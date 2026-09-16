La nueva vida de de Giovanna Antonelli: brilló como Jade en El Clon, formó una gran familia y ahora es empresaria de cosméticos

Giovanni Antonelli, actriz de El Clon: qué hace actualmente Foto: Redes Sociales

Era 2001. El mercado de las telenovelas en pleno auge en toda América Latina. Las tardes eran de televisión aquí en Argentina. Y uno de los programas internacionales más vistos provenía de Brasil. Se trataba de El Clon, una novela que duró más de un año con un total de 250 episodios y que batió récords de audiencia en toda la región, incluso, en nuestro país. La serie estaba protagonizada por la actriz Giovanna Antonelli (50) y Murílo Benicio (55), quienes se convirtieron en la “pareja dorada de la ficción” debido a su química y capacidad para abordar cada uno de sus personajes.

En este caso, el amor entre ambos traspasó la pantalla tanto así que, al poco tiempo, confirmaron su romance. Sin embargo, al cabo de cuatro años de relación, los actores decidieron terminar aunque mantuvieron el vínculo en buenos términos. Ahora bien, la carrera de Antonelli y Benicio se bifurcaron. Mientras él continuó con su recorrido actoral, ella prefirió reconvertirse en una empresaria de cosméticos.

Qué fue de la vida de Giovanna Antonelli tras “El Clon”

Como no recordar a Jade, aquella joven de 20 años que queda huérfana en Brasil en los años 80 y viaja a Marruecos para reencontrarse con los familiares de su madre de origen árabe. Casi de manera fortuita, Jade conoce a Lucas (Murílo Benicio), un chico brasileño bohemio y artista que queda impactado con su baile del vientre. De ahí en más, su amor se verá contrariado por el deber ser y las propias trabas impuestas por las costumbres y la religión de sus familias.

Murílo Benicio y Giovanna Antonelli se convirtieron en pareja después de El Clon. Foto: IMDb

Al momento del estreno de El Clon, en 2001, Giovanna Antonelli tenía 25 años y gracias a este papel obtuvo el reconocimiento internacional, algo que, por supuesto, le permitió desarrollar su carrera en el mercado de las telenovelas en Brasil. Luego de esta ficción, la actriz protagonizó El Color del Pecado, Siete Pecados, La Guerrera, Sol Nascente, Aquelle Beijo, entre muchas otras producciones.

También participó en cine como actriz de doblaje y realizó tres obras de teatro. Últimamente, la intérprete se incorporó al fenómeno de las series que en Brasil crece cada año más. De hecho, en 2025, protagonizó Belleza fatal, una producción de 40 episodios que se puede ver en HBO Max.

La actriz hoy tiene 50 años y tres hijos. Foto: Caras Brasil

Con quién se casó y cuántos hijos tiene

Giovanna Antonelli se casó en dos ocasiones: la primera fue en el año 2000 con el empresario Ricardo Medina y la segunda con Roberto Locascio, también un empresario en este caso estadounidense, en 2007. Sin embargo, sus relaciones más importantes y duraderas fueron las de Murílo Benicio, con quien mantuvo un romance entre 2002 y 2005. Juntos se convirtieron en padres de Pietro.

Tras casi cuatro años de relación, los actores decidieron seguir por caminos por separados aunque con buen diálogo a partir de la crianza de su hijo. En 2009, finalmente conoció al director de televisión Leandro Nogueira. Con él tuvo a sus hijas, Antônia y Sofía, ambas gemelas. La relación perdura hasta el día de hoy.

En 2013 fundó su empresa de estética pero venció su parte en 2025. Foto: F5 UOL

La nueva etapa de Giovanna Antonelli como empresaria de cosméticos

Si bien Giovanna Antonelli continúa vinculada a la actuación, en los últimos años, prefirió darle lugar a su faceta como creadora y empresaria. En 2013, lanzó su marca de cosméticos llamada Giolaser (y que luego rebautizó como GIO Estética Avançada) , que se dedicaba a la depilación láser y a la realización de cuidados estéticos y que, de hecho, abrió diversas franquicias en Brasil.

Sin embargo, a principios del año pasado, la actriz anunció la venta de su parte como socia de la compañía. Tras su salida, Antonelli se vio envuelta en conflictos judiciales luego de que le llegaran diversas demandas por el sorpresivo cierre de sucursales y locales. Ahora, realiza conferencias y se posiciona como figura de diversas marcas vinculadas a la estética.