Qué es de la vida de Pablo Martínez, quien interpretó a Simón en Casi Ángeles: el giro inesperado del actor lejos de la televisión y el espectáculo

Pablo Martínez, ex actor de Casi Ángeles y Aliados, mantiene una vida privada reservada. Foto: -

Casi Ángeles fue una telenovela argentina de cuatro temporadas que movilizó a montones de chicos y chicas jóvenes de la República Argentina en sus temporadas del 2007, 2008, 2009 y 2010. Sus protagonistas eran Peter Lanzani, Lali Espósito, la “China” Suárez y Nico Riera interpretando a Thiago, Mar, Jazmín y Tacho respectivamente. En la segunda temporada, en particular, se presentó al mejor amigo de Thiago, Simón Arrechavaleta, interpretado por Pablo Martínez, quien desapareció de la vida pública por muchos años y la gente se pregunta qué fue de su vida.

Simón de Casi Ángeles supo ser parte de un triángulo amoroso que protagonizaba Mar en el que competía con Thiago. Foto: -

¿Qué fue de la vida de Simón de Casi Ángeles?

Pablo Martínez comenzó su carrera actoral en 2008 en la tira juvenil de Casi Ángeles, continuó actuando allí y, en la cuarta temporada, interpretó a un polémico villano llamado Jay que era su “alter ego”, demostrando así su versatilidad actoral. Luego, en 2011, protagonizó otra tira llamada Supertorpe junto a su excompañera Candela Vetrano, quien supo ser “Tefi”.

Simón de Casi Ángeles Foto: -

Retomó su vínculo con Cris Morena participando de la ficción Aliados en el 2013, en la cual interpretó a Ian King/Joaquín Gaitán y, al año siguiente, fue parte del elenco de Camino al Amor como “Polo”.

En 2016 decidió irse del país y protagonizar en Perú la novela El regreso de Lucas, junto a Ana María Orozco y Milett Figueroa. Allí fue un joven que había desaparecido en su infancia y era buscado con énfasis por su madre.

En 2015 decidió retirarse del medio luego de participar del reality Tu Cara Me Suena y cortó toda su exposición pública abandonando las redes sociales y manteniendo un perfil bajo.

¿Cómo está Simón de Casi Ángeles hoy?

Al día de hoy, Simón de Casi Ángeles tiene un canal de Youtube y una página web donde comparte sus poemas y canciones. Tiene 38 años y tres discos publicados: “El Velo de Neptuno”, “A los Magos” y “El Laberinto del Poeta”.

Se volcó de esta forma completamente a su vida espiritual reflejada en sus creaciones artísticas, la filosofía y la psicología. Adoptó una dieta vegana y se alejó del mundo de arte mainstream.

Su canal de Youtube, que mantiene su mismo nombre, tiene 48 videos publicados que incluyen canciones, videos de él tocando música y distintos escenarios en los que recita poemas.

Pablo Martínez, ex Casi Ángeles, tiene un canal de Youtube donde canta canciones, sube videos de él tocando música y distintos escenarios en los que recita poemas. Foto: -

En su sitio web, abre su plataforma con la siguiente prosa: “Este mundo, mi mundo, se engarza invisiblemente en los adentros de todo lo existente por el Mar Reverso Abismo del Sueño. La totalidad de mis esfuerzos van dirigidos al despertamiento de los dones necesarios para una mirada otra, capaz de captar los fulgores líquidos de esa vorágine antigua. Es una entrega desesperada e implacable a la noche que habla, la que es sin fondo oscuro hacia el mar abierto, ancestro oculto de la vida despierta, por la cual lo he sacrificado todo”.

En Spotify, por su parte, completa su descripción: “Quisiera algún día ser músico y poeta, un digno adepto en la dorada cadena de la Imaginación”. Sin embargo, desde hace dos años que no ha vuelto a publicar nada en redes sociales ni en su página web y no se sabe dónde está ahora.

¿Qué dijo Rochi Igarzábal sobre su relación con Pablo Martínez?

“Fue mi relación más tóxica”, recordó Rochi Igarzábal su vínculo con Pablo Martínez que data del año 2009. “No tengo ni idea de dónde está Pablo Martínez, no lo vi más”, afirmó.

Además, Rochi recordó que la exposición mediática influyó de manera negativa en su relación: “No fue de mis mejores relaciones. Creo que el tema de la exposición nos jugó una mala pasada”.

Rochi Igarzábal en Casi Ángeles. Foto: Redes sociales

“Fue mi relación más compleja y tóxica a nivel vincular”, agregó y dijo que no hubo violencia pero sí hubo “celos y posesión”. “Sufría más de lo que disfrutaba”, concluyó.

Recordó a Pablo Martínez como persona y destacó que “es una persona súpersensible, súper compleja con sus emociones y su forma de pensar, es muy inteligente” y agregó que tal vez esa fue la razón por la que se alejó de la fama.