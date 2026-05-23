Airbag vuelve a Vélez Foto: Instagram @airbag.oficial

Airbag vuelve a jugar de local en un escenario enorme: el Estadio José Amalfitani (Vélez) recibe a los hermanos Sardelli con cuatro fechas que funcionan como inicio de etapa y termómetro del momento que atraviesa la banda de los hermanos Sardelli. El plan es simple: llegar temprano, entrar por la puerta correcta y tener a mano lo imprescindible para disfrutar el show sin contratiempos.

Fechas confirmadas: cuándo toca Airbag en Vélez

Las presentaciones están programadas para el 23, 24, 30 y 31 de mayo en el Estadio Vélez Sarsfield (José Amalfitani). Según la información del evento, estos shows enmarcan el comienzo de la gira vinculada a “El Club de la Pelea II”, con fechas anunciadas para el circuito local e internacional.

Horarios clave

Si querés organizarte con margen, estos son los horarios que se manejan para la jornada del recital:

Apertura de puertas: 17:00

Inicio del show: 21:00

Airbag banda Foto: Instagram @airbag.oficial

Tip de logística: apuntá a estar por la zona entre 18:00 y 19:00 si querés evitar el pico fuerte de ingresos cerca de la hora del show (y ganar tiempo para ubicarte, ir al baño o comprar merch). Este consejo es práctico, no reemplaza comunicaciones oficiales del organizador.

Accesos: por dónde entrar según tu sector

Para no dar vueltas de más, revisá tu entrada y usá la puerta indicada:

Puerta 3 y E – Campo General: Av. Juan B. Justo 980

Puerta 9 – Plateas Norte (Baja y Alta): Av. Juan B. Justo 980

Puerta 15 – Platea Sur Baja: Av. Jonte y Reservistas

Puerta 16 – Platea Sur Alta: Barragán y Viedma

Recordatorio: el acceso real puede ajustarse por operativo, por eso conviene mirar cartelería y avisos del staff al llegar.

Qué no llevar: objetos que suelen quedar afuera

Para evitarte un mal momento en el cacheo, el listado de prohibidos incluye (entre otros):

Drones, armas u objetos punzantes, sustancias ilegales

Equipos de mate, alimentos y bebidas

Mochilas/bolsos, tablets, iPads y laptops

Cámaras de foto/video, palos de selfie y palos/varillas de banderas (y banderas grandes)

Paraguas/sombrillas, pirotecnia/explosivos, aerosoles o inflamables

Checklist express (lo que sí suma): DNI, entrada (o QR), batería/cargador portátil chico, abrigo liviano y efectivo en mano por si la señal está saturada. Recomendación general basada en experiencia de recitales; el detalle final depende del organizador y el operativo.

Cómo llegar al Estadio Vélez

El estadio está en Av. Juan B. Justo 9200, en Liniers, y es una zona con buena conectividad. Opciones habituales para recital:

Tren Sarmiento: bajar en Estación Liniers (te deja cerca).

Colectivos: pasan muchas líneas por Juan B. Justo y alrededores (entre ellas 1, 2, 5, 21, 28, 34, 46, 47, 52, 80, 86, 96, 106, 108, 109, 162, 166, 172, 289, 326, 343).

Setlist “probable”: qué temas viene tocando Airbag

No existe una lista idéntica noche a noche, pero la banda trae una base bastante reconocible en la gira. En el último show tomado como referencia (Santiago del Estero), sonaron temas como:

Jinetes cromados , Anarquía en Buenos Aires , Perdido , Intoxicarme , Vivamos el momento

No confíes en tu suerte , Pensamientos , Extrañas intenciones , Corazón lunático , Nunca lo olvides

Huracán , Verte de cerca , El hombre puerco , Cae el sol , Por mil noches

Y otros clásicos del tramo final como Colombiana, Blues del infierno, Como un diamante, Kalashnikov y Solo aquí

Airbag Foto: Instagram @airbag.oficial

La lógica esperable para Vélez es un mix entre material reciente del universo “Club de la Pelea” y canciones que la gente corea de punta a punta, con cierres bien arriba.

Entradas: qué queda disponible y precios orientativos

Para la fecha del 31 de mayo se informó disponibilidad de tickets, con valores por sector como Campo General y plateas Norte/Sur (alta, baja y preferencial), más cargo por servicio. La compra se canaliza por la plataforma del evento (AllAccess).

Preguntas frecuentes

¿A qué hora empieza Airbag en Vélez? A las 21:00 (apertura de puertas 17:00).

¿Por dónde entro si tengo Campo? Por Puerta 3 y E (según esquema informado).

¿Se puede entrar con mate o mochila? No: el listado de prohibidos incluye equipo de mate y bolsos/mochilas.

¿Cómo llego en tren? Con el Sarmiento, bajando en Liniers.