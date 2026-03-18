La edición 2026 del evento se llevará a cabo el domingo 22 de marzo. Foto: Municipalidad de Merlo

En el marco del Mes de la Memoria, Merlo será escenario de una jornada de reflexión y cultura bajo la consigna “Que digan dónde están”. El evento se llevará a cabo este domingo 22 de marzo y busca mantener vigente el reclamo por Memoria, Verdad y Justicia con la combinación de una caravana por sitios señalizados del distrito con un festival artístico en la Plaza Fundador Don Francisco.

La jornada comenzará a las 16 con una concentración en la Plaza Néstor Kirchner. Desde allí, partirá una caravana que recorrerá la Avenida Libertador y la calle Real realizando paradas conmemorativas en puntos donde el terrorismo de Estado dejó su huella en la comunidad local.

Se anunciaron una serie de actividades para el domingo 22 de marzo. Foto: Municipalidad de Merlo

El mapa del recuerdo: las paradas de la marcha

La Dirección de Derechos Humanos de la Municipalidad de Merlo identificó las paradas clave que narran historias de secuestros y resistencia en Merlo:

Héctor Jorge Cols: se recordará al docente y directivo de la Escuela Técnica N° 1, secuestrado por la Triple A en 1974.

Silvia Mónica Paolucci: secuestrada en su domicilio en 1978 tras un operativo comando.

Alejandro Aibar: exalumno del Colegio Nacional Manuel Belgrano, cuya madre, Sergia, se convirtió en un referente de la lucha colectiva tras su desaparición en 1977.

Centros de Detención: la caravana pasará por la Comisaría 1ra de Merlo, que funcionó como Centro Clandestino, y frente al mástil, donde se homenajeará a docentes y alumnos de las escuelas N° 1 y Secundaria N° 1.

Debates y música bajo el escenario: las actividades culturales en el Festival por la Memoria en Merlo

A partir de las 18:30, la actividad se concentrará en la Plaza Fundador Don Francisco. Tras la intervención de murgas locales, se habilitarán tres carpas de debate simultáneo que abordarán la dictadura desde diferentes ángulos:

Economía: un análisis sobre la deuda y el “industricidio” desde Martínez de Hoz hasta la actualidad. Educación: la resistencia en escuelas secundarias y universidades. Cultura: la censura y el arte como herramienta de resistencia en el patio de la Casa de la Cultura.

La noche cerrará con una radio abierta a las 20:00, que contará con testimonios de Familiares de Detenidos-Desaparecidos de Merlo, un nieto restituido y el cura “Pancho”, comprometido con la causa de los derechos humanos.

El broche de oro musical estará a cargo de las bandas Inercias y Los Vientos del Laprida, con un gran cierre a cargo del reconocido folklorista Bruno Arias. Durante toda la tarde, los asistentes podrán recorrer una feria gastronómica, muestras fotográficas y un espacio dedicado especialmente a las niñeces con propuestas artísticas.