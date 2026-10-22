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Soledad Pastorutti cumple 30 años en la música y lo celebra con un gran festival en CABA: “La idea es traer un pedacito de cada región argentina y plantarla acá”

El “Huracán de Arequito” lanzó un nuevo disco para celebrar sus 30 años de carrera y habló sobre su próximo festival, República Folklore, que se llevará a cabo los días 21 y 22 de noviembre.

Romina Muscari
Por Romina Muscari
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Soledad Pastorutti
Soledad Pastorutti celebra 30 años de carrera musical. Foto: -
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Tras cumplirse tres décadas del inicio de una prestigiosa carrera, Soledad Pastorutti presentó su nuevo álbum “Vale la pena”, que se compone de diez nuevas canciones, y se prepara para presentarlo en el Festival República Folklore. “Festejo 30 años en la música”, resaltó la artista tras revelar que estará presente en las dos fechas del evento.

La Sole o el “Huracán de Arequito”, como se la ha bautizado popularmente, festeja 30 años de trayectoria musical desde su debut en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín de 1996, aunque se subía a los escenarios desde sus 8 años.

Soledad Pastorutti
Soledad Pastorutti lanzó un nuevo álbum y habló de su próxima presentación en CABA. Foto: -

En ese sentido, lanzó una canción llamada “Argentina”, en la que esboza algunas frases del preámbulo de la Constitución Nacional Argentina, se refiere al “no llegar a fin de mes” y remarca el espíritu de fortaleza de los argentinos. Por último, resalta la hospitalidad con la que recibimos a personas de otros países.

Qué dijo La Sole sobre República Folklore

“Son dos shows distintos porque festejo 30 años en la música”, explicó La Sole en conferencia de prensa, ya que estará presente en ambas fechas del festival. “El Chaqueño Palavecino, Los Nocheros, Los Tekis, Abel Pintos, Lázaro Caballero, Teresa Parodi, Peteco Carabajal, Los Manseros Santiagueños, Natalia Pastorutti,

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“Es una grilla larguísima. Hay tres escenarios gigantes, hay una peña gigante, hay una pulpería, artesanos de toda la Argentina”, anticipó lo que será República Folklore, que contará con:

  • El Chaqueño Palavecino
  • Los Nocheros
  • Los Tekis
  • Abel Pintos
  • Lázaro Caballero
  • Teresa Parodi
  • Peteco Carabajal
  • Los Manseros Santiagueños
  • Natalia Pastorutti

“La idea es traer un pedacito de cada región argentina y plantarla acá y despertar esa nostalgia de quienes se han venido de las provincias a poblar la capital, que son muchos, son como la mitad y no se si más de la mitad de la población y que se sientan orgullosos de donde vienen”, sumó durante su discurso.

La portada oficial del festival República Folklore. Foto: CZ Comunicación

El nuevo disco de La Sole: 10 canciones y mucha historia

Soledad Pastorutti publicó “Vale la pena”, un disco de 10 canciones que, según ella, representan su versión más auténtica. “Refleja quién soy, lo que creo y todo lo que me trajo hasta acá”, reflexiona.

Nuevo disco de Soledad Pastorutti
La portada del nuevo disco de Soledad Pastorutti. Foto: @sole_pastorutti en Instagram

En sus redes sociales, la artista se refirió al lanzamiento de su nuevo disco: “En este momento tan especial, celebrando 30 años de camino, quiero abrazar lo vivido, valorar el presente y seguir mirando hacia adelante. Cada canción tiene un pedacito de mi historia, y sueño con que ustedes también encuentren algo de la suya…“. Las canciones que lo componen son:

1- Vale la pena.

2- Problema Mío.

3- Dos Sonrisas.

4- Mi Refugio.

5- Borracha.

Nuevo disco de Soledad Pastorutti
Las canciones del nuevo disco de Soledad Pastorutti. Foto: @sole_pastorutti en Instagram

6- Perfectos Tiempos.

7- Amigas.

8- Que gran día.

9- Argentina.

10- Veredas.

El tema más patriota del álbum de La Sole

“Para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino”, comienza a decir La Sole en su noveno tema del disco: Argentina, en referencia al preámbulo de la Constitución Nacional.

“Somos un pueblo unido con mil problemas, una celeste y blanca con corazón, diversidad de almas lleno de ideas, creatividad pa’ esquivar las penas, los corralitos y la inflación”, canta en relación a la historia argentina.

Soledad Pastorutti en su videoclip "Argentina"
Soledad Pastorutti en su videoclip "Argentina" Foto: VEVO

“Mezcla linda de indígenas e inmigrantes, pueblo que marcha unido en cada ciudad. Chamuyeros, garantes, insoportables, competitivos y delirantes, genios del futbol y la amistad”, continúa.

Finalmente, el estribillo dice: “Y aquí me ves, reinventándome, en mi país que siempre amaré. Dejá de hablar un poquito, vení un ratito y ya vas a ver que aquí estaré esperándote. Siempre serán bienvenidos los que han nacido pa’ hacer el bien”.

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Romina Muscari
Romina Muscari

Redactora de política y economía

Periodista. Estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social en la UNLAM. Leer bio

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