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Cómo luce hoy Lola Berthet, la recordada Hilda de Los Roldán: tiene 49 años y sigue ligada al mundo de la actuación

Aquella mujer que interpretó a Rita en Son Amores, Lola Berthet, mantiene su vida cerca de los medios y, hace muy poco, hizo de La Vizca en En El Barro. Conocé otros roles clave en su carrera y a qué se dedica al día de hoy, incluyendo su nuevo costado político.

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Lola Berthet
Lola Berthet Foto: Instagram
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Lola Berthet conquistó al público argentino a comienzos de los 2000 haciendo de Rita en Son Amores, la famosa telenovela protagonizada por Miguel Ángel Rodríguez, Nicolás Cabré, Mariano Martínez y Florencia Bertotti. Al día de hoy se dedica a la política cultural ya que dirige desde el 2020 el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti.

Su momento de gloria llegó en 2002 cuando ganó un Martin Fierro Revelación por la nombrada serie. Anteriormente había trabajado en Gasoleros y Verano del ‘98. Luego, tuvo importantes papeles en Los Roldán, Lalola, Botineras y Los vecinos en guerra, lo cual demostró lo versátil que es como actriz.

Lola Berthet
Lola Berthet tuvo su momento de gloria en 2002 cuando ganó un Martin Fierro Revelación. Foto: @lola.berthet

El presente de Lola Berthet: ligada a la actuación, la cultura y la militancia política

La actriz Lola Berthet promovió la memoria, la identidad y los derechos humanos a través del arte en el Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti. Desde allí además impulsó propuestas para artistas emergentes y trabajó con el objetivo de fabricar nuevos contenidos culturales con una fuerte mirada social.

En este orden, se vinculó al sindicalismo artístico siendo secretaria general de la Asociación Argentina de Actores, lugar desde el cual se adjudicó la defensa de los derechos laborales de sus colegas y participó en negociaciones varias del sector.

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Paralelamente, se mantuvo en contacto con su costado artístico: el teatro y la radio, desde una mirada que calificó como “transformadora”. Se convirtió también en docente.

La Vizca en En el Barro: su actuación más reciente en streaming

Lola Berthet declaró para La Nación cómo fue que la llamaron para ser parte de En el Barro: “Me llama (el productor de Underground, Pablo) Culell para avisarme que había un personaje para mí y a los cuatro días ya estaba reunida con todo el elenco, con él y con Sebastián (Ortega). Ahí me entero de que mi jefa iba a ser Vero Llinás, que para mí fue como esos placeres de la carrera y que estaban Charo (López), Meche (Portillo), que se nos fue y la China (Suárez) y tuvimos un abrazo espontáneo de las que venían haciendo la primera”.

Y continuó explicando lo que más le atrajo de aquel personaje: “El grupo de nuestro pabellón y el ida y vuelta que tuvimos enseguida con Vero y con la China; la admiración que le tiene la Vizca a su jefa y hasta el disfrute. Esta cosa tan maravillosamente monstruosa que creó Vero y tan fuerte y tan violenta con la relación con la China. Y de amor, odio y posesión”.

De Son Amores a Los Roldán: sus grandes papeles en las telenovelas argentinas

Sus grandes papeles en telenovelas argentinas comenzaron en 1998 con su participación en Gasoleros y luego en el 2000 en Verano del ‘98. Continuó actuando en múltiples tiras televisivas pasando por sus destacados personajes:

  • Rita en Son Amores.
  • Sandra en Costumbres Argentinas.
  • Vizca en En el Barro.

Participó también en 12 películas entre las cuales se destacan El Apego de Javier Diment y un cameo de ella misma en El destino de Lukong dirigida por Gonzalo Roldán.

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