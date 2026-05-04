Telefe. Foto: Telefe

Telefe se convirtió en el líder absoluto de la televisión de aire, según el rating del 27 de abril al 03 de mayo.

El canal de las pelotas se impuso durante la última semana, según la medición de SMAD (Sistema de Medición de Audiencia Digital).

Rating SMAD. Foto: SMAD

Telefe ganó de apertura a cierre la programación semanal, entre las 12:00 del mediodía y las 23:59, con un promedio de 8,07 puntos de rating, según datos de SMAD, superando a El Trece, que se ubicó en el segundo puesto con 4,20. El tercer lugar fue para América con 2,60 y le siguieron Canal 9 (1,29) y TV Pública (0,15).

Cómo mide el rating SMAD.

SMAD mide el rating de televisión utilizando tecnología de Return Path Data (RPD), que recopila información sobre el consumo de los usuarios en tiempo real a través de sus set-top boxes (decodificadores) de TV digital conectados a internet.

Este método permite medir el comportamiento de la audiencia a medida que eligen entre la variedad de señales y su consumo en HD o SD, reemplazando algunos métodos tradicionales de medición.