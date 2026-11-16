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Confirmaron a Robert Pattinson como el nuevo James Bond: será el séptimo agente 007 y reemplazará a Daniel Craig

El actor británico, reconocido por sus papeles en Crepúsculo y Batman, encabezará una nueva etapa de la histórica franquicia de espionaje, bajo la dirección de Denis Villeneuve. La próxima película será la primera desarrollada con Amazon MGM al frente del control creativo.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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Confirmaron a Robert Pattinson como el nuevo James Bond.
Confirmaron a Robert Pattinson como el nuevo James Bond. Foto: X / @007.
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Robert Pattinson fue elegido como el nuevo James Bond, según informaron este lunes medios internacionales como Associated Press y TheWrap. El actor británico, de 40 años, se convertirá en el séptimo intérprete oficial del agente 007 y tomará el lugar de Daniel Craig, quien se despidió del personaje en 2021. Su incorporación marcará el comienzo de una nueva etapa para una de las franquicias más importantes de la historia del cine.

La elección llega después de varios meses de rumores, audiciones y especulaciones sobre quién sería el encargado de ponerse el emblemático traje del espía creado por Ian Fleming. Pattinson había aparecido entre los principales candidatos junto con otros actores británicos, pero su experiencia en grandes producciones cinematográficas terminó por posicionarlo como uno de los favoritos.

La próxima entrega, conocida provisionalmente como Bond 26, será dirigida por Denis Villeneuve, responsable de películas como Dune, La llegada y Blade Runner 2049. El proyecto también representará un cambio histórico en la producción de la saga, ahora bajo el control creativo de Amazon MGM Studios.

Robert Pattinson será James Bond: cómo fue elegido el reemplazante de Daniel Craig

La búsqueda del nuevo protagonista comenzó después de la despedida de Daniel Craig en Sin tiempo para morir (No Time to Die), estrenada en 2021. Desde entonces, numerosos nombres circularon como posibles sucesores del agente secreto británico.

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Robert Pattinson reveló que tuvo un orgasmo real durante el rodaje de la película “Little Ashes”

Robert Pattinson. Foto: Wikipedia.

Entre los candidatos mencionados durante el proceso estuvieron Callum Turner, Jack Lowden, Josh O’Connor y Nicholas Hoult. Sin embargo, Pattinson ganó protagonismo en las últimas semanas, especialmente después de que trascendiera su participación en las pruebas de cámara para interpretar al personaje.

El 13 de noviembre, el diario británico The Guardian informó que el actor había recibido condiciones contractuales presuntamente más favorables que otros aspirantes, una señal de que el estudio estaba especialmente interesado en incorporarlo.

Con una trayectoria que incluye películas independientes y grandes producciones de Hollywood, Pattinson reúne experiencia en diferentes géneros cinematográficos. Su interpretación de Bruce Wayne en The Batman (2022) también demostró su capacidad para encabezar una franquicia de acción.

Robert Pattinson, actor, Reuters
Robert Pattinson. Foto: Reuters.

De Crepúsculo y Batman a James Bond: la carrera de Robert Pattinson

Nacido el 13 de mayo de 1986 en Londres, Robert Pattinson alcanzó reconocimiento internacional gracias a su participación en Harry Potter y el cáliz de fuego (2005), donde interpretó a Cedric Diggory.

Tres años después, su carrera dio un salto con Crepúsculo (2008), película en la que encarnó al vampiro Edward Cullen. El éxito de la saga lo convirtió en una de las figuras más populares de su generación.

Sin embargo, lejos de limitarse a las grandes producciones comerciales, el actor desarrolló una carrera marcada por proyectos independientes y personajes complejos. Entre sus trabajos más destacados aparecen Good Time (2017), El faro (2019) y Tenet (2020).

En 2022 asumió uno de los mayores desafíos de su trayectoria al convertirse en Batman, un personaje que anteriormente habían interpretado figuras como Michael Keaton, Christian Bale y Ben Affleck.

Ahora, su llegada al universo de James Bond supone otro paso importante: interpretar a uno de los personajes más reconocidos del cine internacional, cuya historia en la pantalla grande comenzó hace más de seis décadas.

007 Spectre
La historia de James Bond (agente 007) comenzó en la literatura y evolucionó hasta convertirse en una de las franquicias cinematográficas más longevas y exitosas de la historia.

James Bond 26: qué se sabe de la nueva película dirigida por Denis Villeneuve

La próxima película del agente 007 será la número 26 de la saga oficial, iniciada en 1962 con El satánico Dr. No (Dr. No), protagonizada por Sean Connery.

Uno de los aspectos más destacados de esta nueva producción será la participación del director canadiense Denis Villeneuve, reconocido por su estilo visual y su trabajo en grandes historias de ciencia ficción.

El guion estará a cargo de Steven Knight, creador de la serie Peaky Blinders, mientras que Amy Pascal y David Heyman serán los productores.

Además, será la primera entrega desarrollada bajo el nuevo esquema de control creativo de Amazon MGM Studios, después del acuerdo alcanzado en 2025 con los históricos responsables de la franquicia, Barbara Broccoli y Michael G. Wilson.

Por el momento, la película no tiene un título definitivo ni una fecha oficial de estreno. Tampoco se difundieron detalles concretos sobre la historia que protagonizará Pattinson o los personajes que lo acompañarán.

Los siete actores que interpretaron a James Bond en el cine

Con la incorporación de Robert Pattinson, la franquicia sumará un nuevo nombre a la lista de intérpretes oficiales del agente secreto británico.

A lo largo de más de seis décadas, seis actores encabezaron las 25 películas de la saga producida originalmente por Eon Productions:

  • Sean Connery: debutó como James Bond en 1962 y protagonizó seis películas de la saga oficial.
  • George Lazenby: interpretó al espía en Al servicio secreto de Su Majestad (1969).
  • Roger Moore: encabezó siete películas entre 1973 y 1985.
  • Timothy Dalton: protagonizó dos entregas, estrenadas en 1987 y 1989.
  • Pierce Brosnan: interpretó al agente 007 en cuatro películas entre 1995 y 2002.
  • Daniel Craig: protagonizó cinco producciones entre 2006 y 2021.

Robert Pattinson será el séptimo actor en asumir oficialmente el papel dentro de esta continuidad cinematográfica, en una etapa que buscará renovar la identidad del personaje para una nueva generación de espectadores.

Robert Pattinson007Película
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora SEO

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM). Especializada en historias de vida, curiosidades, realeza europea y acontecimientos históricos. Leer bio

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