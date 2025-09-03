A 85 años del nacimiento de Eduardo Galeano: las mejores frases para recordar al escritor que retrató el sentir de América Latina

Este miércoles, Eduardo Germán María Hughes Galeano cumpliría 85 años. El reconocido escritor nació en Montevideo, Uruguay, el 3 de septiembre de 1940. En 1960

Galeano inició su carrera periodística como editor de la mítica revista Marcha. Tras el golpe de Estado de 1973 en su país, fue encarcelado y tuvo que exiliarse a Argentina.

Publicó “Las venas abiertas de América Latina”, libro que fue censurado por las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile. La obra proponía una historia de la región en clave de descolonización, lo que en ese entonces era impensable en los discursos dominantes.

En Argentina, el escritor fundó la revista cultural Crisis. En 1976, fue añadido a la lista de los condenados del escuadrón de la muerte de Videla, por lo que tuvo que marcharse de nuevo. Así, se mudó a España, donde escribió la trilogía “Memoria del fuego (un repaso por la historia de Latinoamérica)”.

Regresó a Montevideo en 1985 y con otros escritores, como Mario Benedetti, fundaron el semanario Brecha.

En 2007 fue operado para tratar un cáncer de pulmón. Si bien dio batalla, la enfermedad acabaría con su vida el 13 de abril de 2015.

Las frases más célebres de Eduardo Galeano

Más allá de sus obras más célebres, Eduardo Galeano dejó un legado de reflexiones profundas y conmovedoras: