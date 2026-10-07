El famoso poncho que utilizó La Sole en la despedida de Messi: la historia detrás de la prenda

Poncho argentino Foto: Canva

El icónico poncho con el Sol de Mayo en el pecho y los colores de la bandera argentina que utilizó La Sole para cantar en la despedida de Lionel Messi de la Selección dio que hablar por su origen. La prenda fue confeccionada por una humilde familia de tejedores de Belén, Catamarca, que ya transita su cuarta generación dedicada al oficio. La misma marca también estuvo detrás del poncho que, en su momento, también utilizó Lisandro Licha Martínez.

Se trata de Rua Chaky, la familia encargada de fabricar este tradicional poncho argentino, que comercializa sus productos a través de sus redes sociales, Instagram y Facebook. Desde hace años, sus integrantes se dedican a la producción y exportación de prendas y productos confeccionados con lana de vicuña, consolidando un emprendimiento familiar que mantiene viva una tradición de varias generaciones.

Poncho Argentino de Rua Chaky Foto: Rua Chaky Artesanías en Instagram

Cuál fue el trueque entre La Sole y el jugador Agustín Giay

Luego de que Soledad Pastorutti interpretara la canción “Brindis” en un pequeño homenaje al astro argentino, la artista protagonizó un divertido intercambio con Agustín Giay, una de las caras nuevas en esta fecha FIFA, en pleno campo de juego.

En instantes en que la “Pulga” les hablaba a los presentes en el círculo central, el lateral derecho con presente en Palmeiras aprovechó la cercanía para plantearle una insólita negociación a la santafesina: permutar el abrigo oficial de la Selección por el tradicional poncho que ella lucía sobre sus hombros.

El canje entre La Sole y Agustín GIay Video: @sariskleit en X

La oriunda de Arequito aceptó el trueque en el acto. La escena se completó con la artista colocándose el camperón deportivo del seleccionado nacional y el exfutbolista de San Lorenzo exhibiendo la prenda campestre.

Lisandro Martínez también utilizó el famoso poncho

El futbolista del Manchester United, Lisandro Martínez, se mostró tiempo atrás con el poncho argentino puesto y girando en un video que rápidamente se viralizó en redes.

Lisandro Martínez luciendo el poncho argentino

El defensor, identificado desde hace años con los colores de la Selección Argentina, lució la tradicional prenda mientras disfrutaba de un momento distendido y volvió a mostrar su vínculo con la cultura y las costumbres de su país.