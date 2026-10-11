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La emoción de Tomás Aranda tras ser elegido por Lionel Messi entre las grandes promesas del fútbol mundial: “Sos un referente”

El juvenil de Boca fue el único argentino incluido por el astro rosarino en una lista de diez talentos con proyección internacional.

Nicolás Varela
Por Nicolás Varela
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Lionel Messi y Tomás Aranda durante un entrenamiento con la Selección Argentina.
Lionel Messi y Tomás Aranda. Foto: Instagram @tomas_aranda7
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Mientras se recupera de la fractura de peroné en su pierna derecha, Tomás Aranda recibió uno de los reconocimientos más importantes de su joven trayectoria: Lionel Messi lo incluyó entre las diez promesas que podrían convertirse en protagonistas del fútbol mundial durante los próximos años

En el marco de una campaña internacional de Adidas, el futbolista de Boca Juniors fue el único argentino seleccionado. La noticia repercutió entre los hinchas xeneizes y generó una inmediata reacción del juvenil, quien utilizó sus redes sociales para agradecerle públicamente al ex capitán de la Selección Argentina.

Lionel Messi y Tomás Aranda durante un entrenamiento con la Selección Argentina.
Lionel Messi y Tomás Aranda. Foto: Instagram @tomas_aranda7

El mensaje de Tomás Aranda para Lionel Messi

Luego de conocer la elección, Aranda compartió una publicación en su cuenta de Instagram para expresar su emoción, en la cual agradeció la distinción y señaló a Messi como una de las principales referencias de su carrera.

¡Muchas gracias, capitán! Eternamente agradecido. Sos un referente para mí, dentro y fuera de la cancha”, escribió el juvenil de Boca. El mensaje acompañó las imágenes de la campaña que lo ubicó entre los talentos con mayor proyección internacional.

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La elección también permitirá que Aranda utilice los botines presentados por Messi junto a Adidas. La iniciativa reúne a futbolistas jóvenes de distintas nacionalidades y combina representantes del fútbol masculino y femenino.

Los diez juveniles elegidos por Lionel Messi

La campaña de Adidas presentó a diez jóvenes llamados a ocupar un lugar destacado en el futuro del fútbol internacional. Aranda encabezó la representación argentina dentro de una selección con jugadores de Europa y América.

Los elegidos fueron:

  • Tomás Aranda, de Argentina.
  • Can Uzun, de Turquía.
  • Gilberto Mora, de México.
  • Max Dowman, de Inglaterra.
  • Zavier Gozo, de Estados Unidos.
  • Jesús Rodríguez, de España.
  • Kees Smit, de Países Bajos.
  • Chloe Sarwie, de Inglaterra.
  • Giovanna Waksman, de Brasil.
  • Lotta Wrede, de Alemania.

La aparición de Aranda en la nómina representa un fuerte impulso en medio de su recuperación. Además, el respaldo de Messi vuelve a colocar al juvenil de Boca bajo la mirada internacional y aumenta las expectativas sobre su regreso a las canchas.

Quién es Tomás Aranda, la joya de Boca elegida por Messi

Aranda surgió de las divisiones inferiores de Boca y se destaca por su técnica, gambeta corta, visión y su remate desde media distancia. Durante 2026 consiguió sumar minutos en Primera y comenzó a ganar protagonismo en el equipo.

El juvenil ya había compartido entrenamientos con Messi después de ser convocado por Lionel Scaloni a una gira con la Selección en la previa al Mundial de 2026. Esa experiencia le permitió trabajar junto a los referentes del plantel mayor y dar otro paso en su crecimiento profesional.

Actualmente, Aranda se recupera de una fractura en el peroné de la pierna derecha. La lesión lo mantiene alejado de las canchas, aunque su evolución podría permitirle incorporarse a la pretemporada de Boca de cara a 2027.

Lionel MessiBoca JuniorsFutbolista
Nicolás Varela
Nicolás Varela

Editor

Técnico Superior en Periodismo recibido en el Instituto Superior de Periodismo Deportivo (ISPeD). Trabajó en la redacción deportiva de Diario Clarín. Leer bio

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