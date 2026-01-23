Julio Iglesias. Foto: REUTERS

La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España archivó la investigación tras las denuncias contra Julio Iglesias por presunto acoso y agresión sexual en 2021 a dos empleadas en República Dominicana y Bahamas, ante la “falta de jurisdicción” y competencia.

El ministerio público concluye que no se dan los requisitos exigidos por la ley para que la Justicia española pueda investigar.

Porque, según explica la Fiscalía, la Ley Orgánica del Poder Judicial española exige, entre otras cuestiones, que el denunciado sea un ciudadano español, que no haya un procedimiento abierto en el lugar donde se habrían cometido los hechos o en un tribunal internacional, y que exista una “conexión material con España”, por ejemplo, que las víctimas sean españolas o residentes en el país.

Sin embargo, en este caso, precisa el decreto, las víctimas son extranjeras, no residen en España, “los hechos se atribuyen a países plenamente competentes”, y los denunciados -Julio Iglesias y otras dos personas- no residen en España y además tienen nacionalidades distintas (español, colombiana y brasileña).

El caso que conmocionó a España

Los hechos denunciados afectan a una ex empleada del hogar del cantante y a una fisioterapeuta, que aportaron documentos laborales, fotografías, grabaciones, mensajes de WhatsApp o registros de llamadas para demostrar la veracidad de sus acusaciones, que incluyen agresiones sexuales, vejaciones y humillaciones laborales sistemáticas.

El comunicado de Julio Iglesias tras las denuncias en su contra. Foto: Instagram

Estas acusaciones han sido negadas por Iglesias, que publicó un comunicado en de Instagram asegurando que nunca “ha abusado, coaccionado o faltado al respeto a ninguna mujer”.