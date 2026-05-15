El cantor de 88 años nació en una localidad ubicada al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Foto: Todo Provincial

El reciente video viral de José Larralde caminando por las calles de Buenos Aires a sus 88 años despertó una ola de nostalgia y respeto en el ambiente del folklore argentino. Sin embargo, para entender la profundidad de su obra y esa sencillez que mantiene hasta la actualidad, es necesario viajar al sudoeste de la provincia de Buenos Aires. Allí se encuentra Huanguelén, su ciudad natal, que cuenta con una particularidad geográfica única y una identidad forjada a fuego por la tradición de la música popular.

Huanguelén no es un pueblo más en el mapa bonaerense. Su historia está marcada por una curiosidad administrativa que persiste hasta hoy: su territorio está repartido jurisdiccionalmente entre cuatro municipios: Coronel Suárez, Guaminí, Daireaux y General La Madrid, aspecto que generó durante décadas un fuerte sentimiento de autonomía en sus habitantes, quienes demostraron sentirse unidos por su propia cultura antes que por las fronteras municipales que los rodean.

Corresponde al circuito histórico-cultural inaugurado en 2021. Foto: La Nueva Radio Suárez

La Fiesta del Cantor Orillero en Huanguelén, el corazón del folklore que homenajea a Larralde

Es en este rincón de la provincia de Buenos Aires donde cada año se rinde tributo al José “El Pampa” Larralde con la Fiesta del Cantor Orillero. El evento, que se desarrolla en el predio de la Estación del Ferrocarril Roca, es el epicentro del folklore regional y busca mantener vivo el legado del artista que mejor supo retratar las alegrías y penurias del hombre de campo. De cara a la edición 2026, todavía no se brindaron detalles acerca de la fecha de realización, aunque suele llevarse a cabo entre los meses de septiembre y octubre.

La fiesta no es solo un festival de música; es el reencuentro de la comunidad con sus raíces. Allí, entre guitarreros y payadores, se respira la esencia de las letras de Larralde, quien nació en estas tierras en 1937 y comenzó a escribir sus primeros versos mientras trabajaba en las tareas rurales que luego inmortalizaría en canciones.

Además de ser la cuna del folklore más crudo y auténtico, Huanguelén respira arte en sus calles, ya que también vio nacer al poeta Baldomero Fernández Moreno, lo que le otorga a la localidad un estatus cultural privilegiado en la provincia.

Video: así interceptaron a José Larralde caminando por Buenos Aires

José Larralde fue tendencia tras la viralización de un video donde se lo ve transitando su vida cotidiana con la sencillez que siempre lo caracterizó. En las imágenes, el ícono del folklore argentino de 88 años fue captado mientras realizaba mandados por la calle, una escena que despertó una profunda emoción entre sus seguidores al verlo con la vitalidad intacta y manteniendo ese perfil bajo que lo alejó de los grandes escenarios en los últimos años.

En el breve registro audiovisual, se observó a un Larralde auténtico: con su carrito de compras en mano y realizando tareas habituales, como desechar residuos en un contenedor de basura de la vía pública. La escena cobró un tinte especial cuando una persona lo reconoció y no dudó en acercarse para saludarlo. El encuentro culminó con un afectuoso intercambio de palabras, gesto que el cantor recibió con la caballerosidad y humildad que sus fanáticos destacan constantemente.

Video: @fernando.negro13.

Si bien el video no permitió identificar con exactitud la ubicación geográfica, diversas versiones indican que Larralde reside actualmente en el barrio porteño de San Cristóbal. Es en esas calles donde parece haber encontrado su refugio lejos de Huanguelén, su ciudad natal, de los flashes de la televisión y de la música, pero siempre cerca del afecto espontáneo de la gente que lo reconoce como un baluarte fundamental de la identidad popular.

La reciente aparición pública se dio el pasado lunes 11 de mayo y generó tranquilidad y alegría en el mundo del folklore, especialmente luego de que hace unos meses resurgiera el interés por saber qué era de su vida a su avanzada edad. Verlo caminar por Buenos Aires, activo y conectado con su comunidad, reforzó la imagen de un hombre que decidió vivir bajo sus propias reglas, fiel a sus principios y sin perder nunca el contacto con la realidad.