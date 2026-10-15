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En 1974, Stephen King publicó una de sus obras maestras: 52 años después, Prime Video estrena una serie que revive una de las historias más terroríficas del escritor

La serie está dirigida por Mike Flanagan, quien ya estuvo a cargo de otra producción de terror como La Maldición de Hill House. Cómo es la nueva versión y qué cambia respecto de la película de Brian de Palma, estrenada en 1976.

Rocío Sirimarco
Por Rocío Sirimarco
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Prime Video estrena una nueva serie de Carrie, el clásico de Stephen King.
Prime Video estrena una nueva serie de Carrie, el clásico de Stephen King. Foto: IMDb
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Stephen King es el escritor vivo con mayor cantidad de obras adaptadas tanto en cine como en televisión. En la historia ha sido superado por el británico William Shakespeare. Este dato no hace más que enaltecer la figura del autor nacido en la ciudad de Maine, al norte de Estados Unidos, en 1947.

King es el indiscutido “rey del terror y del suspenso sobrenatural” con novelas que van desde Carrie, El Resplandor, Misery, It, Cementerio de animales, entre otras.

Todos los anteriores libros poseen sus respectivas adaptaciones en pantalla grande y, en las próximas semanas, Prime Video incluso estrenó una serie sobre una de ellas. Se trata de Carrie, una gran obra maestra de King, publicada en el año 1974.

52 años después, Carrie vuelve en formato serie en Prime Video

En la historia del escritor estadounidense, Carrie es de suma importancia, pues es la primera novela que salió a la venta -aunque no la primera escribió- y generó un absoluto revuelo en la sociedad de la década del 70. Es que su historia gira en torno a una adolescente llamada Carrieta White que es maltratada por su madre, una mujer rígida, violenta y fanática religiosa.

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Carrie, la nueva serie basada en la novela de Stephen King
Carrie, el clásico de Stephen King, vuelve a ser adaptada.
Sissy Spacek, protagonista de la versión fílmica de "Carrie", el clásico de Stephen King. Foto: IMDb

Debido a esta última cuestión, por el tratamiento de la adolescencia y por el propio lenguaje, numerosas escuelas e instituciones de Estados Unidos decidieron censurar y prohibir el libro en sus aulas en aquellos años.

Sin embargo, dos años después, en 1976, el director Brian De Palma que venía de presentar dos películas (que luego se convirtieron en joyas de culto) como lo fueron Hola, Mama -con Robert De Niro- y Sisters, se animó a llevar al cine la historia de Stephen King a la que todos parecían tener cierto rechazo.

De esta manera, armó un elenco con estrellas en ascenso de aquel Hollywood de los 70: Sissy Spacek, en el rol de Carrie, y John Travolta, como uno de los compañeros de escuela de la joven.

La premisa de la adaptación de De Palma fue fiel a la obra maestra de King. Carrie, que es sometida por su madre en su propia casa, vive un vergonzoso episodio en las duchas del gimnasio del colegio vinculado a su menstruación y sus compañeras lo utilizan para jugarle una broma pesada en la fiesta de graduación. Aquel filme tenía una duración de 97 minutos y, por obvias razones, tuvo que centrarse más en narrar los hechos que en profundizar en la psiquis de los personajes.

Carrie, el clásico de Stephen King, vuelve a ser adaptada.
La película se estrenó en 1976, dos años después de la publicación de la novela de Stephen King. Foto: IMDb

En este sentido, el proyecto de Prime Video liderado por Mike Flanagan, creador de La Maldición de Hill House, busca indagar más detalladamente en la protagonista, en su madre y en algunos de sus más allegados para tratar de comprender cómo es el mundo en el que habita la adolescente.

Cuántos episodios tiene, quién la dirige y por dónde ver la nueva producción

La serie de Carrie cuenta con una temporada de siete episodios de 50 minutos. Se estrenó el pasado miércoles 7 de octubre en dicha plataforma de streaming. No está confirmada una segunda entrega, pero pensando en The Haunting que tuvo un total de dos temporadas, no sería raro que Carrie corra con la misma suerte.

La producción estadounidense cuenta con las actuaciones de Summer H. Howell como protagonista; Samantha Sloyan, que interpreta a la madre de Carrie; Siena Agudong; Amber Midthunder; Joel Oulette; y Alison Thornton.

Final explicado de Carrie: en qué se diferencian la serie de Mike Flanagan, la novela y la película

La historia terrorífica posee grandes diferencias en sus versiones de cine y televisión. La principal tiene que ver con el tiempo en el que trascurre. Es que la adaptación de Flanagan está ambientada en la actualidad y la crueldad de las redes sociales será un elemento clave en la serie y con el cual los personajes van a interactuar en casi todos los episodios.

Carrie, el clásico de Stephen King, vuelve a ser adaptada.
Carrie, el clásico de Stephen King, vuelve a ser adaptada. Foto: IMDb

En cambio, en la película de De Palma el factor religioso y las restricciones propias de la época -como en la novela de Stephen King- tenían un valor preeminente.

Por otro lado, el final del baile de graduación que termina siendo trágico para Carrie en la cinta, fue resignificado en la serie de Flanagan. El director aportó serias modificaciones en esta escena para que una de las amigas de la joven tenga una macabra participación en el hecho, que sin dudas ha atrapado a los lectores fanáticos de Stephen King.

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Rocío Sirimarco
Rocío Sirimarco

Redactora

Periodista especializada en temas de Sociedad. Trabajó en medios como Radio Mitre, El Observador y El Destape. Leer bio

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