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Llega el mes más frío del año y con él los infaltables memes de Julio Iglesias en redes sociales

La creatividad de los usuarios convirtió la simple coincidencia de nombre en un ritual digital que se repite año tras año con nuevas versiones y frases ingeniosas.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Memes de Julio.
Memes de Julio. Foto: X/MemesDeJulio1
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Con el inicio del séptimo mes del año, las redes sociales vuelven a llenarse de un clásico que ya forma parte de la cultura de internet: los memes de Julio Iglesias. Cada comienzo de julio, la imagen del reconocido cantante español reaparece acompañada de ingeniosas frases que miles de usuarios comparten para darle la bienvenida al mes.

Esta tradición digital nació hace más de una década, cuando los internautas comenzaron a aprovechar la coincidencia entre el nombre del artista y el mes de julio. Así surgieron las primeras imágenes con frases como “Julio ya viene” o “Julio está llegando”, que rápidamente se viralizaron y se convirtieron en un clásico de cada invierno.

¡Ya llega Julio!: los mejores memes de Julio Iglesias y la llegada del nuevo mes

Memes de Julio. Foto: X/MemesDeJulio1
Memes de Julio. Foto: X/MemesDeJulio1
Memes de Julio. Foto: X/MemesDeJulio1
Memes de Julio. Foto: X/MemesDeJulio1
Memes de Julio. Foto: X/MemesDeJulio1
Memes de Julio Iglesias. Foto: X. Foto: X (Twitter).
Memes de Julio Iglesias. X Foto: X (Twitter).
Memes de Julio Iglesias
Memes de Julio Iglesias
Memes de Julio Iglesias. Foto: X. Foto: X (Twitter).
Memes de Julio Iglesias
Memes de Julio Iglesias

Con el paso de los años, los memes fueron evolucionando y sumando nuevas versiones. Hoy es común encontrar montajes, referencias a la actualidad y todo tipo de ocurrencias que tienen a Julio Iglesias como protagonista. La creatividad de los usuarios hace que, cada año, aparezcan nuevas imágenes y chistes que inundan las redes sociales durante los primeros días de julio.

Por su parte, Julio Iglesias, lejos de oponerse, demostró en más de una ocasión tomarse el asunto con buen humor. De hecho, en algunas entrevistas reconoció estar al tanto del fenómeno y lo consideró una muestra del cariño del público.

Así, cada 1 de julio, no solo empieza un nuevo mes, sino también el reinado, al menos en redes sociales, del inconfundible Julio Iglesias.

MemesJulio IglesiasRedes Sociales
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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