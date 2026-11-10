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En 1983 compraron 24 Plymouth para filmar “Christine”: 43 años después, uno conserva piezas originales y se salvó de ser aplastado

La película de terror dirigida por John Carpenter convirtió a un vehículo de 1958 en un ícono del cine. Tras sobrevivir a las exigentes escenas de riesgo, el ejemplar restaurado forma parte de la colección del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La película de terror dirigida por John Carpenter convirtió a un vehículo de 1958 en un ícono del cine. Tras sobrevivir a las exigentes escenas de riesgo, el ejemplar restaurado forma parte de la colección del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles.
En 1983 compraron 24 Plymouth para filmar “Christine”: 43 años después, uno conserva piezas originales y se salvó de ser aplastado. Foto: petersen.org
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En 1983, el director John Carpenter convirtió un Plymouth Fury de 1958 en uno de los autos más aterradores de la historia del cine. Para filmar “Christine”, la producción consiguió 24 vehículos, muchos de los cuales terminaron destruidos. Sin embargo, uno de los ejemplares utilizados en las escenas de riesgo estuvo a punto de ser aplastado y logró salvarse. Más de cuatro décadas después, conserva piezas procedentes de otros autos originales de la película y forma parte de una reconocida colección automovilística.

“Christine”: la película de 1983 que convirtió un Plymouth Fury en una leyenda del terror

Estrenada en diciembre de 1983 y basada en la novela homónima de Stephen King, “Christine” cuenta la historia de Arnie Cunningham, un adolescente que compra un automóvil deteriorado y comienza a desarrollar una relación obsesiva con él. Lo que inicialmente parece un proyecto de restauración se transforma en una pesadilla cuando el vehículo demuestra tener voluntad propia.

La película de terror dirigida por John Carpenter convirtió a un vehículo de 1958 en un ícono del cine. Tras sobrevivir a las exigentes escenas de riesgo, el ejemplar restaurado forma parte de la colección del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles.
“Christine” cuenta la historia de un adolescente que compra un auto y comienza a desarrollar una relación obsesiva con él. Foto: petersen.org

El protagonista mecánico era un Plymouth Fury de 1958, un automóvil estadounidense caracterizado por sus grandes aletas traseras, abundantes detalles cromados y una carrocería imponente. Su combinación de rojo intenso y blanco lo convirtió en una inolvidable imagen para los espectadores, aunque escondía una histórica curiosidad.

En realidad, Plymouth no comercializaba el Fury de 1958 con esos colores. Según el Petersen Automotive Museum, el modelo original se ofrecía únicamente en tono beige, con molduras de aluminio anodizado dorado. La apariencia de “Christine” fue una elección vinculada con la ficción, que terminó convirtiéndose en su principal seña de identidad.

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Durante el rodaje de la icónica serie se utilizaron más de 300 vehículos, pero apenas 19 habrían sobrevivido. Uno de ellos conserva su pintura original, una bocina musical funcional y apenas 2.900 kilómetros recorridos.

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Por qué utilizaron 24 autos para filmar “Christine” y cuántos terminaron destruidos

Conseguir los vehículos necesarios representó uno de los mayores desafíos de la producción. El Plymouth Fury de 1958 era relativamente escaso: se habían fabricado apenas 5.303 unidades. Por ese motivo, el equipo recurrió también a otros modelos de la marca, como el Belvedere y el Savoy, modificados para reproducir la apariencia del automóvil protagonista.

La película de terror dirigida por John Carpenter convirtió a un vehículo de 1958 en un ícono del cine. Tras sobrevivir a las exigentes escenas de riesgo, el ejemplar restaurado forma parte de la colección del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles.
La apariencia de “Christine” fue una elección vinculada con la ficción que terminó en su principal seña de identidad. Foto: petersen.org

En total, se adquirieron 24 vehículos en diferentes condiciones, que permitieron preparar aproximadamente 17 versiones de “Christine”. Algunos estaban destinados a primeros planos, mientras que otros fueron utilizados en choques, persecuciones y secuencias donde el automóvil sufría daños considerables.

Las exigencias del rodaje provocaron que numerosos ejemplares terminaran destrozados o fueran aprovechados como donantes de piezas. Una vez finalizada la película, buena parte de los restos acabó en desguaces. Sin embargo, algunos vehículos consiguieron escapar de ese destino y se transformaron en piezas especialmente buscadas por coleccionistas.

El secreto de “Christine”: cómo lograron que el Plymouth Fury se reparara solo

Una de las escenas más recordadas muestra al automóvil recuperando milagrosamente su carrocería después de haber sido destruido. Aunque actualmente podría resolverse mediante efectos digitales, en 1983 el equipo debió recurrir a un ingenioso procedimiento mecánico para conseguir que “Christine” pareciera reconstruirse ante los espectadores.

El responsable de los efectos especiales, Roy Arbogast, desarrolló un sistema que utilizaba componentes hidráulicos instalados dentro de un vehículo preparado especialmente. El mecanismo tiraba de diferentes partes de la carrocería hacia el interior, provocando que el automóvil se deformara progresivamente.

La verdadera magia apareció durante el montaje: las imágenes de la destrucción fueron reproducidas en sentido inverso. De esa manera, el público observaba cómo los paneles regresaban a su posición original. El resultado se convirtió en una de las secuencias más emblemáticas de la película y demostró hasta dónde podían llegar los efectos prácticos.

El Plymouth Fury original de “Christine” que sobrevivió y conserva piezas de otros autos

Entre los vehículos que participaron en la filmación se encontraba uno identificado como “Muscle Two”, utilizado para escenas de riesgo. Según el Petersen Automotive Museum de Los Ángeles, era uno de los dos automóviles de acrobacias que se encontraban en condiciones de funcionamiento durante el rodaje.

La película de terror dirigida por John Carpenter convirtió a un vehículo de 1958 en un ícono del cine. Tras sobrevivir a las exigentes escenas de riesgo, el ejemplar restaurado forma parte de la colección del Petersen Automotive Museum de Los Ángeles.
Actualmente, este Plymouth Fury de 1958 integra la colección del Petersen Automotive Museum. Foto: petersen.org

Su destino parecía decidido: debía terminar aplastado después del estreno. Sin embargo, el vehículo fue rescatado y posteriormente restaurado. Su propietario, Martin Sanchez, aprovechó componentes procedentes de otros ejemplares de “Christine” para devolverle su apariencia original, preservando una parte singular de la historia cinematográfica.

Actualmente, este Plymouth Fury de 1958 integra la colección del Petersen Automotive Museum, donde se conserva como testimonio de una producción que sacrificó numerosos automóviles para crear un inolvidable personaje. Lo que alguna vez estuvo destinado a convertirse en chatarra terminó siendo una reliquia del cine de terror, con piezas auténticas de otros vehículos que compartieron la pantalla.

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Cristian Daniel Avila
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