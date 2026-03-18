Festival por la Memoria en Merlo: las actividades y el mapa de la marcha por el 24 de marzo
Merlo será escenario de una jornada de reflexión y cultura bajo la consigna “Que digan dónde están” por el Día de la Memoria.
En el marco del Mes de la Memoria, Merlo será escenario de una jornada de reflexión y cultura bajo la consigna “Que digan dónde están”. El evento se llevará a cabo este domingo 22 de marzo y busca mantener vigente el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia con la combinación de una caravana por sitios señalizados del distrito con un festival artístico en la Plaza Fundador Don Francisco.
La jornada comenzará a las 16 con una concentración en la Plaza Néstor Kirchner. Desde allí, partirá una caravana que recorrerá la Avenida Libertador y la calle Real realizando paradas conmemorativas en puntos donde el terrorismo de Estado dejó su huella en la comunidad local.
El mapa del recuerdo: las paradas de la marcha
La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Merlo identificó las paradas clave que narran historias de secuestros y resistencia en Merlo:
- Héctor Jorge Cols: se recordará al docente y directivo de la Escuela Técnica N° 1, secuestrado por la Triple A en 1974.
- Silvia Mónica Paolucci: secuestrada en su domicilio en 1978 tras un operativo comando.
- Alejandro Aibar: exalumno del Colegio Nacional Manuel Belgrano, cuya madre, Sergia, se convirtió en un referente de la lucha colectiva tras su desaparición en 1977.
- Centros de Detención: la caravana pasará por la Comisaría 1ra de Merlo, que funcionó como Centro Clandestino, y frente al mástil, donde se homenajeará a docentes y alumnos de las escuelas N° 1 y Secundaria N° 1.
Debates y música bajo el escenario: las actividades culturales en el Festival por la Memoria en Merlo
A partir de las 18:30, la actividad se concentrará en la Plaza Fundador Don Francisco. Tras la intervención de murgas locales, se habilitarán tres carpas de debate simultáneo que abordarán la dictadura desde diferentes ángulos:
- Economía: un análisis sobre la deuda y el “industricidio” desde Martínez de Hoz hasta la actualidad.
- Educación: la resistencia en escuelas secundarias y universidades.
- Cultura: la censura y el arte como herramienta de resistencia en el patio de la Casa de la Cultura.
La noche cerrará con una radio abierta a las 20:00, que contará con testimonios de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Merlo, un nieto restituido y el cura “Pancho”, comprometido con la causa de los derechos humanos.
El broche de oro musical estará a cargo de las bandas Inercias y Los Vientos del Laprida, con un gran cierre a cargo del reconocido folklorista Bruno Arias. Durante toda la tarde, los asistentes podrán recorrer una feria gastronómica, muestras fotográficas y un espacio dedicado especialmente a las niñeces con propuestas artísticas.