Después del final de Outlander, temporada 2 de Blood of My Blood tiene fecha de estreno:

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Mientras los fanáticos esperan el cierre definitivo de Outlander, el universo creado por Diana Gabaldon continuará expandiéndose con Outlander: Blood of My Blood, la precuela que explora las historias de los padres de Jamie Fraser y Claire Beauchamp.

La serie ya comenzó a generar expectativa entre los seguidores y su segunda temporada tendría una ventana de estreno estimada entre septiembre y noviembre de 2026. Los nuevos episodios profundizarán en las disputas familiares, políticas y territoriales que marcaron las Highlands de Escocia, pero también en los misterios vinculados a los viajes en el tiempo.

Cuándo se estrena la temporada 2 de Outlander: Blood of My Blood

Según distintos reportes, la segunda temporada llegaría entre septiembre y noviembre de 2026. La producción ya genera expectativa entre los seguidores, que esperan descubrir cómo continuará la historia de las familias Fraser y Beauchamp antes de los acontecimientos de Outlander.

Qué mostrará la temporada 2 de Outlander: Blood of My Blood

La nueva entrega seguirá ampliando el universo de la franquicia con historias atravesadas por el romance, los conflictos de poder y el drama histórico. Además de profundizar en las tensiones entre clanes escoceses y el avance inglés sobre las Highlands, la serie continuará desarrollando el costado fantástico que caracteriza a Outlander.

Blood of My Blood, la precuela de Outlander. Foto: Instagram @outlander_starz

La historia de Brian Fraser y Ellen MacKenzie continuará en la nueva temporada

Por un lado, la trama retomará la historia de Brian Fraser y Ellen MacKenzie, quienes intentarán construir una vida juntos luego de desafiar las normas y tensiones de sus respectivos clanes. La relación entre ambos quedará atravesada por disputas familiares, rebeliones y un contexto político cada vez más inestable.

Ese escenario será clave para comprender el mundo en el que años más tarde crecerá Jamie Fraser, protagonista central de la serie original.

Henry y Julia tendrán un rol clave en la segunda temporada de Blood of My Blood

Sin embargo, la serie no se centrará únicamente en los Fraser. La segunda temporada también pondrá el foco en Henry Beauchamp y Julia Moriston, los padres de Claire, cuya historia quedó abierta tras el impactante final de la primera entrega.

Según trascendió, los nuevos episodios retomarán directamente el cliffhanger que mostró a Henry y Julia intentando atravesar las piedras junto a su hijo William, dejando en suspenso cuál será su destino.

Outlander: Blood of My Blood. Foto: Instagram @outlander_starz

Los viajes en el tiempo volverán a ser centrales en la precuela de Outlander

Además de los conflictos políticos y familiares, la serie seguirá explorando los misterios alrededor de los viajes en el tiempo, uno de los elementos más icónicos del universo creado por Diana Gabaldon.

La combinación entre drama histórico, romance y fantasía buscará mantener el espíritu épico que convirtió a Outlander en una de las ficciones más populares entre los fanáticos del género.