Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, y Jake Bongiovi adoptaron un bebé

La noticia fue confirmada a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde la actriz británica y el hijo del músico Jon Bon Jovi compartieron su felicidad.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi. Foto: Instagram @jakebongiovi

Millie Bobby Brown, la protagonista de Stranger Things que saltó a la fama por su papel de Eleven, sorprendió a sus seguidores al anunciar que, junto a su esposo Jake Bongiovi, se convirtieron en padres a los 21 y 23 años de una niña a través de la adopción.

La noticia fue confirmada a través de un mensaje publicado en redes sociales, donde la actriz británica y el hijo del músico Jon Bon Jovi compartieron su felicidad: “Este verano recibimos con mucho amor a nuestra niña a través de la adopción. Estamos emocionados de iniciar esta nueva etapa en tranquilidad y privacidad. Ahora somos tres. Con amor, Millie y Jake”.

Millie Bobby Brown, actriz de Stranger Things, y Jake Bongiovi adoptaron un bebé. Foto: Instagram @milliebobbybrown

Un romance que nació en redes

La pareja inició su relación en 2021, luego de conocerse por Instagram. Lo que comenzó como una amistad pronto dio lugar a rumores de romance, que Brown confirmó en 2022 en una entrevista con Wired.

En mayo de 2024 dieron el “sí” en una ceremonia privada, y meses más tarde celebraron nuevamente en Villa Cetinale, Italia, rodeados de familiares y amigos cercanos. En aquella ocasión, ambos compartieron imágenes del festejo en sus redes, acompañadas por tiernas dedicatorias.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi. Foto: Instagram @jakebongiovi

Su deseo de ser madre

La maternidad no tomó por sorpresa a los fanáticos, ya que Brown había manifestado en varias ocasiones su intención de formar una familia joven. En marzo de 2025, en el podcast Smartless, confesó que ese había sido un sueño desde la infancia: “Desde chica jugaba con muñecas y le decía a mi mamá que quería ser madre como ella lo fue conmigo”.

La actriz también reveló que no hacía diferencias entre tener hijos biológicos o adoptados y que siempre consideró la adopción como una posibilidad real. Además, explicó que, al provenir de familias numerosas, —ella y Jake son uno de cuatro hermanos—, ambos imaginaban un hogar grande.

Carrera en ascenso

Mientras disfruta de este nuevo capítulo personal, la carrera profesional de Brown sigue en marcha. Próximamente, llegará a Netflix la temporada final de Stranger Things, donde se despedirá de Eleven, el papel que la catapultó a la fama mundial.

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi. Foto: Instagram @jakebongiovi

La despedida será en tres tandas: la primera el 26 de noviembre, la segunda el 25 de diciembre y la última el 31 de diciembre.