Outlander llegó a su fin Foto: Starz

La fascinación por Outlander no se termina con el final de la serie. Ya hablamos de la posibilidad de que la historia de Jamie y Claire culmine en un largometraje luego de la salida del décimo libro de Diana Gabaldon, de la gira de conciertos de Bear McCreary y hasta de la subasta on line de la que todos podemos participar. Mientras Sam Heughan, Caitriona Balfe y el resto del equipo se sigue despidiendo de sus personajes icónicos, la compañía productora organiza cada vez más actividades sobre la serie, para deleite de los fans.

Esta vez difundieron una convocatoria en las cuentas oficiales de Instagram @starz, @sonypicturestv y @outlander_starz que ya da la vuelta al mundo. ¿Qué hay que hacer? El mismísimo intérprete de Jamie Fraser lo cuenta: “Estamos invitando a los fans de todo el mundo a que nos acompañen cantando, o por qué no bailando, solos o con amigos, la canción The Sky Boat en un video. Y que lo publiquen etiquetando #WorldOutlanderDay. Compartiremos alguno de nuestros videos favoritos en la compilación por la celebración del Día Mundial de Outlander y quizás reciban algún regalo especial”.

Sin dudas, en diferentes puntos del globo, la Argentina incluida, ya están preparando videos para conmemorar de esta forma una fecha que une todos los años a los seguidores de los libros y de la serie, para tener unos segundos de una celebración especial. Hay que apurarse para responder a esta consigna porque el Outlander Day es el 1 de junio.

Por qué se celebra el 1 de junio el Outlander Day

El Día Mundial de Outlander es una celebración anual y global que se lleva a cabo cada 1 de junio. Está dedicada a los fanáticos de la saga de novelas de Diana Gabaldon y de su adaptación a la serie de TV. La fecha fue elegida por los seguidores de la franquicia para conmemorar el aniversario de la publicación de la primera novela de Outlander, que salió a la venta un 1 de junio de 1991.

La escena que cambia el final de Outlander Foto: Starz

Se trata de un día de fiesta no oficial (pero acompañado por las empresas productoras) donde los fans se reúnen para organizar maratones de sus episodios favoritos del programa, debatir sobre los viajes en el tiempo de Claire y la historia de Jamie, participar en lecturas virtuales y presenciales, entre muchas otras actividades que tienen a Escocia como escenario principal. El primer World Outlander Day oficial se celebró a nivel global el 1 de junio de 2015, ya que nació después del estreno de la adaptación televisiva de Starz a finales de 2014.

Recodemos que el estreno de “Outlander in Concert: Echoes Through the Highlands” será en la víspera de esa fecha. Así que todos listos para cantar o bailar el tema insignia que fue cantado por primera vez por Raya Yarbrough y la última versión es de Annie Lennox. Están avisados.