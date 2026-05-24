Cuánto sale comer en el recital de Airbag en Vélez el 24, 30 y 31 de mayo:

Airbag Foto: @airbag.oficial

Si vas al recital de Airbag en el Estadio José Amalfitani (Vélez) este sábado 24 de mayo, conviene resolver dos cosas antes de entrar: horarios/accesos y presupuesto para comer y tomar. La banda programó cuatro funciones: 23, 24, 30 y 31 de mayo, en el marco del arranque de la etapa “El Club de la Pelea II”.

En cuanto a la logística, la referencia más repetida para estos shows es: apertura de puertas 17:00 y show cerca de las 21:00. Esto importa porque, cuanto más temprano llegás, más chances tenés de comprar con menos fila (y con más calma para decidir si vas por snack o por “combo completo”).

Precios para comer y tomar adentro de Vélez (lista 2026)

Estos son los precios informados para puestos gastronómicos dentro del estadio (valores en pesos argentinos):

Bebidas

Coca-Cola: $8.000

Coca-Cola Zero: $8.000

Sprite: $8.000

Agua: $8.000

Comidas

Hamburguesa cheddar: $16.000

Pancho con topping: $11.000

Cono de papas grande: $20.000

Cono de papas chico: $12.000

Empanada: $5.500 (interpreto “$5.5000” como $5.500)

Precios de la comida en Vélez Foto: Canal26.com

Dato que cambia el juego: la bebida cuesta lo mismo (agua o gaseosa, $8.000). Eso hace que el “salto” de presupuesto venga por el lado de papas y hamburguesa.

¿Cuánto gastás en total? Combos y presupuestos rápidos

Para que lo veas fácil, acá van escenarios típicos con totales por persona (sumas directas con los precios de arriba):

Modo snack (1 empanada + bebida): $13.500 2 empanadas + bebida: $19.000 Pancho + bebida: $19.000 Papas chicas + bebida: $20.000 Hamburguesa + bebida: $24.000 Papas grandes + bebida: $28.000 Pancho + papas chicas + bebida: $31.000 Hamburguesa + papas chicas + bebida: $36.000 Pancho + papas grandes + bebida: $39.000 Hamburguesa + papas grandes + bebida: $44.000

Lectura rápida:

Si querés gastar poco , el piso realista es $13.500 (empanada + agua).

Si querés comer “fuerte” , el rango más común se te va a $24.000–$36.000 (hamburguesa con o sin papas).

Si vas con hambre “de estadio”, el techo razonable ronda $44.000 (hamburguesa + papas grandes + bebida).

Tips para ahorrar

Comprá temprano: con puertas desde las 17:00, el estadio todavía no está al máximo y las filas suelen moverse más rápido. Elegí bien el “upgrade”: pasar de papas chicas a grandes suma $8.000 (lo mismo que una bebida). Si tu objetivo es cuidar el bolsillo, ese es el punto donde más se dispara el total. Plan “1 comida + 1 bebida”: para la mayoría, el equilibrio está en hamburguesa + bebida ($24.000) o pancho + bebida ($19.000), y listo.

Accesos y cómo llegar: para que no des vueltas y no compres a las apuradas

Según la guía de accesos difundida para estos shows, los ingresos se organizan por puertas y sectores, por ejemplo: Puerta 3 y E (Campo General), Puerta 9 (Plateas Norte), Puerta 15 (Plateas Sur Baja) y Puerta 16 (Plateas Sur Alta), con referencias sobre Av. Juan B. Justo y calles linderas.

Airbag vuelve a Vélez Foto: Instagram @airbag.oficial

Para llegar, una opción práctica es el tren Sarmiento (estación Liniers) y varias líneas de colectivo que pasan por la zona.

Accesos: por dónde entrar según tu sector

Para no dar vueltas de más, revisá tu entrada y usá la puerta indicada:

Puerta 3 y E – Campo General: Av. Juan B. Justo 980

Puerta 9 – Plateas Norte (Baja y Alta): Av. Juan B. Justo 980

Puerta 15 – Platea Sur Baja: Av. Jonte y Reservistas

Puerta 16 – Platea Sur Alta: Barragán y Viedma

Airbag banda Foto: Instagram @airbag.oficial

Recordatorio: el acceso real puede ajustarse por operativo, por eso conviene mirar cartelería y avisos del staff al llegar.

Qué no llevar: objetos que suelen quedar afuera

Para evitarte un mal momento en el cacheo, el listado de prohibidos incluye (entre otros):

Drones, armas u objetos punzantes, sustancias ilegales

Equipos de mate, alimentos y bebidas

Mochilas/bolsos, tablets, iPads y laptops

Cámaras de foto/video, palos de selfie y palos/varillas de banderas (y banderas grandes)

Paraguas/sombrillas, pirotecnia/explosivos, aerosoles o inflamables

Checklist express (lo que sí suma): DNI, entrada (o QR), batería/cargador portátil chico, abrigo liviano y efectivo en mano por si la señal está saturada. Recomendación general basada en experiencia de recitales; el detalle final depende del organizador y el operativo.

Cómo llegar al Estadio Vélez

El estadio está en Av. Juan B. Justo 9200, en Liniers, y es una zona con buena conectividad. Opciones habituales para recital:

Tren Sarmiento: bajar en Estación Liniers (te deja cerca).

Colectivos: pasan muchas líneas por Juan B. Justo y alrededores (entre ellas 1, 2, 5, 21, 28, 34, 46, 47, 52, 80, 86, 96, 106, 108, 109, 162, 166, 172, 289, 326, 343).

Setlist “probable”: qué temas viene tocando Airbag

No existe una lista idéntica noche a noche, pero la banda trae una base bastante reconocible en la gira. En el último show tomado como referencia (Santiago del Estero), sonaron temas como:

Jinetes cromados , Anarquía en Buenos Aires , Perdido , Intoxicarme , Vivamos el momento

No confíes en tu suerte , Pensamientos , Extrañas intenciones , Corazón lunático , Nunca lo olvides

Huracán , Verte de cerca , El hombre puerco , Cae el sol , Por mil noches

Y otros clásicos del tramo final como Colombiana, Blues del infierno, Como un diamante, Kalashnikov y Solo aquí

La lógica esperable para Vélez es un mix entre material reciente del universo “Club de la Pelea” y canciones que la gente corea de punta a punta, con cierres bien arriba.