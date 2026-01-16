Julio Iglesias. Foto: IMAGO/MediaPunch via Reuters Con

El escándalo que sacude a Julio Iglesias todavía sigue latente. Tras recibir denuncias por parte de dos exempleadas por abuso sexual, el cantante acudió a sus redes sociales para romper el silencio y dar su descargo del caso.

A través de un comunicado en sus perfiles, el reconocido cantante indicó que es inocente y negó por completo las acusaciones en su contra.

Julio Iglesias. Foto: REUTERS

Qué dijo Julio Iglesias tras las denuncias en su contra

“Con profundo pesar, respondo a las acusaciones realizadas por dos personas que anteriormente trabajaron en mi casa”, comienza el texto difundido en las últimas horas.

Allí, Julio Iglesias no tuvo rodeos: “Niego haber abusado, coaccionado o faltado el respeto a ninguna mujer”. Y aseguró que las denuncias en su contra son “absolutamente falsas”, además de que mencionó que le producen “una gran tristeza”.

Y siguió: “Nunca había sentido tanta maldad, pero aún me quedan fuerzas para que la gente conozca toda la verdad y defender mi dignidad ante un agravio tan grave”.

El comunicado de Julio Iglesias tras las denuncias en su contra. Foto: Instagram

De todos modos, se mostró agradecido con las personas que le demostraron su apoyo en los últimos días, tras conocerse las denuncias. “No puedo olvidarme de tantas y tantas personas queridísimas que me han mandado mensajes de cariño y lealtad; he sentido mucho consuelo en ellas”, explicó.

Los detalles de las denuncias contra Julio Iglesias por abuso sexual

El relato de las dos exempleadas se conoció días atrás, donde mencionan que fueron agredidas sexualmente en la casa que tiene el cantante en Punta Cana.

“A esa casa hay que llamarla la casita del terror porque es un drama, una cosa horrible”, fue la palabra de una ex trabajadora de la mansión de la Republica Dominicana.

Julio Iglesias. Foto: NA

La denuncia de una empleada del hogar y una fisioterapeuta “hace referencia a hechos sucedidos en 2021 que podrían constituir trata de seres humanos con fines de imposición de trabajo forzado y servidumbre junto con ‘varios delitos contra la libertad y la indemnidad sexuales tales como acoso sexual y agresión sexual’, así como lesiones y varios delitos contra los derechos de los trabajadores ‘por la imposición de condiciones laborales abusivas’”, apunta el medio digital español.