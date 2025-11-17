Día de la Militancia: el comunicado de UTHGRA en el 53° aniversario del regreso a la Argentina de Juan Domingo Perón

Esta fecha es un hito que simboliza la lealtad de los trabajadores y el pueblo argentino con el líder del movimiento justicialista, destacando su regreso después de 18 años de exilio en 1973.

Juan Domingo Perón, exilio en Puerta de Hierro

El Día del Militante se conmemora cada 17 de noviembre como un símbolo de la resistencia de los seguidores de Juan Domingo Perón.

En esa jornada pero de 1972 se produjo el regreso desde el exilio del fundador del Partido Justicialista después de casi dos décadas de proscripción que sufrió la fuerza política después de la llamada Revolución Libertadora.

En esta fecha tan especial, desde la Unión de Trabajadores del Turismo, Hoteleros y Gastronómicos de la República Argentina, conmemoraron la fecha con un comunicado que se detalla a continuación:

“Este 17 de noviembre, Día de la Militancia, desde la UTHGRA conmemoramos el 53° aniversario del regreso a la Argentina del expresidente Juan Domingo Perón, acontecimiento que marcó la lealtad de los trabajadores y de la gran mayoría del pueblo argentino con el máximo exponente del movimiento justicialista".

Día de la Militancia Foto: UTHGRA

