Qué ver en HBO Max: tiene solo 2 temporadas, impulsó a Game of Thrones y fue un hito para las series históricas

Se trata de una serie histórica y de culto filmada en Roma. Foto: HBO Max

Las series de historia forman parte de las más populares en los catálogos de las principales plataformas de streaming como HBO Max o Prime Video. Incluso, muchas veces, los usuarios aprovechan para ver producciones que, en algún momento, no tuvieron oportunidad de ver. Tal es el caso de Roma con tan solo 2 temporadas de 22 episodios.

Creada por John Milius, William J. MacDonald y Bruno Heller la serie estrenó en 2005 y sirvió de inspiración para Game of Thrones, otro gran éxito de HBO. Se trata de Roma, protagonizada por Tobias Menzies (The Crown) y James Purefoy (Sex Education).

De qué trata “Roma”, la ambiciosa superproducción de HBO que redefinió el género histórico

A nivel general, las dos temporadas siguen los gobiernos que mantuvieron Julio César y Octavio Augusto. La primera entrega trascurre medio siglo después de la creación de Roma clásica. Julio César comienza a tener un fuerte enfrentamiento con Pompeyo el Grande y políticos del Senado.

En medio de la pelea, dos guerreros, Lucio Voreno y Tito Pullo, que son personajes ficticios basados en legendarios figuras bélicas de aquella época, intercederán y serán actores fundamentales en el conflicto.

El antecedente directo de “Juego de Tronos”: cómo “Roma” abrió el camino para el Trono de Hierro

Roma es una historia sobre poder, ambición y control, algo que más tarde apareció directamente en la serie que produjo HBO y que crearon David Benioff y D. B. Weiss. Sin embargo, es lícito decir también que en verdad podría haber sido la serie Roma la que tomó elementos de la trama narrativa de Juego de Tronos (Game of Thrones), ya que la producción es una adaptación de la serie de novelas de George R. R. Martin, publicadas a partir de 1996.

Pero lo que sí pudo haber aprendido Game of Thrones sobre Roma es sobre la inmensa producción que estuvo detrás. De hecho, Bruno Heller, su creador de Roma, indicó en una entrevista que su serie había sido la primera de HBO que se filmó en el exterior con costos logísticos altísimos. Gran parte de las escenas de la serie se rodaron en los estudios Cinecittà de la ciudad de Roma.

La serie se estrenó en 2005 y fue filmada en los estudios Cinecittà. Foto: HBO

Tito Pullo y Lucio Voreno: la historia contada a través de dos legionarios

Lucio Voreno y Tito Pullo funcionan como hilo conductor de toda la serie HBO Max. Son dos soldados del ejército romano que terminan siendo claves en los acontecimientos que va relatando la serie. Mientras Voreno es una persona mucho más disciplinada y seria, Pullo destaca por su rebeldía y por su impulsividad.

En efecto sus nombres son ficticios, pero están basados en otras dos figuras que mencionó en reiteradas ocasiones Julio César en “Las Guerras de las Galias”.

Los colosales decorados de Cinecittà y el costo de una de las producciones más caras de la TV

Los estudios Cinecittà fueron escenario de la serie, pero tratar de emular a la antigua República e Imperio Romano, la producción se ocupó de armar fastuosos decorados para recrear las villas donde vivían las familias, las calles empedradas, las viviendas de los esclavos y diversos puntos de la ciudad.

Por otra parte, los creadores quisieron que Roma se viera más alborotada y desordenada que las producciones más famosas sobre la antigua metrópolis.

Roma fue cancelada tras dos temporadas. Foto: HBO

Cancelada tras 2 temporadas: por qué se convirtió en un clásico de culto pese a su presupuesto

Pese a su gran éxito a nivel de audiencia, los elevados costos de producción hicieron que la cadena HBO anunciara su cancelación tras dos temporadas. Solo la primera temporada demandó un total de 100 millones de dólares, cuyos 13 millones pertenecían a los decorados. No obstante, el hecho de que HBO la cancelara no impidió que años más tarde se convirtiera en una serie de culto dentro de la plataforma.