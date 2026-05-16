Se filtraron detalles de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce:

Taylor Swift y Travis Kelce preparan su casamiento bajo estrictas medidas de privacidad para evitar nuevas filtraciones. Foto: X/Indie5051.

El casamiento entre Taylor Swift y Travis Kelce promete convertirse en uno de los eventos más comentados de 2026. A pocos meses del esperado casamiento, comenzaron a filtrarse nuevos detalles sobre la ceremonia, desde la fecha y el lugar elegido hasta la llamativa estrategia que utiliza la pareja para evitar filtraciones.

Según trascendió en medios estadounidenses, la cantante y el jugador de fútbol americano decidieron extremar las medidas de privacidad para proteger los preparativos del enlace, que se celebraría durante el verano boreal en Nueva York.

La ceremonia se realizaría en Nueva York, una ciudad muy significativa en la vida personal y artística de la cantante. Foto: Redes sociales.

Cómo invita Taylor Swift a los asistentes de su boda con Travis Kelce

De acuerdo con información difundida por TMZ, Taylor Swift no estaría utilizando invitaciones tradicionales ni plataformas digitales para convocar a familiares y amigos. En cambio, la artista optó por un método mucho más reservado: llamadas telefónicas personales.

Según reveló el medio estadounidense, la cantante se comunica directamente con parte de los invitados, mientras que miembros de su equipo se encargan del resto de las invitaciones.

Además, quienes forman parte del círculo más cercano de la pareja recibieron una condición especial: mantener sus agendas de verano completamente flexibles para adaptarse a posibles cambios vinculados al evento.

El compromiso de la pareja fue anunciado en agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram que se volvió viral. Foto: Instagram

Entre los nombres que integrarían la exclusiva lista de invitados aparecen figuras reconocidas como Selena Gomez y Gigi Hadid. El objetivo principal sería evitar nuevas filtraciones relacionadas con el casamiento, uno de los acontecimientos más esperados por los fanáticos de la artista.

Cuándo y dónde sería la boda de Taylor Swift y Travis Kelce

Las primeras versiones sobre el casamiento fueron publicadas por Page Six, que aseguró que la ceremonia se realizará el próximo 3 de julio en Nueva York.

La elección de la ciudad llamó la atención de muchos seguidores debido a que Taylor Swift posee una reconocida propiedad en Rhode Island, donde podría haber organizado una celebración privada de gran magnitud.

High Watch, la mansión de Taylor Swift en Rhode Island. Foto: Page Six.

Sin embargo, Nueva York ocupa un lugar especial en la vida de la cantante. La intérprete de Shake It Off vivió durante años en el barrio de Tribeca, donde adquirió varias propiedades para unificar una enorme residencia.

Además, la ciudad inspiró parte de su carrera musical, incluyendo la canción Welcome to New York, uno de los temas más emblemáticos de su discografía.

Taylor y Travis: el compromiso que revolucionó las redes sociales

La pareja anunció oficialmente su compromiso el 26 de agosto de 2025 mediante una publicación conjunta en Instagram que rápidamente se volvió viral y acumuló millones de interacciones.

La historia de amor entre la cantante y el jugador de la NFL comenzó en 2023 y rápidamente captó la atención mundial. Foto: Instagram

El anuncio generó repercusión mundial y fue celebrado por numerosas figuras internacionales, entre ellas Miley Cyrus y Sabrina Carpenter.

Incluso el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se refirió públicamente a la noticia. “Les deseo mucha suerte. Creo que es un gran jugador, un gran tipo. Ella es una persona estupenda. Así que les deseo mucha suerte”, expresó el mandatario al ser consultado sobre la boda.

También llamó la atención la reacción de los príncipes de Gales, William y Kate, quienes dejaron su “like” en la publicación oficial del compromiso. Cabe recordar que el príncipe William asistió junto a sus hijos al concierto de Taylor Swift en el estadio Wembley Stadium durante junio de 2024 y luego compartió una fotografía con la cantante en el backstage.

Taylor Swift y el príncipe William junto a sus hijos. Fuente: Instagram.

Cómo comenzó la relación entre Taylor Swift y Travis Kelce

Taylor Swift y Travis Kelce comenzaron su historia de amor en 2023 y, desde entonces, se convirtieron en una de las parejas más populares del mundo del espectáculo y el deporte.

Fue la propia cantante quien habló públicamente sobre el vínculo por primera vez durante una entrevista con la revista Time, cuando fue elegida Persona del Año.

Travis Kelce festejó el Super Bowl con Taylor Swift. Foto: Reuters.

En aquella conversación, Swift recordó cómo comenzó todo gracias a un comentario del jugador en su podcast. “Súper adorable, me mencionó en su pódcast, y eso me pareció muy heavy metal”, contó la artista.

Y agregó: “Empezamos a salir justo después. Así que en realidad pudimos compartir bastante tiempo de calidad sin que nadie lo supiera, lo cual agradezco, porque así pudimos conocernos”.