Qué fue de la vida de los actores de “Consentidos”, la famosa serie juvenil bajo la producción de Marcelo Tinelli

Qué fue de los actores y actrices protagonistas de la serie juvenil Consentidos Foto: -

Consentidos fue una novela argentina destinada al público infantil y juvenil que se emitió entre los años 2009 y 2010 bajo la producción de Marcelo Tinelli. La serie fue emitida por Canal 13 y desarrolló su trama en torno a un grupo de adolescentes que residía en un colegio. A lo largo de sus capítulos, la ficción combinó elementos de comedia, drama y música, con historias centradas en los vínculos entre los personajes y los desafíos propios del paso de la niñez a la adolescencia.

La producción contó con un elenco integrado por actores jóvenes y adultos, y formó parte de la programación orientada al público familiar de la televisión argentina de finales de la década de 2000. Además de su emisión local, la novela tuvo difusión en otros países de América Latina y generó distintos productos vinculados a la serie, como álbumes musicales y presentaciones en vivo. Al día de hoy, la gente se pregunta qué fue de la vida de la mayoría de sus actores juveniles y aquí lo repasamos.

Consentidos contó con un elenco integrado por actores jóvenes y adultos, y formó parte de la programación orientada al público familiar de la televisión argentina de finales de la década de 2000. Foto: -

¿Qué fue de la vida de los niños y adolescentes de Consentidos?

A más de 15 años de su estreno, los actores que formaron parte de la recordada ficción juvenil tomaron caminos muy distintos. Mientras algunos lograron consolidar sus carreras en la televisión, el cine, el teatro y la música, otros optaron por mantenerse alejados de los medios. La novela, que seguía las historias de los alumnos y docentes del internado Mastery School, reunió a un elenco de jóvenes talentos.

Natalie Pérez dio vida a Luna Guzmán, la protagonista de la historia. Luego del éxito de Consentidos, construyó una sólida carrera en la actuación y la música. Formó parte de ficciones como Las Estrellas y Pequeña Victoria, mientras desarrollaba su faceta como cantante solista. Tiene cuatro álbumes de estudio principales publicados desde 2018: Un té de tilo por favor (2018), Detox (2020), INTERMITENTE (2023) y Casa (2026).

Natalie Pérez dio vida a Luna Guzmán, la protagonista de Consentidos. Foto: -

Michel Noher, quien interpretó a Alejo, afianzó su lugar en la televisión, el cine y el teatro argentino. Hijo del actor Jean Pierre Noher, integró los elencos de producciones como Mis amigos de siempre, Las Estrellas y Esperanza Mía. Con el paso de los años se convirtió en uno de los actores más activos de su generación.

Michel Noher interpretó a Alejo en Consentidos y años después participó de Esperanza Mía como el villano. Foto: -

En la piel de Ivo, Andrés Gil fue uno de los galanes juveniles de la ficción con su posterior participación en Patito Feo. interpretó el papel de Federico Villanueva en la serie dramática El fin del amor de Prime Video y luego en 2024 protagonizó junto a Gimena Accardi la obra teatral romántica En otras palabras en el teatro Metropolitan, donde personificó a Abel bajo la dirección de Nicolás Vázquez. Años después formó pareja con Candela Vetrano, actriz argentina, y tuvieron un hijo.

Andrés Gil fue uno de los galanes juveniles de la ficción con su posterior participación en Patito Feo. Foto: -

Por su parte, Micaela Riera, recordada por su papel de Valentina, logró construir una trayectoria estable en la pantalla chica. Recientemente participó en El Encargado y protagonizó a Fabiana Cantilo en El Amor Después del Amor.

Micaela Riera, recordada por su papel de Valentina, logró construir una trayectoria estable en la pantalla chica. Foto: -

La carrera de Juana Barros, quien interpretó a Clara, tomó un rumbo diferente. Tras participar en producciones juveniles como Peter Punk, fue alejándose de los grandes proyectos televisivos y eligió mantener un perfil mucho más reservado que el de varios de sus excompañeros. Hoy en día es influencer.

Juana Barros, quien interpretó a Clara en Consentidos, es influencer al día de hoy. Foto: -

Thelma Fardin, que encarnó a Luz, siguió desarrollando su trabajo como actriz en cine, televisión y teatro. Su nombre adquirió una fuerte trascendencia pública a partir de la denuncia por violación que presentó en 2018 contra Juan Darthés, un caso que tuvo repercusión internacional y la convirtió en una de las voces más visibles en la lucha contra la violencia de género.

Thelma Fardin, que encarnó a Luz en Consentidos, siguió desarrollando su trabajo como actriz en cine, televisión y teatro. Foto: -

Entre los más jóvenes del elenco se encontraba Thiago Batistuta, quien dio vida a Martín. hijo del exfutbolista Gabriel Batistuta, continuó vinculado al ámbito artístico con participaciones en ficciones y obras teatrales. Con los años amplió su formación académica y se recibió de psicólogo, combinando esa profesión con trabajos relacionados con la actuación y el modelaje.