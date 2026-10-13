comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Nahuel Mutti, “El Rasta” de Verano del 98, sobre la paternidad a los 49 años: “Estar lejos de mis hijos es tener siempre algo que contarles”

Se hizo famoso por su papel de “El Rasta”, la novela de Cris Morena, pero al poco tiempo decidió distanciarse de la fama para dedicarse a su otra pasión: la fotografía.

Canal 26 | Espectáculos
Por Canal 26 | Espectáculos
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Nahuel Mutti, qué fue del actor de Verano del 98
Nahuel Mutti: qué hace ahora el actor de Verano del 98. Foto: Instagram Mutti Nahuel
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Creada por Cris Morena, Verano del 98 es una de la telenovelas argentinas más recordadas de finales de la década del 90 y principios del 2000. Y uno de sus protagonistas fue Nahuel Mutti. El actor daba vida a Tomás Ibarra, alias “El Rasta”, un joven rebelde con aires de hippie y muy despreocupado por “el qué dirán”.

El programa tuvo un total de tres temporadas (desde enero de 1998 hasta noviembre de 2000) y él estuvo presente en todas. Sin embargo, tras finalizar el show de tv juvenil, decidió poco a poco alejarse de la pantalla.

El intérprete conoció a Catarina Spinetta, una de las hijas del músico Luis Alberto Spinetta y, al muy poco tiempo, decidieron casarse. Juntos tuvieron tres hijos: Angelo, Benicio y Justina. Y si bien en 2019 pusieron fin a su vínculo de pareja, continúan manteniendo una buena relación. Ahora bien, desde hace varios años, Mutti cambió de vida radicalmente para profundizar su carrera como fotógrafo.

De Verano del 98 a radicarse en México: el rotundo cambio de vida de Nahuel Mutti

Verano del 98 no fue su primer papel como actor. Mutti ya había trabajado en 1997 en Historias Breves 2 y en la películas de Adolfo Aristarain, Martín (Hache), protagonizada por Juan Diego Botto y Federico Luppi. Pero, por supuesto, la gran oportunidad de su carrera llegó cuando le tocó interpretar al recordado Tomás “El Rasta” en la novela de Cris Morena.

Contenido Recomendado

La nueva vida de de Giovanna Antonelli:brilló como Jade en El Clon, formó una gran familia y ahora es empresaria de cosméticos

Giovanni Antonelli, actriz de El Clon

Avenida Brasil vuelve a la TV en su segunda temporada:conocé qué se sabe de la icónica telenovela

Avenida Brasil

El éxito de la novela fue arrollador y además, su personaje era uno de los más queridos y populares. Pero eso mismo fue muy difícil de llevar para Mutti, que por entonces tenía 21 años.

Nahuel Mutti, qué es de la vida del actor de Verano del 98
Tomás Ibarra alias "El Rasta" era el personaje que interpretaba Nahuel Mutti. Foto: IMDb

El actor no se sentía muy cómodo con la extenuante exposición pública y tomó la decisión de “correrse del estrellato”. “La verdad que me dejó de interesar un poco el medio, me dejó de provocar satisfacción”, dijo en una entrevista con La Nación.

Después de Verano del 98, Nahuel Mutti participó en otras piezas audiovisuales tanto del cine como de la televisión como Casados con hijos y Lalola hasta finalmente dejar de lado la actuación por completo.

Con el paso del tiempo se fue concentrando cada vez más en su pasión por la fotografía y actualmente se dedica enteramente a esta disciplina. Por ese motivo, el intérprete decidió trasladarse a la ciudad de Tulum, en México y comenzar desde cero con su oficio allí.

Nahuel Mutti, qué es de la vida del actor de Verano del 98
El actor de Verano del 98 ahora se dedica íntegramente a la fotografía. Foto: Instagram Nahuel Mutti

La profunda reflexión del actor sobre el impacto de la distancia con sus hijos

Alejado de su familia desde hace un tiempo, el fotógrafo también analizó cómo eso ha impactado en su vida cotidiana. Para Mutti ha sido difícil “no seguir compartiendo tanto tiempo” como antes con sus hijos, pues hoy en día los jóvenes vienen a visitarlo solo por unos días y luego vuelven a la Argentina. “Estar lejos de mis hijos es tener siempre algo para contarles, pero lo cotidiano se va perdiendo”, expresó el actor.

No obstante, al mismo tiempo, Nahuel Mutti también valora la libertad y el tiempo a solas. Así también lo dejado claro en uno de sus recientes escritos. “Quiero convertirme en alguien a quien yo mismo pueda respetar. Un hombre que cumple su palabra, cuida su cuerpo, desarrollo mi trabajo, sostengo mis afectos aún en la distancia, ser honesto siempre y claro con mis hijos, poner límites y no abandonar mi vida por miedo a perder a alguien”, manifestó.

Su presente en México: la fotografía como base profesional

En su cuenta de Instagram (@nahuel_mutti), donde tiene más de 15 mil seguidores, comparte cada uno de sus trabajos artísticos. Según él mismo explica en la red social, realiza retratos, fotos editoriales, documentales e imágenes que reflejen historias humanas.

Nahuel Mutti, qué es de la vida del actor de Verano del 98
Nahuel Mutti actualmente tiene 49 años y vive en la ciudad de Tulum, en México. Foto: Instagram Nahuel Mutti

Mutti no solo publica sus fotografías, además, suele dejar pequeños relatos y reflexiones sobre las mismas, pero también sobre la vida en general.

“Cuando fotografío, me acerco un poco a quien soy, hago espejo a mis emociones, un poco de mi historia, de mis preguntas rebelo, mi manera de querer y mis heridas están ahí del otro lado, alguien o ese gesto me las muestra”, escribió en una de sus últimas publicaciones.

TelenovelasActoresMéxicoCris Morena
Canal 26 | Espectáculos
Canal 26 | Espectáculos

Autor

Equipo de Canal 26 que comparte las novedades más importantes del espectáculo, la farándula y el entretenimiento. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Cumple 42 años, fue un fracaso de taquilla, pero hoy es un clásico del cine romántico protagonizado por Robert De Niro y Meryl Streep

    Cumple 42 años, fue un fracaso de taquilla, pero hoy es un clásico del cine romántico protagonizado por Robert De Niro y Meryl Streep

  2. Así es el refugio patagónico de Jakob von Plessen, el padre de los hijos de Zaira Nara:diseño sustentable, campestre y decoración rústica

    Así es el refugio patagónico de Jakob von Plessen, el padre de los hijos de Zaira Nara: diseño sustentable, campestre y decoración rústica

  3. Luto en Hollywood:murió un reconocido actor de Breaking Bad y la causa estremeció a los fanáticos

    Luto en Hollywood: murió un reconocido actor de Breaking Bad y la causa estremeció a los fanáticos

  4. Antes de ser cantante, Julio Iglesias soñaba con ser futbolista:fue arquero en el Real Madrid hasta que un accidente cambió sus planes

    Antes de ser cantante, Julio Iglesias soñaba con ser futbolista: fue arquero en el Real Madrid hasta que un accidente cambió sus planes

  5. La desconocida vida de Doña Clotilde, la “Bruja del 71” de El Chavo del 8:escapó de la guerra en España y encontró en México una oportunidad

    La desconocida vida de Doña Clotilde, la “Bruja del 71” de El Chavo del 8: escapó de la guerra en España y encontró en México una oportunidad
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

La mesa política del Gobierno abordó la salud del Papa León XIV y los preparativos para su visita a la Argentina

El Gobierno vuelve a reunir a la mesa política.

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Economía

Canasta Básica:una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

Canasta Básica: una familia tipo necesitó más de $1.630.000 para no ser pobre en septiembre

La inflación de septiembre fue de 1,9% y acumula un alza de 23,6% en lo que va del 2026

Un importante banco internacional advirtió sobre el impacto del ajuste en la economía argentina y las elecciones de 2027

Tras el recorte de la perspectiva de crecimiento del FMI, Georgieva destacó “la disciplina fiscal” del Gobierno en su reunión con Caputo

Internacionales

En Perú buscan voluntarios para vivir en una finca a cambio de 20 horas semanales de trabajo:ofrecen 3 comidas, 2 días libres y excursiones gratis

Según el censo de 2017 tenía 24 629 hab. La Merced en un importante centro comercial agrícola de la selva central.

Parte médico del Papa León XIV:el Vaticano confirmó que tenía cáncer de pulmón

El futuro de los aviones de pasajeros:así es el nuevo diseño de Airbus con alas más largas y menos consumo de combustible

Cómo funciona el balotaje en Brasil tras las elecciones presidenciales que terminaron con un resultado tan apretado entre Lula y Flávio Bolsonaro