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Se estrenó el 2 de octubre y recaudó apenas 20 millones: el trasfondo del fracaso de Tom Cruise en Digger

La película está dirigida por Alejandro González Iñárritu y además cuenta con las actuaciones de Jesse Plemons, Riz Ahmed y Josh Goodman.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Tom Cruise en la premiere de Digger, película de Alejandro González Iñárritu.
Tom Cruise en la premiere de Digger, película de Alejandro González Iñárritu. Foto: REUTERS
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Alejandro González Iñárritu tiene en su filmografía un total de ocho películas y todas fueron un absoluto éxito a nivel crítico. Otras lograron popularidad entre el público y una gran recaudación. El director mexicano había estrenado su última cinta, Bardo: falsa crónica de unas cuantas verdades, en 2022 y su regreso a la pantalla grande se esperaba con ansias, además, en esta ocasión, estaba acompañado de Tom Cruise. Sin embargo, Digger, estrenada hace tan solo una semana, se dirige al extremo fracaso.

Es que, por el momento, solo ha recaudado un total de 20 millones de dólares. Esta cifra para una película con una estrella de Hollywood de tal renombre y un director con una filmografía por de más prestigiosa, se traduce en una alerta.

De hecho, en su primer fin de semana de estreno solo logró vender 8 millones de entradas en Estados Unidos, algo minúsculo también para los números que está acostumbrado, sobre todo, el actor estadounidense.

Qué dijo Tom Cruise tras el fracaso de su película Digger

Si bien se han hecho correr rumores de que Tom Cruise estaría furioso con el desempeño de Digger en el cine, lo cierto es que en una reciente entrevista con el podcast On Film With Kevin McCarthy, el actor dijo todo lo contrario.

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“Cuando hago una película, no estoy pensando constantemente lo que va a pasar el fin de semana de estreno. Siento que Digger es una película que trasciende. Siento que hemos creado una obra del cine que va a perdurar”, remarcó el intérprete.

Tom Cruise en Digger, la película de Alejandro González Iñárritu
Tom Cruise en Digger. El actor aseguró que se siente orgulloso de la película. Foto: IMDb

Y agregó: “Suceden muchas cosas cuando estrenás una película. De hecho, yo lancé filmes en los 80 y en los 90 y se mantenían todo el año en el cine. Y ahí es que dicen ¿cómo pasa esto? Era increíble. La gente seguía yendo a ver esas películas. Ahora la cosa es distinta".

Asimismo, el actor estadounidense también se mostró “orgulloso” con el trabajo del equipo de producción y de filmación de la película. “Me siento muy bien con lo que creamos. Estoy feliz de haber trabajado con todo ese equipo”, cerro.

Por qué la crítica aplastó a “Digger”

La película tiene una duración de 128 minutos e Iñárritu no solo es su director también es su guionista. No estuvo solo en este trabajo, también lo acompañó el argentino Nicolás Giacobone, con quien ganó un premio Oscar por Birdman.

El principal cuestionamiento de los críticos tiene que ver con que el argumento del filme se queda “vacío” y las actuaciones son entre “exageradas” e “histéricas”.

Otros críticos indicaron que se trata de un “espectáculo pretencioso” y una sátira que ni siquiera confíe en la propia historia que cuenta.

Al mismo tiempo, también comentaron que el resultado de la obra es “caótica y muy poca graciosa”.

Los críticos indicaron que se trata de una obra "desastrosa y poca graciosa". Foto: Warner Bros

De qué trata “Digger” y cuándo llegará al streaming

Digger sigue la vida de un empresario del petróleo y uno de los más importantes del país que desata un desastre ecológico y se embarca en una misión para salvar el mundo que sale muy mal.

La película es una producción de Warner Bros, por lo que podría ser posible que llegara a la pantalla de HBO Max, aunque todavía no está confirmada la fecha.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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