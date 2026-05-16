Eduardo Valdés junto a Abrasha Rotenberg. Foto: Captura

Abrasha Rotenberg, padre de la reconocida artista Cecilia Roth, cumplió 100 años y lo celebró rodeado de sus seres queridos en Café Las Palabras, mítico refugio y museo de la historia argentina y latinoamericana, fundado por el político y diputado Eduardo Valdés.

En su cuenta de YouTube, Valdés documentó la intimidad de la celebración, donde se destaca un recorrido por la vida de Rotenberg, su historia y su familia, junto a Carlos Ulanovsky, Alejandro Apo y amigos de toda la vida (Mirá el video completo acá)

100 años de Abrasha Rotenberg. Video: Café Las Palabras

El video y las imágenes del festejo muestran un ambiente tan íntimo como cálido, donde se puede ver a un cumpleañero sonriente rodeado de sus afectos más cercanos, en una jornada donde no faltaron el brindis, la torta y las velas.

La documentación del festejo dejan a la vista una la vida extensa y un presente activo por parte de Rotenberg, que compartió una emocionante jornada.

Además, el agasajado fue entrevistado por Valdés junto a Cecilia Roth y Ariel Rot, en un intercambio que el diputado describió como “100 años como testigo y protagonista de su tiempo” (Mirá la entrevista completa acá).

100 años de Abrasha Rotenberg. Video: Café Las Palabras

Por su parte, Roth escribió en redes sociales: “Creo que es la persona de la que más he aprendido y sigo aprendiendo, la que, siempre con humor, puede permitirse la agudeza de radiografiarme y decir lo que ve con dureza y ternura a la vez”.

Y añadió: “Tal vez es a la única persona a la cual se lo permito, nunca dudé de su amor incondicional y de su mirada generosa. Gran persona, gran amigo, gran padre. Lo abrazo y le agradezco, entre otras cosas, la vida”.

Quién es Abrasha Rotenberg

Nacido en Ucrania, Abraham Rotenberg llegó a Buenos Aires a los ocho años junto a su madre, ambos migrantes judíos provenientes de la Unión Soviética. Forjó en Argentina una carrera como empresario, escritor y periodista. Fue cofundador de la revista Primera Plana y de los periódicos Nueva Sion y La Opinión.

Respecto a su vida personal, se casó con la cantante Dina Rot y tuvo dos hijos: Cecilia y Ariel Rot. La familia debió exiliarse en España en 1976, huyendo de la dictadura militar argentina. Fueron residentes en Madrid durante 37 años.

En el país europeo, Rotenberg mantuvo su vínculo con la cultura y la escritura. Hoy, tras su regreso a Buenos Aires, continúa con sus hábitos de lector y escritor.