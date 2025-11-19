Día de la Infantería de Marina: Armada Argentina celebra el aniversario 146° de su creación

Cada 19 de noviembre se conmemora su creación, que tuvo lugar en 1879.

El destructor ARA “La Argentina” de la Armada Argentina. Foto: X/@Armada_Arg

Como cada 19 de noviembre, la Armada Argentina celebra un nuevo aniversario de la creación del Cuerpo de Artillería de Costa. Su fundación tuvo lugar en 1879, por lo que es el aniversario 146°.

“Este hito marcó el nacimiento de la actual Infantería de Marina, una fuerza que ha evolucionado a lo largo de los años y que continúa siendo un pilar fundamental en la defensa de la soberanía marítima de la Nación", indicó el sitio de Casa Rosada en 2024.

Día de la Infantería de Marina. Video: Instagram armadaargentinaof.

Un decreto que firmó el presidente Nicolás Avellaneda creó oficialmente la Infantería de Marina de la Armada Argentina, aunque su nacimiento tuvo lugar en la época del Virreinato del Río de la Plata.

El objetivo detrás de su creación era tener una fuerza para proteger el litoral marítimo argentino, además de una línea de defensa ante amenazas externas.

“Su función se centró en la instalación y operación de baterías costeras destinadas a proteger los puertos estratégicos del país”, detalla un artículo de Casa Rosada.

El sitio Gaceta Marinera, el portal de noticias de la Armada Argentina, también publicó un artículo en el que menciona que “pensar la Armada Argentina implica referirse a una fuerza militar que entiende la defensa nacional de manera integral. Por mar, tierra y aire; el objetivo siempre ha sido y continuará siendo bregar por los derechos soberanos de todos los argentinos”.

En 1946, recibieron su carácter distintivo como fuerza anfibia de la Marina de Guerra, con capacitaciones para operar sobre la costa e integrándola con el resto de las estructuras de la Armada Argentina.

En este contexto, se creó el Comando General de Infantería de Marina, con el General Jorge Schilling como su primer comandante. Por esto mismo, fue nombrado como Contraalmirante, el primer Infante de Marina en conseguir el rango.

Las Fuerzas Armadas Argentinas. Foto: Wikipedia.

“Este período de transformación implicó la reorganización integral de la Infantería de Marina, la generación de una doctrina específica y procedimientos especializados de adiestramiento. Además, se impulsó la incorporación de nuevos medios tecnológicos que respondieran a las necesidades operativas de la época, consolidando a la Infantería de Marina como una fuerza moderna y adaptable”, detalla el artículo.