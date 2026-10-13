Nahuel Mutti, “El Rasta” de Verano del 98, sobre la paternidad a los 49 años: “Estar lejos de mis hijos es tener siempre algo que contarles”

Nahuel Mutti: qué hace ahora el actor de Verano del 98. Foto: Instagram Mutti Nahuel

Creada por Cris Morena, Verano del 98 es una de la telenovelas argentinas más recordadas de finales de la década del 90 y principios del 2000. Y uno de sus protagonistas fue Nahuel Mutti. El actor daba vida a Tomás Ibarra, alias “El Rasta”, un joven rebelde con aires de hippie y muy despreocupado por “el qué dirán”.

El programa tuvo un total de tres temporadas (desde enero de 1998 hasta noviembre de 2000) y él estuvo presente en todas. Sin embargo, tras finalizar el show de tv juvenil, decidió poco a poco alejarse de la pantalla.

El intérprete conoció a Catarina Spinetta, una de las hijas del músico Luis Alberto Spinetta y, al muy poco tiempo, decidieron casarse. Juntos tuvieron tres hijos: Angelo, Benicio y Justina. Y si bien en 2019 pusieron fin a su vínculo de pareja, continúan manteniendo una buena relación. Ahora bien, desde hace varios años, Mutti cambió de vida radicalmente para profundizar su carrera como fotógrafo.

De Verano del 98 a radicarse en México: el rotundo cambio de vida de Nahuel Mutti

Verano del 98 no fue su primer papel como actor. Mutti ya había trabajado en 1997 en Historias Breves 2 y en la películas de Adolfo Aristarain, Martín (Hache), protagonizada por Juan Diego Botto y Federico Luppi. Pero, por supuesto, la gran oportunidad de su carrera llegó cuando le tocó interpretar al recordado Tomás “El Rasta” en la novela de Cris Morena.

El éxito de la novela fue arrollador y además, su personaje era uno de los más queridos y populares. Pero eso mismo fue muy difícil de llevar para Mutti, que por entonces tenía 21 años.

Tomás Ibarra alias "El Rasta" era el personaje que interpretaba Nahuel Mutti. Foto: IMDb

El actor no se sentía muy cómodo con la extenuante exposición pública y tomó la decisión de “correrse del estrellato”. “La verdad que me dejó de interesar un poco el medio, me dejó de provocar satisfacción”, dijo en una entrevista con La Nación.

Después de Verano del 98, Nahuel Mutti participó en otras piezas audiovisuales tanto del cine como de la televisión como Casados con hijos y Lalola hasta finalmente dejar de lado la actuación por completo.

Con el paso del tiempo se fue concentrando cada vez más en su pasión por la fotografía y actualmente se dedica enteramente a esta disciplina. Por ese motivo, el intérprete decidió trasladarse a la ciudad de Tulum, en México y comenzar desde cero con su oficio allí.

El actor de Verano del 98 ahora se dedica íntegramente a la fotografía. Foto: Instagram Nahuel Mutti

La profunda reflexión del actor sobre el impacto de la distancia con sus hijos

Alejado de su familia desde hace un tiempo, el fotógrafo también analizó cómo eso ha impactado en su vida cotidiana. Para Mutti ha sido difícil “no seguir compartiendo tanto tiempo” como antes con sus hijos, pues hoy en día los jóvenes vienen a visitarlo solo por unos días y luego vuelven a la Argentina. “Estar lejos de mis hijos es tener siempre algo para contarles, pero lo cotidiano se va perdiendo”, expresó el actor.

No obstante, al mismo tiempo, Nahuel Mutti también valora la libertad y el tiempo a solas. Así también lo dejado claro en uno de sus recientes escritos. “Quiero convertirme en alguien a quien yo mismo pueda respetar. Un hombre que cumple su palabra, cuida su cuerpo, desarrollo mi trabajo, sostengo mis afectos aún en la distancia, ser honesto siempre y claro con mis hijos, poner límites y no abandonar mi vida por miedo a perder a alguien”, manifestó.

Su presente en México: la fotografía como base profesional

En su cuenta de Instagram (@nahuel_mutti), donde tiene más de 15 mil seguidores, comparte cada uno de sus trabajos artísticos. Según él mismo explica en la red social, realiza retratos, fotos editoriales, documentales e imágenes que reflejen historias humanas.

Nahuel Mutti actualmente tiene 49 años y vive en la ciudad de Tulum, en México. Foto: Instagram Nahuel Mutti

Mutti no solo publica sus fotografías, además, suele dejar pequeños relatos y reflexiones sobre las mismas, pero también sobre la vida en general.

“Cuando fotografío, me acerco un poco a quien soy, hago espejo a mis emociones, un poco de mi historia, de mis preguntas rebelo, mi manera de querer y mis heridas están ahí del otro lado, alguien o ese gesto me las muestra”, escribió en una de sus últimas publicaciones.