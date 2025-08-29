Día del Abogado: por qué se celebra hoy viernes 29 de agosto en Argentina

Día del Abogado. Foto: Freepik

En Argentina, el Día del Abogado se celebra cada 29 de agosto, con el objetivo de rendir homenaje a todas las personas que ejercen esta profesión.

La fecha recuerda a Juan Bautista Alberdi, quien impulsó la reflexión acerca del derecho e inspiró la creación de la Constitución Nacional de 1853.

Día del Abogado, Juan Bautista Alberdi

¿Por qué se celebra hoy el Día del Abogado?

Esta jornada fue declarada por primera vez en 1958 por la Junta de Gobierno de la Federación Argentina de Colegios de Abogados, en honor a Alberdi

Nacido el 29 de agosto de 1810 en San Miguel de Tucumán, Juan Bautista Alberdi se mudó a Buenos Aires para comenzar su formación profesional, que incluyó el periodismo, la música, la abogacía y escritura.

En 1831, comenzó a estudiar Leyes en la Universidad de Buenos Aires (UBA), pero debido al conflicto con Juan Manuel de Rosas debió finalizar su formación en Córdoba.

Una de las pocas imágenes de Alberdi en su juventud

En 1835 fundó el Salón Literario junto a Juan María Gutiérrez y Esteban Echeverría. Tras exiliarse a Europa, en 1843 se mudó a Chile, donde ejerció como abogado y periodista.

En 1852, Alberdi escribió Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina, ensayo que resalta principios fundamentales para que una nación pueda consolidarse y funcionar. Esta obra inspiraría la creación de la Constitución Nacional de 1853.

Alberdi se mudó luego a Francia, donde falleció el 19 de junio de 1884. Sus restos fueron trasladados a la Casa de Gobierno de Tucumán.

