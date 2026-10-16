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En 2017, una película de acción y crimen con Tom Cruise no tuvo el éxito esperado: 9 años después, es de las más vistas en HBO Max

La película estadounidense está basada en hechos reales y contó con la dirección de Doug Liman, conocido por haber estado a cargo de “Identidad Desconocida” con Matt Damon.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Tom Cruise en Barry Seal
Tom Cruise en Barry Seal, una película estrenada en 2017. Foto: IMDb
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El nombre de Tom Cruise está asociado a infinidad de películas de Hollywood, pero sobre todo a Misión Imposible, Jerry Maguire y Top Gun. Sin embargo, en los últimos años, el actor estadounidense estrenó un filme que pasó por la pantalla grande sin pena ni gloria. Se trata de Barry Seal: Solo en América, (American Made, en inglés) una cinta dirigida por Doug Liman y estrenada en 2017.

Si bien su presupuesto fue de 50 millones de dólares y la recaudación lo superó ampliamente con 134 millones, el público no recibió con los brazos abiertos a aquella propuesta cinematográfica que está basada en hechos reales. No obstante, a casi diez años de su estreno en cines, HBO Max añadió el filme a su catálogo y desde entonces se ha vuelto una de las películas más vistas de la plataforma de streaming.

Barry Seal, película con Tom Cruise que no tuvo el éxito esperado
Tom Cruise interpreta a un piloto de avión devenido en narcotraficante que existió en la vida real. Foto: IMDb

De qué trata “Barry Seal: sólo en América”, la película de 2017 con Tom Cruise que es furor en HBO Max

Para los fanáticos de las películas o series de acción y crimen inspirados en historias reales, Barry Seal: solo en América puede ser una excelente opción para ver este fin de semana de lluvias, por lo menos, en Argentina.

Gira en torno a Barry, un piloto de la aerolínea estadounidense Trans World Airlines (TWA) reclutado por la CIA para ir tras varios narcotraficantes de la década del 70. De esta manera, comienza a trasladar la droga desde Estados Unidos para el cartel de Medellín de Jorge Ochoa y también para Pablo Escobar.

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Quiénes actúan en la producción dirigida por Doug Liman

Tom Cruise interpreta a Barry Seal, el protagonista de esta historia cuyo nombre real era Adler Berriman Seal. El piloto, también conocido como “El Gordo”, nació en la ciudad de Baton Rouge, en Florida, en el año 1939.

A pesar de que comenzó su carrera como piloto de aviación, luego de convertirse en traficante, quedó detenido y se vio envuelto en numerosos escándalos entre militares y políticos.

Barry Seal, película con Tom Cruise que no tuvo el éxito esperado
Domhnall Gleeson y Tom Cruise en la película Barry Seal (2017). Foto: IMDb

El elenco de Barry Seal se completa con las actuaciones de:

  • Domhnall Gleeson interpreta a Monty Schafer, el agente de la CIA que recluta a Barry.
  • Sarah Wright da vida a Lucy Seal, la esposa de Barry.
  • Jesse Plemons interpreta a Sheriff Downing.
  • Caleb Landry Jones es JB, el hermano de Lucy.
  • Jayma Mays es Dana Sibota.
  • Lola Kirke da vida a Judy Downing.
  • Alejandro Edda es Jorge Ochoa, uno de los líderes del cartel de Medellín.

Cuánto dura la película y en qué plataformas se puede ver

El filme tiene una duración de 114 minutos, es decir, poco menos de dos horas, por lo cual es ideal para verla en una maratón de sábado o domingo. Actualmente, en Argentina se puede ver en el catálogo de HBO Max. En tanto, en España se puede alquilar en los servicios de Apple TV y Rakuten TV por un precio de 4 euros.

Si bien, al momento de su estreno, el público no acompañó en cuanto a popularidad, Barry Seal sí fue bien recibida por la crítica. De hecho, varios especialistas destacaron la trama narrativa del biopic y cómo el director escogió representar los hechos reales en la adaptación, algo que no siempre es tan sencillo.

PelículasCineTom CruiseHBO
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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