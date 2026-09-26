Nada que ver con Rocky: la desconocida película de Sylvester Stallone cuyo papel “lo aterrorizó por completo”

Sylvester Stallone sobre su papel más duro: "Tuve que renunciar a la vanidad". Foto: Instagram/ IMDb

Si pensamos en Sylvester Stallone seguro la primera película que no se nos viene a la mente es Rocky y luego Rambo porque, sí, el actor estadounidense siempre estuvo vinculado mayormente al género de acción. Sin embargo, hubo un tiempo en el que el propio “Sly” renegaba del mote que se le había impuesto como superhéroe del boxeo cinematográfico. Por eso, en 1997, decidió dar un giro de 360 grados en su carrera con un papel que, según él mismo aseguró, “lo aterrorizó por completo” ni bien leyó el guion.

Se trata de Freddy Heflin, un sheriff de una pequeña localidad de Nueva Jersey que interpretó en la película Cop Land (1997), en español conocida como Tierra de Policías.

Dirigida por James Mangold (posteriormente reconocido por filmes como Girl, Interrupted, Walk the Line, Wolverine y Logan), la película cuenta con las actuaciones de Robert De Niro y Harvey Keitel, quienes ya habían compartido pantalla en la icónica Calles Salvajes (Mean Streets) de Martin Scorsese.

Qué cuenta la película Cop Land con Sylvester Stallone y Robert De Niro

La historia sigue a un comisario de la ciudad de Nueva Jersey que comienza a colaborar con Moe Tilden (De Niro), un agente del Departamento de Asuntos Internos, que se encuentra investigando una red de corrupción que opera dentro de la Policía de Nueva York.

Ambos deberán, además, hacerle frente a los escándalos mediáticos que se suscitarán una vez que el caso llegue a manos de la prensa.

La película estuvo dirigida por James Mangold y se estrenó en 1997.

Enmarcado en el género thriller neo noir, el filme recibió una buena recepción tanto de la crítica como del público. Tanto así que se trata de una de las películas mejores valoradas en la filmografía de Stallone.

Cómo es el papel de Sylvester Stallone en Cop Land y por qué “lo aterrorizó”

Sin dudas, lo que más llamó la atención de Sylvester Stallone en cuanto a este papel es que se trataba de un personaje muy diferente a los que venía interpretando, es decir, hombres grandilocuentes con una personalidad avasallante. En cambio, Fred Heflin le permitió trabajar en otras aristas de su calidad interpretativa.

El actor pudo demostrar que también podía dar vida a una persona introvertida, tímida y apocada como este papel lo requería. Además, pudo conectarse con una tragedia en la infancia de su personaje que no le permitió convertirse en comisario y quedar abocado a las tareas de un sheriff.

Sylvester Stallone y Robert De Niro en Cop Land.

Tal vez, por eso, en una entrevista con The Washington Post, el actor aseguró que ni bien empezó a leer el guion “Fred lo aterrorizó por completo”, pues a diferencia de sus anteriores personajes, éste no resolvía nada a los golpes o en el ring, sino que debía usar su astucia para develar las más sucias maniobras de corrupción impregnadas en la Policía.

“Yo ya no quería hacer películas ultraviolentas. Quería hacer algo que emocionara al público. Me estaba perdiendo entre las grietas, pero de repente, todo quedó en silencio. Y durante ese silencio, me encontré con Cop Land”, expresó en aquel reportaje que dio en 1997 tras el estreno del filme.

Stallone dijo que le dio miedo dar vida a este sheriff porque hasta ese momento había construido una carrera en base a no interpretar personajes como él. “No podía entender quién era persona. No podía comprenderlo”, recordó.

La transformación física de Stallone para Cop Land

Pero la personalidad de Fred no fue lo que solo le “dio miedo” a Stallone, es que, además, tuvo que pasar por un proceso físico para interpretarlo que requirió de un notable aumento de peso. “Tuve que renunciar a la vanidad. Sumé 18 kilos. Trabajé mucho para encontrar la esencia del personaje y para eso fue muy por importante James Mangold. Me decía: ‘no trates de poner la cara de perrito de siempre’”, precisó en wsa entrevista.

Sylvester Stallone aumentó 18 kilos para interpretar a su personaje en Cop Land. Foto: IMDb

A sus 50 años, Stallone también se encontraba nervioso porque compartiría pantalla nada menos que con Robert De Niro y Harvey Keitel. “Trabajar con ellos fue lo que más gustó, me ayudaron mucho durante el rodaje”, indicó.

Dónde se puede ver Cop Land actualmente

La película de Sylvester Stallone no está disponible en streaming en Argentina. Sin embargo, sí lo está en México: en este país se puede alquilar a través de Prime Video. En tanto, en España se puede ver a en la plataforma Movistar+.