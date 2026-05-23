Precios del merchandising oficial de Airbag en “El Club de la Pelea II”:

Airbag vuelve a Vélez Foto: Instagram @airbag.oficial

Si estás por ir al recital de Airbag en Vélez en el marco de “El Club de la Pelea II”, seguramente te hiciste la misma pregunta que todos: ¿cuánto sale el merchandising oficial? En las últimas horas empezó a circular una foto del listado de precios del stand y, como era de esperar, se volvió tema de conversación entre fans por la variedad de productos… y por algunos montos que sorprenden.

A continuación te dejo el detalle completo, transcripto tal cual aparece en el cartel, con precios en pesos argentinos. Además, sumo claves útiles para decidir qué conviene comprar, cómo planificar el gasto y cuáles son los artículos “entrada” para llevarte un recuerdo sin romper el presupuesto.

Lista completa de precios del merch oficial

En el cartel se lee “AIRBAG – Merch Oficial” y estos son los valores:

Se aceptan todos los medios de pago.





Parte de los productos que se venden en el recital. Video: @airbagmerch

¿Qué se compra más rápido? Los 3 rangos de precio que marcan tendencia

Más allá de los gustos, el listado muestra tres “escalones” claros:

1) Souvenirs accesibles (hasta $6.000)

Acá entran vasos y stickers (individuales o plancha) y el set de pines. Son los típicos productos que vuelan porque sirven como “recuerdo rápido” y son fáciles de llevar durante el show. Si querés algo oficial sin gastar demasiado, este rango suele ser el más rendidor.

2) Accesorios para el look del recital ($15.000 a $35.000)

En este segmento aparecen gorro de lana, bandana, anteojos y gorras. Es la zona donde muchos fans eligen algo que se pueda usar esa misma noche y que quede bien en fotos y videos. La gorra, por ejemplo, suele convertirse en “pieza de uso diario”.

3) Indumentaria fuerte ($50.000 a $100.000)

Acá ya se juega el “me llevo el recuerdo grande”: remeras ($50.000), poncho ($70.000), buzo ($80.000) y chalecos ($100.000). Son los productos que más se sienten en el bolsillo, pero también los que suelen tener más valor emocional para quien colecciona merch o sigue la gira.

Dónde se venderán los productos Foto: Instagram @airbag.oficial

Claves para comprar sin arrepentirte

Definí un tope antes de entrar: con tanta tentación, ir con un número en mente te ahorra el impulso de último minuto.

Priorizá lo que no conseguís después: a veces los accesorios vuelan; si algo te encanta y es edición de tour, no esperes al final del show.

Chequeá talles y calidad en el momento: en indumentaria (remeras, buzos, chalecos) lo mejor es mirar costuras, estampas y talles antes de pagar.

Si vas en grupo, organicen compras: uno compra para varios y se ahorra tiempo de fila (especialmente si el lugar se llena antes del show).

Guardá el ticket/comprobante: por cualquier inconveniente en el momento.

Preguntas rápidas para el recital de Airbag