Está entre las 100 mejores historias de amor del cine y cumplió 31 años: la película romántica de culto que protagonizaron Meryl Streep y Clint Eastwood disponible en HBO Max

Los Puentes de Madison está basada en la novela homónima del escritor Robert James Waller. Foto: IMDb

Siempre es una buena oportunidad para ver un clásico del cine, incluso, si ya lo viste más de una vez como es mi caso con Los Puentes de Madison (The Bridges of Madison County). Una película romántica especialmente dirigida para todos aquellos que aprecian las historias de amor duras pero reales, para quienes saben perfectamente el peso de las decisiones y de las “no decisiones”.

Protagonizada por Meryl Streep y Clint Eastwood, el filme se estrenó el 2 de junio de 1995 y está basado en la novela homónima escrita por Robert James Waller y fue un éxito de ventas inmediatamente después de su publicación. La cinta de Hollywood corrió con la misma suerte.

Pero el fenómeno de Los Puentes de Madison no solo se tradujo en una recaudación de más de 175,5 millones en todo el mundo (con un presupuesto de 22 millones de dólares), además, fue escogida como una de las mejores 100 películas románticas en la historia del cine por el American Film Institute. El filme dirigido por Clint Eastwood, quien se animó a dejar de lado los típicos papeles más vinculados al Western y al género de acción, ocupó el lugar número 90.

Además, Meryl Streep recibió una candidatura a los premios Oscar como “Mejor Actriz”. Se trató de la décima nominación de la Academia a la que accedió la intérprete.

Por su papel en la película romántica, Meryl Streep recibió su décima nominación al Oscar. Foto: IMDb

De qué trata Los Puentes de Madison (The Bridges of Madison County)

En 1965, Francesa Johnson es una ama de casa de origen italiano que vive en un tranquilo pueblo rural al interior del estado de Iowa, en Estados Unidos. Su vida es bastante rutinaria y aburrida y, a pesar de que ella lo sabe, con el tiempo ha aprendido a aceptarla. Tiene dos hijos y un marido granjero que suele hacer viajes de negocios a otras localidades. En medio de su ausencia, un fotógrafo de National Geographic y de espíritu libre llamado, Robert Kincaid, se aparece en su casa.

A partir de este encuentro fortuito, nacerá un inesperado y muy apasionado enamoramiento entre ambos difícil de explicar en palabras. Robert y Francesca vivirán una historia de amor de tan solo cuatro días, aunque será lo suficiente para que estén seguros de que son el uno para el otro. Sin embargo, Francesca se enfrentará a la decisión más difícil: ¿escaparse y vivir el amor verdadero con Robert o continuar su vida de siempre al lado de su marido e hijos?

Los puentes de Madison con Meryl Streep y Clint Eastwood trata sobre una ama de casa y un fotógrafo que se enamoran de manera inesperada. Foto: IMDb

Los puentes de Madison, un lugar clave en la película, existe

En el filme, Robert y Francesca organizan distintas salidas -a pesar del poco tiempo que tienen- para disfrutar de su amor. Uno de los lugares que escogen son los Puentes de Madison. Allí, Robert le toma varias fotografías a Francesca que luego serán parte de un trabajo autobiográfico.

El sitio existe en verdad y está ubicado en la ciudad de Madison, en Iowa. Actualmente, es un paseo emblemático sobre todo para aquellos cinéfilos y amantes de la película protagonizada por Meryl Streep y Clint Eastwood.

Clint Eastwood protagonizó y dirigió la película estrenada en 1995. Foto: IMDb

¿Dónde se puede ver Los Puentes de Madison?

Quienes aún no vieron este filme de 135 minutos, la buena noticia es que está disponible en la plataforma HBO Max en toda América Latina.