Rating: Telefe mantiene el liderazgo de la TV de aire

Durante la última semana de noviembre, se impuso nuevamente ante toda su competencia, según la medición de SMAD (Sistema de Medición Digital).

Telefe volvió a imponerse ante toda su competencia y lideró el rating de TV de aire. La última semana de noviembre cerró con un promedio de 7.68 puntos, dejando a El Trece en el segundo puesto, con 3.90.

Rating TV de aire SMAD: última semana de novimebre de 2025 Foto: Prensa

El tercer lugar fue para América con 2,62 y le siguieron Canal 9 (1,42), TV Pública (0,20), NET TV (0,17) y Bravo (0,06).

Cómo mide el rating SMAD

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.