Cuánto sale comer en el recital de Airbag en Vélez el 24, 30 y 31 de mayo: precios, combos y presupuesto real
Precios actualizados para comer y tomar en el show de Airbag en Vélez: bebidas, hamburguesas, panchos, papas y combos. Presupuesto por persona hoy 24/5.
Si vas al recital de Airbag en el Estadio José Amalfitani (Vélez) este sábado 24 de mayo, conviene resolver dos cosas antes de entrar: horarios/accesos y presupuesto para comer y tomar. La banda programó cuatro funciones: 23, 24, 30 y 31 de mayo, en el marco del arranque de la etapa “El Club de la Pelea II”.
En cuanto a la logística, la referencia más repetida para estos shows es: apertura de puertas 17:00 y show cerca de las 21:00. Esto importa porque, cuanto más temprano llegás, más chances tenés de comprar con menos fila (y con más calma para decidir si vas por snack o por “combo completo”).
Precios para comer y tomar adentro de Vélez (lista 2026)
Estos son los precios informados para puestos gastronómicos dentro del estadio (valores en pesos argentinos):
Bebidas
- Coca-Cola: $8.000
- Coca-Cola Zero: $8.000
- Sprite: $8.000
- Agua: $8.000
Comidas
- Hamburguesa cheddar: $16.000
- Pancho con topping: $11.000
- Cono de papas grande: $20.000
- Cono de papas chico: $12.000
- Empanada: $5.500 (interpreto “$5.5000” como $5.500)
Dato que cambia el juego: la bebida cuesta lo mismo (agua o gaseosa, $8.000). Eso hace que el “salto” de presupuesto venga por el lado de papas y hamburguesa.
¿Cuánto gastás en total? Combos y presupuestos rápidos
Para que lo veas fácil, acá van escenarios típicos con totales por persona (sumas directas con los precios de arriba):
- Modo snack (1 empanada + bebida): $13.500
- 2 empanadas + bebida: $19.000
- Pancho + bebida: $19.000
- Papas chicas + bebida: $20.000
- Hamburguesa + bebida: $24.000
- Papas grandes + bebida: $28.000
- Pancho + papas chicas + bebida: $31.000
- Hamburguesa + papas chicas + bebida: $36.000
- Pancho + papas grandes + bebida: $39.000
- Hamburguesa + papas grandes + bebida: $44.000
Lectura rápida:
- Si querés gastar poco, el piso realista es $13.500 (empanada + agua).
- Si querés comer “fuerte”, el rango más común se te va a $24.000–$36.000 (hamburguesa con o sin papas).
- Si vas con hambre “de estadio”, el techo razonable ronda $44.000 (hamburguesa + papas grandes + bebida).
Tips para ahorrar
- Comprá temprano: con puertas desde las 17:00, el estadio todavía no está al máximo y las filas suelen moverse más rápido.
- Elegí bien el “upgrade”: pasar de papas chicas a grandes suma $8.000 (lo mismo que una bebida). Si tu objetivo es cuidar el bolsillo, ese es el punto donde más se dispara el total.
- Plan “1 comida + 1 bebida”: para la mayoría, el equilibrio está en hamburguesa + bebida ($24.000) o pancho + bebida ($19.000), y listo.
Accesos y cómo llegar: para que no des vueltas y no compres a las apuradas
Según la guía de accesos difundida para estos shows, los ingresos se organizan por puertas y sectores, por ejemplo: Puerta 3 y E (Campo General), Puerta 9 (Plateas Norte), Puerta 15 (Plateas Sur Baja) y Puerta 16 (Plateas Sur Alta), con referencias sobre Av. Juan B. Justo y calles linderas.
Para llegar, una opción práctica es el tren Sarmiento (estación Liniers) y varias líneas de colectivo que pasan por la zona.
Accesos: por dónde entrar según tu sector
Para no dar vueltas de más, revisá tu entrada y usá la puerta indicada:
- Puerta 3 y E – Campo General: Av. Juan B. Justo 980
- Puerta 9 – Plateas Norte (Baja y Alta): Av. Juan B. Justo 980
- Puerta 15 – Platea Sur Baja: Av. Jonte y Reservistas
- Puerta 16 – Platea Sur Alta: Barragán y Viedma
Recordatorio: el acceso real puede ajustarse por operativo, por eso conviene mirar cartelería y avisos del staff al llegar.
Qué no llevar: objetos que suelen quedar afuera
Para evitarte un mal momento en el cacheo, el listado de prohibidos incluye (entre otros):
- Drones, armas u objetos punzantes, sustancias ilegales
- Equipos de mate, alimentos y bebidas
- Mochilas/bolsos, tablets, iPads y laptops
- Cámaras de foto/video, palos de selfie y palos/varillas de banderas (y banderas grandes)
- Paraguas/sombrillas, pirotecnia/explosivos, aerosoles o inflamables
Checklist express (lo que sí suma): DNI, entrada (o QR), batería/cargador portátil chico, abrigo liviano y efectivo en mano por si la señal está saturada. Recomendación general basada en experiencia de recitales; el detalle final depende del organizador y el operativo.
Cómo llegar al Estadio Vélez
El estadio está en Av. Juan B. Justo 9200, en Liniers, y es una zona con buena conectividad. Opciones habituales para recital:
- Tren Sarmiento: bajar en Estación Liniers (te deja cerca).
- Colectivos: pasan muchas líneas por Juan B. Justo y alrededores (entre ellas 1, 2, 5, 21, 28, 34, 46, 47, 52, 80, 86, 96, 106, 108, 109, 162, 166, 172, 289, 326, 343).
Setlist “probable”: qué temas viene tocando Airbag
No existe una lista idéntica noche a noche, pero la banda trae una base bastante reconocible en la gira. En el último show tomado como referencia (Santiago del Estero), sonaron temas como:
- Jinetes cromados, Anarquía en Buenos Aires, Perdido, Intoxicarme, Vivamos el momento
- No confíes en tu suerte, Pensamientos, Extrañas intenciones, Corazón lunático, Nunca lo olvides
- Huracán, Verte de cerca, El hombre puerco, Cae el sol, Por mil noches
- Y otros clásicos del tramo final como Colombiana, Blues del infierno, Como un diamante, Kalashnikov y Solo aquí
La lógica esperable para Vélez es un mix entre material reciente del universo “Club de la Pelea” y canciones que la gente corea de punta a punta, con cierres bien arriba.