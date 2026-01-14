Julio Iglesias denunciado por abuso sexual: el video de cuando besó a la fuerza a Susana Giménez en su programa Foto: Captura de video / Telefe

En los últimos días, la figura de Julio Iglesias se vio envuelta en una nueva polémica tras la difusión de una investigación periodística internacional que lo señala por denuncias de abuso sexual.

Todo comenzó a partir de los relatos de dos exempleadas en sus residencias del Caribe, quienes narraron experiencias de violencia física, sexual y psicológica durante su tiempo de servicio para el cantante.

Julio Iglesias. Foto: EFE

Tras conocerse la noticia, las redes sociales se llenaron de comentarios y, también, de viejos clips del artista español. Uno de los que se viralizó fue un polémico momento que se vivió en el programa de Susana Giménez cuando Iglesias vino a la Argentina en 2004.

El video muestra el momento en el que el cantante ingresa al estudio, sujeta el rostro de la conductora y la besa frente a las cámaras.

Pero eso no fue todo, ya que tras un saludo inicial breve, Iglesias retuvo a Giménez para darle un segundo beso, mientras ella intentaba apartarse.

El día en que Julio Iglesias besó a la fuerza a Susana Giménez

“No, Julio, te lo pido. Sos un hombre casado. No, Julio, no”, expresó en aquel momento la diva de los teléfonos. En esa época, el cantante tenía una relación con Miranda Rijnsburger, pero pareció no importarle.

Cómo son las denuncias contra Julio Iglesias

La investigación inicial, difundidas por los medios el Diario.es y Univision Noticias, incluyeron entrevistas a 15 exempleadas del artista, además del análisis de documentos, mensajes privados y registros médicos.

Los hechos denunciados habrían ocurrido en 2021 en propiedades ubicadas en Punta Cana y Lyford Cay.

Julio Iglesias. Foto: REUTERS

“Me usaba casi todas las noches. Me sentía como un objeto, como una esclava”, expresó una de las denunciantes. Además, se investiga el rol clave de otra empleada con un cargo jerárquico superior.

Según otro de los testimonios, lo que parecía una vivienda de lujo “terminó cargada de maltratos y discusiones” si no se cumplían las exigencias del artista. Esta mujer describió al cantante como “una persona muy controladora” que imponía su poder “a través del miedo”.

Escándalo en España

La mandataria madrileña Díaz Ayuso quedó en el centro del debate político tras defender públicamente a Julio Iglesias, y sus declaraciones profundizaron la grieta entre los distintos sectores políticos y reabrieron la discusión sobre la continuidad de los reconocimientos oficiales otorgados al cantante.

A través de sus redes sociales, Ayuso afirmó que la Comunidad de Madrid no se sumará “jamás” a iniciativas que busquen retirar honores al músico y lo definió como “el cantante más universal de todos”. Sus dichos surgieron luego de que dirigentes de Más Madrid reclamaran que se le quite la Medalla de Oro de la Comunidad, otorgada en 2012.

La mandataria también generó una fuerte controversia al cuestionar lo que calificó como un “silencio cómplice” de la “ultraizquierda” frente a la violencia contra las mujeres en otros países. “Las mujeres violadas están en Irán”, escribió, una frase que fue duramente criticada por referentes de la oposición y organizaciones feministas.

Pero la postura de Ayuso no fue compartida de forma unánime dentro del Partido Popular (PP). El líder de la formación, Alberto Núñez Feijóo, tomó distancia de la defensa cerrada al cantante y pidió cautela. En declaraciones televisivas, señaló que las denuncias “son muy graves”, se mostró “muy sorprendido” por la información publicada y remarcó la necesidad de avanzar en la investigación para esclarecer los hechos.

En la misma línea conservadora, aunque con un tono más moderado, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, relativizó los pedidos para retirarle distinciones al artista. Consultado sobre la posibilidad de quitarle el título de Hijo Predilecto de Madrid, concedido en 2015, respondió: “¿Por qué deberíamos hacerlo?”.