El gesto de Agustín Giay que emocionó al folklore: le pidió el poncho a La Sole en la despedida de Messi y tomó una decisión especial

El defensor lateral derecho de la Selección Argentina intercambió su campera por el poncho de la artista. Foto: Capturas de pantalla

Agustín Giay protagonizó una de las escenas más simpáticas de la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Después de que Soledad Pastorutti cantara Brindis en el Monumental, el futbolista se acercó a la artista y le hizo un particular pedido: quería quedarse con el poncho que llevaba puesto. Horas más tarde, se supo el destino de la prenda que conmovió a todos.

El defensor, actualmente en Palmeiras, le propuso a La Sole un intercambio: él le entregaba su camperón de la Selección Argentina y, a cambio, se llevaba el tradicional poncho celeste y blanco que la cantante había elegido para una noche tan especial. La artista aceptó y ambos concretaron el inesperado trueque en pleno campo de juego.

La escena ocurrió mientras Lionel Messi hablaba ante los hinchas que habían colmado el estadio de River para despedirlo. Giay se quedó con una enorme sonrisa mientras sostenía la prenda y La Sole, por su parte, se puso el abrigo oficial de la Albiceleste.

El momento rápidamente se viralizó en redes sociales y despertó curiosidad sobre qué haría el futbolista con una prenda que ya tenía una historia particular. Y la respuesta llegó horas después cuando Giay mostró en sus redes sociales el destino que decidió darle al poncho.

El canje entre La Sole y Agustín GIay

El gesto de Agustín Giay con su mamá

Después de quedarse con el poncho, Agustín Giay decidió regalárselo a su mamá. El futbolista realizó un posteo en sus redes sociales oficiales donde documentó la despedida de Messi y en la última imagen, se puede ver a su madre luciendo la prenda que había llevado La Sole.

El gesto le dio un cierre todavía más especial a una situación que había comenzado como una divertida negociación en el centro del campo. Giay no solamente quiso conservar un recuerdo de una noche histórica para la Selección, sino que eligió compartirlo con una persona especial de su familia.

El futbolista de la Selección Argentina tuvo un gesto inesperado tras haberle pedido la prenda a la cantante de folklore. Foto: Cuenta de Instagram de Agustín Giay

Cabe resaltar que el poncho no era una prenda cualquiera. Se trata del conocido Poncho Bandera, una pieza artesanal confeccionada por la familia de tejedores Rua Chaky, de Belén, Catamarca. El diseño nació en 2010 en el marco de los festejos por el Bicentenario y tiene los colores celeste y blanco de la bandera argentina y el Sol de Mayo como protagonista.

La Sole interpretó "Brindis" en la despedida de Lionel Messi de la Selección Argentina. Video: Telefe

La prenda había llegado a manos de La Sole meses atrás, cuando la artista se presentó en la Fiesta Nacional e Internacional del Poncho en Catamarca. Desde entonces, el abrigo también quedó asociado a la Selección: en otra oportunidad, ya que Lisandro Martínez había sido fotografiado con el mismo diseño.