en redes sociales, reúne distintos testimonios y plantea una mirada integral sobre los hechos de ese período. En particular, incluye las voces de una nieta recuperada y del hijo de un militar asesinado por la guerrilla, en un intento por ampliar el enfoque sobre las víctimas de la violencia política.

La pieza audiovisual sostiene que, a partir de 2003, se impulsó en la Argentina una narrativa oficial sobre los años 70 que, según el Gobierno, fue “sesgada y revanchista”. A través de una voz en off, el video afirma que esa construcción “en lugar de sanar las disputas del pasado, solo las exacerbó”.

Estela de Carlotto leyó el documento final en el cierre del acto por el Día de la Memoria: “La desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”

En una nueva conmemoración del Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia, la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se hizo presente en una Plaza de Mayo colmada para reafirmar el compromiso de la institución con la historia argentina. Durante su participación, la referente de los derechos humanos destacó la importancia de este encuentro anual con la sociedad y leyó el documento final en el cierre del acto.

Organismos de Derechos Humanos se congregaron en la Plaza de Mayo para dar lectura al documento conjunto por el 50º aniversario del inicio de la última dictadura cívico-militar. Con una postura firme, los referentes reafirmaron el compromiso con la búsqueda de identidad y justicia, bajo la consigna central de que la lucha sigue vigente.

Video: Futurock.

“Estamos juntos nuevamente en esta histórica plaza y en todas las del país con profunda convicción para afirmar que la memoria se defiende luchando”, manifestaron desde el escenario. La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, fue la encargada de encabezar el discurso y subrayó que es una responsabilidad ineludible del Estado “garantizar la restitución de los nietos apropiados”.

El acto concluyó con un mensaje directo sobre la vigencia de los juicios y la búsqueda de los desaparecidos, reafirmando la cifra simbólica y real de las víctimas: “Son 30 mil y que nos digan dónde están”. Asimismo, los oradores advirtieron que la justicia no puede esperar, sosteniendo que “los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles” y que, mientras no haya respuestas, “la desaparición forzada no es tema del pasado, sino del presente”.