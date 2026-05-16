Final de Outlander Foto: starz

Y finalmente llegó la despedida temida y esperada de Outlander. Este sábado 16 de mayo se estrenó en Disney+ el último episodio de la serie que mantuvo atento durante más de 10 años a un nutrido grupo de fans en todo el mundo, que disfrutó de las aventuras de Jamie y Claire a lo largo de ocho temporadas.

Sin ánimo de espoilear, en este capítulo final pasa lo que todos estábamos esperando, y más. Durante más de una hora, que se pasa volando para los que aman la serie, el espectador se queda con una sensación de paz en este cierre de la historia.

¿Volvió Jack Randall? Foto: Starz

Un grupo de fans argentinas decidió juntarse a ver el capítulo (@outlanderargentinaok), mientras el más grande del país, Outlander Argentina Gabs Fans (@outlanderargentinagabsfans), que ha pasado los 10 años de existencia, convocó a un debate posterior para este martes 19 a las 20.30 vía Zoom, con el fin de que todas puedan expresar su opinión sobre el final. Así es la necesidad de compartir y debatir que generó esta producción rodada en Escocia (y que tanto hizo por el turismo de esta región en el norte de Gran Bretaña).

“Ecos del pasado”

Esta última temporada fue la menos fiel a los libros de Diana Gabbaldon, comprimiendo la trama entre más de dos volúmenes y generando el enojo de los lectores con golpes bajos como matar a Fergus, cuando en realidad en “Viento y ceniza” quien muere en el incendio de la imprenta es su hijo Henri-Christian .

La serie sorprendió a los fans con una muerte distinta Foto: Instagram Outlander

La creadora de la saga en persona escribió uno de los capítulos, muy fácil de identificar para los fans pues remite al comienzo de la historia. Se trata de “Pharos”, que se convirtió en uno de los mejores de esta etapa. Pero la despedida llegó con todo: muertes, reapariciones y mucho llanto por parte del espectador, que deberá quedarse mirando hasta después de los títulos.

“Dile a las abejas que me fui”

Si bien Caitriona Balfe, Sam Heughan y sus compañeros delante y detrás de cámara estuvieron homenajeando a la serie durante los últimos meses, fue ayer, viernes 15 de mayo, con la llegada de la emisión del episodio final “And the World Was All Around Us”, que compartieron fotos de camaradería a modo de despedida, para agradecerles a los fans y decirle adiós a los personajes más icónicos de sus carreras.

El detrás de escena de "Outlander" compartido por sus protagonistas. Foto: Instagram.

Sam reveló un poco de lo que va a pasar en un posteo en el que dice: “Gracias por el viaje Jamie. Gracias por la historia épica Diana. Gracias a nuestro increíble reparto y equipo. Gracias Cait por ser la mejor amiga y socia en la escena. Gracias a los fans. Jamie y Claire forever ❤️”.

A lo que Caitriona contestó. “Te amo para siempre. Gracias por todo ❤️❤️”. El posteo continúa con las frases de sus compañeros y los seguidores de esta historia épica.

El detrás de escena de "Outlander" compartido por sus protagonistas. Foto: Instagram.

Incluso, en una entrevista Heughan reveló cómo fue el último día en el set, ya que la ultima toma de las serie fue con Balfe mientras todos sus compañeros los observaban desde detrás de cámaras. Tuvieron una escena larga y con mucho diálogo. “Estábamos muy emocionados y tratando de no demostrarlo- contó el también productor ejecutivo de la serie-. Veía cómo le temblaba la ceja a Caitriona en un intento por suprimir sus emociones, mientras yo trataba de empujar lo que sentía hacia afuera para mantener la calma.

“Después tuvimos ruedas de prensa en los Estados Unidos, incluso vimos el último capítulo con el público en Nueva York, por lo que nunca podía terminar de despedirme. Los personajes siempre van a estar ahí, igual que la serie siempre será parte de nuestra vida y la gente nos reconocerá por estos personajes. Eso es maravilloso. Pero después de Outlander todo sigue y, aunque tenga otros trabajos, siempre voy a sentir lo afortunado que fui por ser parte de esta historia que le llegó a tanta gente”.

El detrás de escena de "Outlander" compartido por sus protagonistas. Foto: Instagram.

Por su parte, Caitriona Balfe, quien dirigió el episodio “Profecías”, compartió fotos de camaradería con la frase: “Qué familia… qué travesía…. Gracias a todos xxx”. Lo mismo que John Bell (Young Ian), Sophie Skelton (Brianna), Richard Rankin (Roger) y Lauren Lyle (Marsali).

Fue un buen cierre y sin dudas los vamos a extrañar. Seguiremos hablando del final pero siempre nos queda el recurso de volver a leer los nueve libros que salieron, a la espera de que por fin Gabaldon termine el décimo. O rever la serie, que ya está completa en Disney +. ¿Cuál es tu episodio favorito?