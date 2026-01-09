El actor y músico criticó a Donald Trump en sus redes sociales. Foto: Yahoo News UK

Joe Keery es un actor y músico estadounidense que se puso en el papel de Steve Harrington en la famosa serie Stranger Things y viene de convertirse en tendencia por la feroz crítica a Donald Trump. El presidente norteamericano dijo que el oficial del Servicio de Control de Inmigración implicado en el asesinato de una mujer “disparó en defensa propia” y en medio de la polémica, el artista cargó contra el mandatario a través de su cuenta oficial de Instagram.

La mujer que murió tras recibir disparos de agentes federales de inmigración durante un operativo en Mineápolis fue identificada como Renee Nicole Good, según funcionarios locales citados por The New York Times. Cientos de ciudadanos escalaron sus manifestaciones en Minéapolis, la mayor ciudad de Minnesota, tras la muerte de la mujer de 37 años, a quien el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, acusó de ser una “agitadora profesional” por “agresivamente atropellar a un oficial de ICE” que disparó “en defensa propia”.

El actor y músico lo hizo a través de sus historias de Instagram. Foto: Captura de pantalla a la historia de Instagram de Joe Keery

“Cero decencia humana. Paren a este hombre”, escribió Joe Keery en sus redes sociales en rechazo a lo dicho por Donald Trump y a lo sucedido con la mujer. El actor y músico se sumó a la ola de críticas hacia el presidente de Estados Unidos por parte de la comunidad artística de Hollywood: Jennifer Aniston, Ben Affleck, Tom Hanks, Meryl Streep, Ben Stiller, Natalie Portman, Selena Gomez, Martin Short, Pedro Pascal y Robert De Niro también realizaron fuertes cuestionamientos a lo largo de su mandato.

Cómo fue el ataque a la mujer que fue asesinada por un agente de ICE durante un operativo en Minneapolis

Renee Good conducía una camioneta Honda Pilot color negro en la avenida Portland, cuando sucedió el incidente que le costó la vida.

En videos compartidos en redes sociales se ve como Good fue rodeada por agentes del ICE que le pedían bajarse del vehículo y no se observa que el vehículo atropelle a alguno de los agentes, como aseguró el mandatario. Al intentar huir, uno de los oficiales disparó hacia la ventana del conductor y, segundos después, el auto choca contra otro vehículo estacionado en la misma calle, unos metros más adelante.

El hecho tuvo lugar en Minneapolis.

La muerte de esta mujer en Minnesota sería la quinta que ha tenido lugar durante operativos migratorios bajo el Gobierno de Donald Trump, según datos recopilados por el portal The Trace, dedicado a rastrear la violencia por armas de fuego en EE.UU.