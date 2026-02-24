Julio Iglesias y Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España. Foto: EFE

Julio Iglesias demandó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo de España, Yolanda Díaz, por comentarios de carácter “injurioso y calumnioso” que realizó en relación con la denuncia interpuesta contra él por presuntos delitos de abusos sexuales y que fue archivada por la Fiscalía.

En su escrito al Tribunal de Instancia de Madrid, el cantante solicita que la ministra reconozca el daño, rectifique sus manifestaciones y le indemnice con el importe en el que se fijen “los daños causados en función de la difusión alcanzada” por sus dichos.

Julio Iglesias. Foto: REUTERS

El letrado del cantante, José Antonio Choclán, recuerda que el acto de conciliación es un requisito previo a la interposición de una querella por la presunta comisión de delitos de injurias y calumnias.

En el punto de mira de la demanda están las declaraciones que, al conocerse la denuncia contra Iglesias, realizó la vicepresidenta Díaz en la red social Bluesky el pasado 13 de enero y al día siguiente en una entrevista en el programa ‘La Hora de la 1’, en el canal público RTVE.

Yolanda Díaz, vicepresidenta del Gobierno de España. Foto: X

En sendos medios, indica el escrito, “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública (...) claros prejuicios de culpabilidad contra el sr. Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales de los mismos”.

“Escalofriantes testimonios de las extrabajadoras de Julio Iglesias. Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente. Gracias a las mujeres valientes y a las periodistas de @eldiario.es por denunciarlo”, decía Díaz en Bluesky.

Comentario de Yolanda Díaz sobre Julio Iglesias en Bluesky. Foto: BlueSky

Una publicación en una plataforma en la que la vicepresidenta segunda cuenta con 38.027 seguidores, que fue “ampliamente comentada y compartida en redes sociales” y de la que se generaron noticias en otros medios, según la demanda.

En TVE, en esa entrevista que el escrito recoge transcrita, Díaz abundó: “Creo que la investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres que además efectivamente estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”.

Julio Iglesias. Foto: EFE.

El abogado del cantante refleja que esa intervención tuvo “una inequívoca repercusión mediática”, teniendo en cuenta que ese día dicho programa lideró la franja matinal con un 17,3 % de audiencia.

Por todo ello, considera que la ministra incumplió “abiertamente sus deberes institucionales como alto cargo del Estado al vulnerar el derecho a la presunción de inocencia”.