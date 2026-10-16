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Es argentina, está basada en los cuentos de Mariana Enriquez y representará al país en los Oscars: dónde ver La Virgen de la Tosquera

La película de terror sobrenatural y rituales paganos llegó a las plataformas de streaming, ideal para ver un fin de semana lluvioso.

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La virgen de la tosquera
La virgen de la tosquera Foto: Instagram
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Las películas de terror argentinas ganan cada vez más reconocimiento entre los fanáticos del género, gracias a la originalidad de sus historias y su presencia en importantes festivales y premios internacionales consolidan a nuestro país como un gran narrador de los guiones llenos de tensión, elementos sobrenaturales e identidad local. Por eso, la película de La Virgen de la Tosquera se posiciona entre una de las favoritas este año.

La película que narra el universo oscuro de la escritora Mariana Enriquez, llegó a HBO Max con una trama en la que los celos, el rechazo y la obsesión desencadenan una sucesión de acontecimientos perturbadores, ideal para ver un fin de semana de lluvia.

La virgen de la tosquera
La virgen de la tosquera Foto: Instagram

De qué trata La Virgen de la Tosquera, la película basada en los cuentos de Mariana Enriquez

Ambientada durante el verano de 2001 en las afueras de Buenos Aires, La Virgen de la Tosquera retrata a tres amigas que acaban de terminar el secundario y atraviesan una etapa marcada por el deseo, los celos y la incertidumbre. Natalia, Mariela y Josefina están enamoradas de Diego, un amigo de toda la vida, pero la aparición de Silvia, una mujer mayor que despierta el interés del joven, altera el vínculo entre ellos.

Natalia es quien tiene una relación más cercana con Diego y cree que está a punto de concretar su romance. Cuando sus expectativas se frustran, el rechazo y el temor a perderlo la llevan a buscar ayuda en su abuela Rita, quien conoce prácticas populares vinculadas con la magia y los hechizos.

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Desesperada por recuperar su atención, Natalia decide recurrir a un conjuro para separar a Diego de Silvia. Sin embargo, lo que comienza como un intento de torcer el rumbo de su vida sentimental desencadena una serie de sucesos inquietantes que conducen la historia hacia un desenlace oscuro.

La película, dirigida por Laura Casabé y escrita por Benjamín Naishtat, toma como punto de partida los cuentos “La virgen de la tosquera” y “El carrito”, de Mariana Enriquez, incluidos en el libro Los peligros de fumar en la cama. La adaptación combina terror sobrenatural y conflictos adolescentes con una mirada sobre la Argentina posterior a la crisis económica y social de diciembre de 2001.

La carrera hacia los Oscar y los premios que recibió

La Virgen de la Tosquera fue seleccionada por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de la Argentina para representar al país en los Premios Oscar 2027, en la categoría Mejor Película Internacional. La decisión se anunció el 28 de septiembre de 2026, luego de que el largometraje quedara entre las cuatro producciones finalistas de la selección nacional.

La elección marca el inicio de su recorrido hacia Hollywood, aunque todavía debe superar distintas instancias para conseguir una nominación. El próximo paso es ingresar en la lista de 15 películas preseleccionadas, conocida como shortlist. Luego se definirán las cinco candidatas que competirán oficialmente por la estatuilla.

La virgen de la tosquera
La virgen de la tosquera Foto: Instagram

La producción también fue elegida para representar a la Argentina en los Premios Goya 2027, en la categoría Mejor Película Iberoamericana, otro reconocimiento que amplía su recorrido internacional.

Antes de estas selecciones, la película ya había participado en festivales internacionales como Sundance y Sitges. Entre sus reconocimientos se destacan el Gran Premio del Jurado y otros galardones obtenidos en el Buenos Aires Festival Internacional de Cine Independiente (BAFICI), además del premio a Mejor Fotografía en el Festival de Sitges. También recibió una mención en el Festival de Leeds.

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