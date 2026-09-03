comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Qué ver en HBO Max: tiene solo 2 temporadas, impulsó a Game of Thrones y fue un hito para las series históricas

Se trata de una serie de culto que se estrenó en 2005 y transcurre medio siglo después de la creación de Roma. Está protagonizada por Tobias Menzies y James Purefoy.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Se trata de una serie histórica y de culto filmada en Roma.
Se trata de una serie histórica y de culto filmada en Roma. Foto: HBO Max
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Las series de historia forman parte de las más populares en los catálogos de las principales plataformas de streaming como HBO Max o Prime Video. Incluso, muchas veces, los usuarios aprovechan para ver producciones que, en algún momento, no tuvieron oportunidad de ver. Tal es el caso de Roma con tan solo 2 temporadas de 22 episodios.

Creada por John Milius, William J. MacDonald y Bruno Heller la serie estrenó en 2005 y sirvió de inspiración para Game of Thrones, otro gran éxito de HBO. Se trata de Roma, protagonizada por Tobias Menzies (The Crown) y James Purefoy (Sex Education).

De qué trata “Roma”, la ambiciosa superproducción de HBO que redefinió el género histórico

A nivel general, las dos temporadas siguen los gobiernos que mantuvieron Julio César y Octavio Augusto. La primera entrega trascurre medio siglo después de la creación de Roma clásica. Julio César comienza a tener un fuerte enfrentamiento con Pompeyo el Grande y políticos del Senado.

En medio de la pelea, dos guerreros, Lucio Voreno y Tito Pullo, que son personajes ficticios basados en legendarios figuras bélicas de aquella época, intercederán y serán actores fundamentales en el conflicto.

Contenido Recomendado

Tiene solo 4 capítulos, muestra a Messi como nunca antes y es una miniserie documental ideal para ver en Prime Video

Tiene solo 4 capítulos, muestra a Messi como nunca antes y es una miniserie documental ideal para ver en Prime Video

Tiene solo 8 capítulos, recuerda a Dawson’s Creek y es una de las miniseries más adictivas para maratonear en Prime Video

Tiene solo 8 capítulos, recuerda a Dawson’s Creek y es una de las miniseries más adictivas para maratonear en Prime Video

El antecedente directo de “Juego de Tronos”: cómo “Roma” abrió el camino para el Trono de Hierro

Roma es una historia sobre poder, ambición y control, algo que más tarde apareció directamente en la serie que produjo HBO y que crearon David Benioff y D. B. Weiss. Sin embargo, es lícito decir también que en verdad podría haber sido la serie Roma la que tomó elementos de la trama narrativa de Juego de Tronos (Game of Thrones), ya que la producción es una adaptación de la serie de novelas de George R. R. Martin, publicadas a partir de 1996.

Pero lo que sí pudo haber aprendido Game of Thrones sobre Roma es sobre la inmensa producción que estuvo detrás. De hecho, Bruno Heller, su creador de Roma, indicó en una entrevista que su serie había sido la primera de HBO que se filmó en el exterior con costos logísticos altísimos. Gran parte de las escenas de la serie se rodaron en los estudios Cinecittà de la ciudad de Roma.

Serie de HBO
La serie se estrenó en 2005 y fue filmada en los estudios Cinecittà. Foto: HBO

Tito Pullo y Lucio Voreno: la historia contada a través de dos legionarios

Lucio Voreno y Tito Pullo funcionan como hilo conductor de toda la serie HBO Max. Son dos soldados del ejército romano que terminan siendo claves en los acontecimientos que va relatando la serie. Mientras Voreno es una persona mucho más disciplinada y seria, Pullo destaca por su rebeldía y por su impulsividad.

En efecto sus nombres son ficticios, pero están basados en otras dos figuras que mencionó en reiteradas ocasiones Julio César en “Las Guerras de las Galias”.

Los colosales decorados de Cinecittà y el costo de una de las producciones más caras de la TV

Los estudios Cinecittà fueron escenario de la serie, pero tratar de emular a la antigua República e Imperio Romano, la producción se ocupó de armar fastuosos decorados para recrear las villas donde vivían las familias, las calles empedradas, las viviendas de los esclavos y diversos puntos de la ciudad.

Por otra parte, los creadores quisieron que Roma se viera más alborotada y desordenada que las producciones más famosas sobre la antigua metrópolis.

Serie de HBO
Roma fue cancelada tras dos temporadas. Foto: HBO

Cancelada tras 2 temporadas: por qué se convirtió en un clásico de culto pese a su presupuesto

Pese a su gran éxito a nivel de audiencia, los elevados costos de producción hicieron que la cadena HBO anunciara su cancelación tras dos temporadas. Solo la primera temporada demandó un total de 100 millones de dólares, cuyos 13 millones pertenecían a los decorados. No obstante, el hecho de que HBO la cancelara no impidió que años más tarde se convirtiera en una serie de culto dentro de la plataforma.

SeriesHBO
Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

Notas Más leídas

  1. La confesión de José Larralde sobre su salud que sacudió al mundo del folklore:“Estoy peor que antes”

    La confesión de José Larralde sobre su salud que sacudió al mundo del folklore: “Estoy peor que antes”

  2. Murió a los 33 años Carla Jeffery, reconocida estrella de Disney por sus papeles en “iCarly” y “Zombies”

    Murió a los 33 años Carla Jeffery, reconocida estrella de Disney por sus papeles en “iCarly” y “Zombies”

  3. Así es el presente de Clara, la hija de 32 años de Ricardo Darín:entre la moda, la fotografía y la cerámica artesanal

    Así es el presente de Clara, la hija de 32 años de Ricardo Darín: entre la moda, la fotografía y la cerámica artesanal

  4. Tini Stoessel habló en medio del conflicto con su papá y dejó un contundente mensaje:“Estoy más firme que nunca”

    Tini Stoessel habló en medio del conflicto con su papá y dejó un contundente mensaje: “Estoy más firme que nunca”

  5. Así es la casa sustentable de Jerónimo, el hijo de Julián Weich:dos plantas, muebles reciclados y baño seco

    Así es la casa sustentable de Jerónimo, el hijo de Julián Weich: dos plantas, muebles reciclados y baño seco
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

En medio de un fuerte hermetismo, Javier Milei llegó a Casa Rosada para grabar el mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

En medio de un fuerte hermetismo, Javier Milei llegó a Casa Rosada para grabar el mensaje que dará en cadena nacional por Malvinas

A qué hora habla Javier Milei por cadena nacional hoy jueves 3 de septiembre

En la antesala de la cadena nacional por Malvinas, Milei se reunió con José Kast, presidente de Chile

Senado:el oficialismo y la oposición dialoguista dieron dictamen a la nueva Ley de Biocombustibles

Economía

Empleadas domésticas:el trámite obligatorio que exige ARCA para cobrar durante la licencia por maternidad

Empleadas domésticas: el trámite obligatorio que exige ARCA para cobrar durante la licencia por maternidad

Subsidios a la luz y el gas en septiembre 2026:cómo inscribirse y quiénes mantienen el beneficio

Reconocido supermercado busca empleados para su nueva sucursal en Buenos Aires:qué puestos ofrece y cuáles son los requisitos

“No puedo hacer magia”:Luis Caputo defendió el rumbo económico y admitió que en dos años todavía habrá gente que no llegue a fin de mes

Internacionales

Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años:quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

Ofrecen viviendas subsidiadas para mayores de 55 años: quiénes pueden acceder hoy a uno de los 83 apartamentos en el Bronx

¿Cómo fue el megaoperativo en Florida donde rescataron a 163 menores víctimas de trata?

Tiroteo entre agentes secretos y militares ucranianos en Kiev:hubo tres heridos, varios detenidos y desató la furia de Zelenski

El presidente de China pidió que todos los países deben contar con “igualdad de derechos, de oportunidades y de normas”